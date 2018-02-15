«Имя модели, оказавшейся в центре экстраординарных разоблачений, сделанных главным противником президента Владимира Путина, оказалось в топе поиска российских пользователей сайта для взрослых Pornhub», — передает Newsweek.

Разные варианты написания имени «Настя Рыбка» стали четырьмя самыми популярными поисковыми запросами в России на крупнейшем в мире порносайте, сообщил во вторник новостной сайт TJournal.

Рыбка прославилась в интернете на прошлой неделе, оказавшись в центре скандала: речь идет об олигархе, высокопоставленных политиках и обвинениях во взяточничестве. Российские власти распорядились, чтобы человек, первым заявивший об этом скандале, критик Путина Алексей Навальный, убрал связанные с этим посты в интернете после того, как его видеоролик набрал огромную популярность в России, пишет корреспондент.

«Почему имя Рыбки привлекло такое внимание на сайте для взрослых, неясно, и нет данных о том, чтобы она снималась в каком-либо фильме», — комментирует журналист, отмечая при этом, что россияне уже использовали Pornhub «как «дублирующий сайт для размещения видеороликов Навального в предыдущих случаях, когда власти пытались их убрать».

После того как Сергей Приходько, заместитель премьер-министра РФ, попал в секс-скандал вместе с олигархом Олегом Дерипаской, девушка из эскорта Настя Рыбка проснулась знаменитой.

Модель, после обнародования информации о ней Алексеем Навальным стала всенародно знаменитой. Видимо, чтоб укрепить свою славу, она обвинила Приходько и Дерипаску в групповом изнасиловании на яхте и потребовала, чтобы последний женился на ней. Вскоре Рыбка уточнила, что это была шутка, но, видимо, поздно.

Так как Олег Дерипаска подал на Рыбку, а точнее Анастасию Вашукевич (настоящее имя) в суд. Усть-Лабинский суд Краснодарского края России рассмотрит иск российского олигарха 1 марта.

В Москве девушка, с ее собственных слов, занимается коучингом, работает моделью и проводит тренинги по соблазнению. В своих интервью Настя Рыбка рассказывает, что лично соблазнила не менее шести долларовых миллиардеров.

В прошлом году девушка участвовала в акции у американского посольства в Москве. Во время организованного ею мероприятия она с другими обнаженными девушками выступала в поддержку продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Принимала участие еще в нескольких акциях, занимаясь публичным сексом. Была арестована на семь суток.

Вашукевич-Рыбка также утверждала, что принимала участие и в «благотворительной акции», в ходе которой «утешала» беженцев, нуждающихся в женской ласке, вместе с другими девушками. С ее слов, в ходе этой акции они «спасли» не менее 20 человек.

Александр Кириллов, известный как секс-тренер Алекс Лесли, фигурирует на сайте инновационного центра «Сколково». На это обратили внимание пользователи сети.

В профиле Кириллова говорится, что он — директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования (ЦИСП). Также там отмечается, что его поддерживают грантополучатели НАСА и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), а сам он имеет контакты с этими организациями. «По рекомендации ученых США возглавил структурную сессию на 8WCEAM & 3rd ICUMAS», — сказано в описании.

ЦИСП, согласно собственной справке, учрежден в 2012 году и является резидентом кластера «Космические технологии и телекоммуникации» в «Сколково». Среди целей и задач компании, в частности, заявляется следующее: «Создание и коммерциализация удаленного вычислительного PHM кластера для систем раннего прогноза нештатных ситуаций, неисправностей, аварий сложных технических систем с функциями дистанционного обучения, переобучения распознающих автоматов адаптированных в сложные технические системы». Уставный капитал предприятия — десять тысяч рублей.

На Кириллова, автора тренингов по соблазнению, и его подопечную Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Причина — публикация в социальных сетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена, который, по словам его представителя, не давал на это согласия.