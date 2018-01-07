Ой, мороз! На Латвию идут холода

В течение ближайших суток погодные условия будет определять циклон, который проходит над Финляндией. Над Латвией будет проходить зона облаков, которая вызовет кратковременные снегопады, преимущественно в восточных районах страны. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, скорость порывов которого составит 15-17 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 20-23 метров в секунду.
В понедельник усилится влияние антициклона, поэтому ветер утихнет и во многих районах Латвии установится ясная погода.
В течение недели в Латвию продолжится поступление холодных воздушных масс, количество осадков уменьшится, ожидается переменная облачность. Температура воздуха на большей части территории страны понизится до -2..-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. При слабом ветре по ночам будет появляться иней и туман.
В конце недели в Латвию продолжат поступать холодные воздушные массы. По ночам во многих местах похолодает до -11..-16 градусов, а днем температура воздуха составит -2..-6 градусов. Об этом говорится в прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.