Ой, мороз! На Латвию идут холода

Зима в Риге. Фото: Vesti.lv

На следующей неделе в Латвии будет мало осадков, температура воздуха будет постепенно понижаться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение ближайших суток погодные условия будет определять циклон, который проходит над Финляндией. Над Латвией будет проходить зона облаков, которая вызовет кратковременные снегопады, преимущественно в восточных районах страны. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, скорость порывов которого составит 15-17 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 20-23 метров в секунду.

В понедельник усилится влияние антициклона, поэтому ветер утихнет и во многих районах Латвии установится ясная погода.

В течение недели в Латвию продолжится поступление холодных воздушных масс, количество осадков уменьшится, ожидается переменная облачность. Температура воздуха на большей части территории страны понизится до -2..-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. При слабом ветре по ночам будет появляться иней и туман.

В конце недели в Латвию продолжат поступать холодные воздушные массы. По ночам во многих местах похолодает до -11..-16 градусов, а днем температура воздуха составит -2..-6 градусов. Об этом говорится в прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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