«Оккупанты все еще ходят по улицам Риги»(32)

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газета Сегодня
19:00 23.12.2017
газета Сегодня / Итоги недели

Слуги народа накануне длительных парламентских каникул вновь погрузились в прошлое, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Не те ветераны

 

На последнем в этом году пленарном заседании сейма слуги народа снова углубились в прошлое, а отдельные парламентарии продолжили изобличать пятую колонну. Поводом для столь «продуктивных» дебатов послужил печально известный законопроект о статусе участника Второй мировой. 

 

Накануне рождественских праздников депутаты решили приподнести символический подарок ветеранам легиона Ваффен СС, ведь именно им главным образом и адресован данный законопроект. Нет, под законопроект подпадают и борцы Антигитлеровской коалиции, но только фактически те, кто сражался в составе 130–го латышского стрелкового корпуса. 

 

В законопроекте четко сказано: на статус участника Второй мировой могут претендовать только те, кто имел гражданство ЛР по состоянию на 1940 год и кто был мобилизован в регулярные части гитлеровской и советской армий. Это значит, что неграждане и натурализованные граждане в Латвии участниками войны признаваться не будут, даже если они, например, в 1942 году сидели в одном окопе с гражданами Латвии. Также закон не признает участниками войны советских подпольщиков и партизан. 

 

Независимый депутат Илмарс Латковскис попытался убедить коллег в необходимости распространить законопроект на всех участников войны — независимо от гражданства. Но получил отлуп от Александра Кирштейнса (TB — Visu Latvijai!). Он сокрушался по поводу того, что многие ветераны Антигитлеровской коалиции, зная о советских репрессиях, тем не менее вступали в ряды КПСС. «Было ли у них все в порядке с головой?» — возмущался парламентарий. 

 

После этого А. Кирштейнс начал перечислять названия общественных организаций, которые уже в независимой Латвии, в 90–е годы и в начале 2000–х, по словам депутата, занимались разрушением латвийской государственности. «Эти коммунисты, эти оккупанты и сегодня ходят по нашим улицам», — утверждал депутат. А. Кирштейнс напомнил, что в Латвии так и не было проведено люстрации.

 

Депутат выразил недовольство и статьей в законопроекте, в которой говорится, что статус участника войны не смогут получить члены национал–социалистической рабочей партии. «Известно ведь, что членами этой партии могли быть немцы. Где вы сегодня в Латвии видели живого немца, который был бы членом национал–социалистической рабочей партии?» — вопрошал депутат. Он пришел к выводу, что данная статья появилась лишь для того, чтобы «угодить Кремлю, опять перед ним отчитаться». «Министр иностранных дел снова занял свою любимую позу. Он пытается изворачиваться», — заключил А. Кирштейнс. 

 

Но в итоге большинство парламентариев не стали ничего менять в законопроекте, который уже вызвал возмущение ветеранов Антигитлеровской коалиции. Заметим, впрочем, что статус участника войны дает этим самым участникам только право на значок и удостоверение. 

 

Золотое топливо 

 

Пока депутаты сводили счеты с прошлым, простые латвийцы с ужасом подсчитывали свои возможные убытки  после 1 января. Из–за резко возросших акцизных ставок литр бензина в новом году может подорожать на 4–5 центов, а дизеля — на 3–4 цента.

 

Понятно, что повышение акцизов ударит не только по автовладельцам, но и по всем жителям Латвии, поскольку по цепочке подорожают все товары и услуги. В итоге инфляция съест ту прибавку к жалованью, которая должна образоваться по причине снижения ставки подоходного налога с 23% на 20%. 

 

И вас вылечат 

 

Одно успокаивает: тех, кто в следующем году заболеет, вылечат. Возможно. Ну или по крайней мере начнут лечить. 

 

На этой неделе глава минздрава Анда Чакша пообещала, что очереди на консультации специалистов и диагностику могут сократиться почти наполовину. И все благодаря серьезной финансовой инъекции, которая будет сделана латвийской медицине с 1 января. 

 

Впервые бюджет здравоохранения перевалит за 1 миллиард евро. А еще глава минздрава планирует заменить старых семейных врачей на новых, или, точнее, на молодых. Более 150 молодых докторов ожидают, когда «старики» освободят свое место в практике семейных врачей. Чтобы ускорить этот процесс отправки врачей пенсионного возраста на заслуженный отдых, министр хочет привлечь средства из структурных фондов ЕС. Из этих средств министр желает выплачивать уходящим на пенсию врачам солидные пособия. Вообще–то до сих пор Брюссель категорически был против того, чтобы из еврофондов финансировались социальные пособия. Но может быть, что–то в последнее время изменилось в политике Евросоюза и об этом стало известно только госпоже Чакше.

 

Так или иначе, но лучше не болеть и на врачей смотреть издалека. Чего мы вам накануне праздников и желаем!

