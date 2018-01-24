Оккупация Россией Латвии и Украины — неизбежность(30)

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Анатолий Тарасов
09:50 24.01.2018
В мире / Россия

У России, неважно где — в Кремле или в казарме — долгая память, она дольше, чем американская республика. Та была еще английской колонией, когда царское государство уже давно играло роль в крепнущем мощном европейском хоре.

Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, как, впрочем, и не такой сильной. Правда, сто лет тому назад она потеряла Финляндию и балтийские государства. Но коммунисты были уверены,что рано или поздно им удастся с помощью своей обычной революционной двойной стратегии отвоевать назад все потерянные территории и Германию в придачу. 

 

Сталин хотел посмотреть, как западные капиталистические страны перегрызутся друг с другом, чтобы начать действовать в последний решающий момент. Для этого пригодился пакт с Гитлером. Однако план «Барбаросса» привел Советский Союз на грань краха, а Германию ввергнул в катастрофу.

 

Союзники спланировали раздел Германии, но не мира, чем затем должны были заняться российская империя на суше и американская морская держава. 

 

Последняя использовала еще в те годы, когда только США имели ядерное оружие, свое техническое превосходство на воде и в воздухе, чтобы с помощью стратегического равновесия не допустить российского господства. Иначе, чем в 1920-е годы, США объявили шах российскому стремлению к власти и с помощью Плана Маршалла и НАТО показали, что они пришли для того, чтобы остаться. 

 

Так в 1949 году, в короткий период американского ядерного превосходства, возникла западная линия обороны. С тех пор продолжительный ядерный мир обеспечивался взаимным устрашением. 

 

Однако со сменой эпох в 1989-90 годах биполярная силовая геометрия потеряла свое значение. Не было сил и планов для создания «нового мирового порядка», который в 1990 году провозгласил президент Буш-старший. Вместо того, чтобы искать новый баланс сил, Запад начал приближаться к границам России.

 

Развалины прошлого

 

С точки зрения международного права, это не было запрещено, однако, с политической точки зрения, такой шаг был рискованным. В то время Збигнев Бжезинский, столь часто цитируемый американский советник по вопросам безопасности, писал, что с Украиной Россия вновь станет империей, но без Украины — нет.

 

Двусмысленность такой ситуации понял будущий сильный человек, Владимир Путин. Но Запад, в первую очередь ЕС, не внял этому предостережению. Теперь Россия смотрит на развалины прошлого, заново складывает отдельные части и прикидывает, что из этого пригодится в будущем. 

 

Маркс и Ленин — это уже в прошлом. Но что делать с остальным? Для Путина история России еще не закончилась, перед ним маячит неотразимое видение евразийской мировой державы. Он не скрывает, что для него Россия — там, где есть русские. 

 

Запад должен бы знать, что под этим подразумевается.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (30)
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Дмитрий 10:00 24:01:2018

Запад отлично знает - где русский, там война! По этому от русских и шарахаются как от ...

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to-Дмитрий 10:00 24:01:2018 10:11 24:01:2018

в 2016 году Омерика бомбила 7 независимых госсударст, развязала войны на востоке что теперь ЕС полная мигрантов, этого ты не замечаешь?кормили скаклов печеньками те мать свою продали

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Александр Шерстобитов 10:26 24:01:2018

Россия это потомственное государства империи чингизхана. Вся экономика и политика страны держится на захват територий соседей и использовании их добра. Каждый русский в генах это боевик отрядов чингизхана, ведь русские это смесь северо восточных славян и народов Азии. Вот сделали эксперимент в России при Ельцине и перевели Россию в образе США. Русские не американцы. При свободе они стали бандитами. 90-ые! Бывшие пионеры и комсомольцы, которые росли при Красной шапочке, Буратино, Электроник и в других гуманных инструментов доброты, все они оказались зверями, так как в генетически их никто ведь не изменил.

Да, Тартария наподёт на любого, который покажется слабым. Латыши показали, что они могут воевать и росссия ничего не забывает. Не будут у Латвии пушек, витовок и солдат, не будет и Латвии.

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СОВЕТНИК БОГА 10:32 24:01:2018

Сначала Русские Главные..!
(хууёвые они или нет - это не важно.!)
Но Русские - ГЛАВНЫЕ в Мире..!
Так везде..

Это Все знают -- и сильна сцаат..!
Потом идут какие то Амеры - зброд эммигрантов..
Во время войны (начиная с Корейской.. Вьетнамской... Афгаанской.. и т.д.) Амеры сильно бояться Русских.. просто обосцываются от страха... если узнают, что против них русские воюют..
Вот такая правда..
А уж на месте Латышов...
Я бы сильна не выёбавался..

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russian 10:46 24:01:2018

Дмитрий, учи историю. Русские никогда ни на кого не нападали первыми!

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безграмотному тупарю 10:53 24:01:2018

Исследование генотипа русских показало, что что их генетика не содержит элементов генотипа восточных народов. Русские на 90% славяне и европеоиды. Так что никакой генетической связи с монголами у них нет. Неграмотный и необразованный "шерстобитов" полон злобы к русским и России. Поэтому он лжет, лжет и льет грязь и помои на русский народ, который на самом деле более талантливый и благородный, чем западноевропейцы.

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Пророк 11:08 24:01:2018

Русские обычно разгребают чужую войну и всем отвешивают... А оккупация будет, как в прошлый раз, латыши сами попросятся и с плакатами будут ходить, ну возьмите нас, ну пожалуйста

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Вован 11:45 24:01:2018

Как всегда хохол туп , глуп и высокомерен...(.Ну не виноваты они , такими родились )....Он всегда будет утверждать , что ВЕСЬМИРСНИМИ , Что они то знают о чём остальные и не догадываются....Уважают только силу и очень любят "только гроши " ( Многие спросят " А кто их не любит " ? Но не до такой же степени , что продадут родного отца....Отвратительный народец....между прочим , редкие вруны...Гори они синем пламенем......

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Petras 10:03 24:01:2018

Xui tebe v glaz!

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СОВЕТНИК БОГА 10:06 24:01:2018

Запад знает...
.. Что Русские Главные..
Что бы там не пфиздели..
это же всем ясно..

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Vova 10:48 24:01:2018

Glavnije na paraše i v petušarņe. Gde nužni mozgi, jih imejut vse.

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LL 10:08 24:01:2018

Tad neizbēgama būs dažu lielāko krievijas pilsētu kvalitatīva sabombardēšana. Lai kacapi atbild par visām sāpēm , ko viņi nodarījuši citām tautām. Organisko pelnu nekad nevar būt par maz. Artava tiks pievienota arī no Latvijas.

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Ты суслика видишь? 10:15 24:01:2018

Призыв к ядерной войне и массовым убийствам по национальному признаку - по Криминальному закону Латвии реальный срок, если что!

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Marija to LL 10:41 24:01:2018

Pameģini..)))Sapņot nav kaitīgi.)))

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Алексанр Дюпре 10:09 24:01:2018

Кому нравятся грабители из США -хлопайте в ладошки и поддерживайте хозяев жизни из пиндостана.

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Ты суслика видишь? 10:16 24:01:2018

Никакой оккупации не будет, те сами приползут, а русские ещё подумают нужны ли им предатели! :)

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Vova 12:26 24:01:2018

I kogo že predali? Okkupantov? Eto vi i jest predateļi strani, v kotoroi živjote.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)

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