У России, неважно где — в Кремле или в казарме — долгая память, она дольше, чем американская республика. Та была еще английской колонией, когда царское государство уже давно играло роль в крепнущем мощном европейском хоре.

Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, как, впрочем, и не такой сильной. Правда, сто лет тому назад она потеряла Финляндию и балтийские государства. Но коммунисты были уверены,что рано или поздно им удастся с помощью своей обычной революционной двойной стратегии отвоевать назад все потерянные территории и Германию в придачу.

Сталин хотел посмотреть, как западные капиталистические страны перегрызутся друг с другом, чтобы начать действовать в последний решающий момент. Для этого пригодился пакт с Гитлером. Однако план «Барбаросса» привел Советский Союз на грань краха, а Германию ввергнул в катастрофу.

Союзники спланировали раздел Германии, но не мира, чем затем должны были заняться российская империя на суше и американская морская держава.

Последняя использовала еще в те годы, когда только США имели ядерное оружие, свое техническое превосходство на воде и в воздухе, чтобы с помощью стратегического равновесия не допустить российского господства. Иначе, чем в 1920-е годы, США объявили шах российскому стремлению к власти и с помощью Плана Маршалла и НАТО показали, что они пришли для того, чтобы остаться.

Так в 1949 году, в короткий период американского ядерного превосходства, возникла западная линия обороны. С тех пор продолжительный ядерный мир обеспечивался взаимным устрашением.

Однако со сменой эпох в 1989-90 годах биполярная силовая геометрия потеряла свое значение. Не было сил и планов для создания «нового мирового порядка», который в 1990 году провозгласил президент Буш-старший. Вместо того, чтобы искать новый баланс сил, Запад начал приближаться к границам России.

Развалины прошлого

С точки зрения международного права, это не было запрещено, однако, с политической точки зрения, такой шаг был рискованным. В то время Збигнев Бжезинский, столь часто цитируемый американский советник по вопросам безопасности, писал, что с Украиной Россия вновь станет империей, но без Украины — нет.

Двусмысленность такой ситуации понял будущий сильный человек, Владимир Путин. Но Запад, в первую очередь ЕС, не внял этому предостережению. Теперь Россия смотрит на развалины прошлого, заново складывает отдельные части и прикидывает, что из этого пригодится в будущем.

Маркс и Ленин — это уже в прошлом. Но что делать с остальным? Для Путина история России еще не закончилась, перед ним маячит неотразимое видение евразийской мировой державы. Он не скрывает, что для него Россия — там, где есть русские.

Запад должен бы знать, что под этим подразумевается.