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (32)
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10 дюймов 19:13 23:12:2017

можно подумать, что во времена Советского Союза сливкин надорвался бороться с режимом, беспробудно сидел в психушке, а в перерывах с плакатом и с флагом Латвии прогуливался около Углового Дома----да НЕТ!!!----ходил также, как все на работу, получал премии, гулял в отпуске, кричал ДА ЗДРАВСТВУЮТ на 1 мая====и вот это ЧМО по прошествии многих лет пытается кому-то что-то назидательно сказать===НЕ ТЕБЕ РОТ ОТКРЫВАТЬ, УТЫРОК!!!

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Бля 19:18 23:12:2017

Я очень переживаю за Кирштейна. Стадия деградации достигла эпогея. Как же он, теперь ущербный, жить-доживать будет? Мозг набекрень, сил думать нет, а сцука -маразм крепчает?

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Потомок дворян 19:44 23:12:2017

Какие проблемы? Хватит голову прятать в песок. Пора уже открыть глаза. Видно, что глупый старец пытается умничать. Отправьте его на покой, не слушайте маразматиков, и жизнь наладится. Надо думать своей головой, если она есть. Сегодняшний маразм власти просто не поддаётся никакому разуму. Дебилизм стоит во главе угла. Это сегодня стратегия идиотов или "пир во время чумы"? Что это? Глупость на глупости и глупостью погоняют. Куда вы идёте, власть захватившие? Видимо только к своему благополучию и не больше. Кирштейнс - типичный пример. Стыдно за вас всех мародёров.

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вывод 19:54 23:12:2017

Вся беда в том, что к власти пришли нищие хуторяне, которые за 5 минут хотят разбогатеть. Они идут на все аферы и авантюры, чтоб озолотиться. Таких сегодня очень много, вот поэтому народ нищий, его нагло обворовывают.

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вывод 20:01 23:12:2017

С нового года поднимут акциз на топливо, и кто пострадает? Простой народ, а воры в законе этого даже не почувствуют. Так кто тут унижает и убивает свой народ?
Люди, вас убивает ваше правительство! И латышей, и русских!

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Latviešu patriots 21:18 23:12:2017

Полностью одобряю.

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Всё правильно 19:37 23:12:2017

Полукровок зажигает?
Полукровки всегда хотят доказать , что они самые истинные патриоты, хотя со стороны это выглядит достаточно смешно.
Но по скудости ума им это понять не дано, ведь на хуторах нищета, даже света нет, все столбы бурей поваляло, а керосин купить денег нет.
Так и живут.

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Ага 20:22 23:12:2017

Полно всякого быдла с деревень понаехало

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Latviešu patriots 20:31 23:12:2017

Kiršteinam taisnība, okupanti diemžēl vēl staigā pa mūsu Latvijas ielām un ceļiem, īpaši daudz 9.maijā pie okupantu uzvaras betona mieta, ko pārpratuma pēc dēvē par "pieminekli".

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Когда ж ты 20:48 23:12:2017

патриотс E6aнныЙ - СВОИМ ГОВНОМ ПОДАВИШЬСЯ CyKA???И ДОХНЕШЬ ПАДЛА ЛОБАТАЯ!!!

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ыыы 20:52 23:12:2017

Staigā tādi homiķīši kā tu

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Да пускай 20:56 23:12:2017

эта 6ляgь - patriots попи3дит. Всё равно ЕМУ ВИСЕТЬ в парке,где СТОИТ ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ!!!

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Бля!!! 20:59 23:12:2017

3ae6aли латышня - СВОИМ СОБАЧЬИМ ЯЗЫКОМ!!!

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Latviešu patriots 21:41 23:12:2017

Ārdies vien krievelīt, drīz tev būs asinsizplūdums smadzenēs un kirdik. Ha ha ha haha ha haha

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Latviešu patriots 21:43 23:12:2017

Sapņo vien, man par tevi smiekli nāk. Ha ha ha

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Иван 00:43 24:12:2017

Тебя"патриотса"-необходимо лечить!нездоров!а точнее -больной человечишка!!

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народ 08:09 24:12:2017

слава героям латвии,что они разгромили большевистку нечесть

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яволь хер майор 12:58 24:12:2017

не зря проливали мочу на бррикадах победившие разум

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нина 15:26 24:12:2017

странный ты патриот,твой кирштейн,когда было выгодно был сливкиным,а как наступила неаткариба перекрасился кирштейном,у нас в цеху тоже такой был степанов,а как стало выгодно быть латышом ,стал земгалис,а сколько таких полукровок,настоящих латышей арийцев не так и много !!!

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нина 15:31 24:12:2017

где ты увидел героев,с кем они воевали,понапёрли в ригу бетонные плиты,всё ждали наступления советской армии,до сих пор ждут,никому они на хер не нужны !!!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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