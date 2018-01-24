Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, как, впрочем, и не такой сильной. Правда, сто лет тому назад она потеряла Финляндию и балтийские государства. Но коммунисты были уверены,что рано или поздно им удастся с помощью своей обычной революционной двойной стратегии отвоевать назад все потерянные территории и Германию в придачу.
Сталин хотел посмотреть, как западные капиталистические страны перегрызутся друг с другом, чтобы начать действовать в последний решающий момент. Для этого пригодился пакт с Гитлером. Однако план «Барбаросса» привел Советский Союз на грань краха, а Германию ввергнул в катастрофу.
Союзники спланировали раздел Германии, но не мира, чем затем должны были заняться российская империя на суше и американская морская держава.
Последняя использовала еще в те годы, когда только США имели ядерное оружие, свое техническое превосходство на воде и в воздухе, чтобы с помощью стратегического равновесия не допустить российского господства. Иначе, чем в 1920-е годы, США объявили шах российскому стремлению к власти и с помощью Плана Маршалла и НАТО показали, что они пришли для того, чтобы остаться.
Так в 1949 году, в короткий период американского ядерного превосходства, возникла западная линия обороны. С тех пор продолжительный ядерный мир обеспечивался взаимным устрашением.
Однако со сменой эпох в 1989-90 годах биполярная силовая геометрия потеряла свое значение. Не было сил и планов для создания «нового мирового порядка», который в 1990 году провозгласил президент Буш-старший. Вместо того, чтобы искать новый баланс сил, Запад начал приближаться к границам России.
Развалины прошлого
С точки зрения международного права, это не было запрещено, однако, с политической точки зрения, такой шаг был рискованным. В то время Збигнев Бжезинский, столь часто цитируемый американский советник по вопросам безопасности, писал, что с Украиной Россия вновь станет империей, но без Украины — нет.
Двусмысленность такой ситуации понял будущий сильный человек, Владимир Путин. Но Запад, в первую очередь ЕС, не внял этому предостережению. Теперь Россия смотрит на развалины прошлого, заново складывает отдельные части и прикидывает, что из этого пригодится в будущем.
Маркс и Ленин — это уже в прошлом. Но что делать с остальным? Для Путина история России еще не закончилась, перед ним маячит неотразимое видение евразийской мировой державы. Он не скрывает, что для него Россия — там, где есть русские.
Запад должен бы знать, что под этим подразумевается.
Запад отлично знает - где русский, там война! По этому от русских и шарахаются как от ...« ответить
в 2016 году Омерика бомбила 7 независимых госсударст, развязала войны на востоке что теперь ЕС полная мигрантов, этого ты не замечаешь?кормили скаклов печеньками те мать свою продали« ответить
Россия это потомственное государства империи чингизхана. Вся экономика и политика страны держится на захват територий соседей и использовании их добра. Каждый русский в генах это боевик отрядов чингизхана, ведь русские это смесь северо восточных славян и народов Азии. Вот сделали эксперимент в России при Ельцине и перевели Россию в образе США. Русские не американцы. При свободе они стали бандитами. 90-ые! Бывшие пионеры и комсомольцы, которые росли при Красной шапочке, Буратино, Электроник и в других гуманных инструментов доброты, все они оказались зверями, так как в генетически их никто ведь не изменил.« ответить
Да, Тартария наподёт на любого, который покажется слабым. Латыши показали, что они могут воевать и росссия ничего не забывает. Не будут у Латвии пушек, витовок и солдат, не будет и Латвии.
Сначала Русские Главные..!« ответить
(хууёвые они или нет - это не важно.!)
Но Русские - ГЛАВНЫЕ в Мире..!
Так везде..
Это Все знают -- и сильна сцаат..!
Потом идут какие то Амеры - зброд эммигрантов..
Во время войны (начиная с Корейской.. Вьетнамской... Афгаанской.. и т.д.) Амеры сильно бояться Русских.. просто обосцываются от страха... если узнают, что против них русские воюют..
Вот такая правда..
А уж на месте Латышов...
Я бы сильна не выёбавался..
Дмитрий, учи историю. Русские никогда ни на кого не нападали первыми!« ответить
Исследование генотипа русских показало, что что их генетика не содержит элементов генотипа восточных народов. Русские на 90% славяне и европеоиды. Так что никакой генетической связи с монголами у них нет. Неграмотный и необразованный "шерстобитов" полон злобы к русским и России. Поэтому он лжет, лжет и льет грязь и помои на русский народ, который на самом деле более талантливый и благородный, чем западноевропейцы.« ответить
Русские обычно разгребают чужую войну и всем отвешивают... А оккупация будет, как в прошлый раз, латыши сами попросятся и с плакатами будут ходить, ну возьмите нас, ну пожалуйста« ответить
Как всегда хохол туп , глуп и высокомерен...(.Ну не виноваты они , такими родились )....Он всегда будет утверждать , что ВЕСЬМИРСНИМИ , Что они то знают о чём остальные и не догадываются....Уважают только силу и очень любят "только гроши " ( Многие спросят " А кто их не любит " ? Но не до такой же степени , что продадут родного отца....Отвратительный народец....между прочим , редкие вруны...Гори они синем пламенем......« ответить
Xui tebe v glaz!« ответить
Запад знает...« ответить
.. Что Русские Главные..
Что бы там не пфиздели..
это же всем ясно..
Glavnije na paraše i v petušarņe. Gde nužni mozgi, jih imejut vse.« ответить
Tad neizbēgama būs dažu lielāko krievijas pilsētu kvalitatīva sabombardēšana. Lai kacapi atbild par visām sāpēm , ko viņi nodarījuši citām tautām. Organisko pelnu nekad nevar būt par maz. Artava tiks pievienota arī no Latvijas.« ответить
Призыв к ядерной войне и массовым убийствам по национальному признаку - по Криминальному закону Латвии реальный срок, если что!« ответить
Pameģini..)))Sapņot nav kaitīgi.)))« ответить
Кому нравятся грабители из США -хлопайте в ладошки и поддерживайте хозяев жизни из пиндостана.« ответить
Никакой оккупации не будет, те сами приползут, а русские ещё подумают нужны ли им предатели! :)« ответить
I kogo že predali? Okkupantov? Eto vi i jest predateļi strani, v kotoroi živjote.« ответить