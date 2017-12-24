Слуги народа накануне длительных парламентских каникул вновь погрузились в прошлое, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Не те ветераны

На последнем в этом году пленарном заседании сейма слуги народа снова углубились в прошлое, а отдельные парламентарии продолжили изобличать пятую колонну. Поводом для столь «продуктивных» дебатов послужил печально известный законопроект о статусе участника Второй мировой.

Накануне рождественских праздников депутаты решили приподнести символический подарок ветеранам легиона Ваффен СС, ведь именно им главным образом и адресован данный законопроект. Нет, под законопроект подпадают и борцы Антигитлеровской коалиции, но только фактически те, кто сражался в составе 130–го латышского стрелкового корпуса.

В законопроекте четко сказано: на статус участника Второй мировой могут претендовать только те, кто имел гражданство ЛР по состоянию на 1940 год и кто был мобилизован в регулярные части гитлеровской и советской армий. Это значит, что неграждане и натурализованные граждане в Латвии участниками войны признаваться не будут, даже если они, например, в 1942 году сидели в одном окопе с гражданами Латвии. Также закон не признает участниками войны советских подпольщиков и партизан.

Независимый депутат Илмарс Латковскис попытался убедить коллег в необходимости распространить законопроект на всех участников войны — независимо от гражданства. Но получил отлуп от Александра Кирштейнса (TB — Visu Latvijai!). Он сокрушался по поводу того, что многие ветераны Антигитлеровской коалиции, зная о советских репрессиях, тем не менее вступали в ряды КПСС. «Было ли у них все в порядке с головой?» — возмущался парламентарий.

После этого А. Кирштейнс начал перечислять названия общественных организаций, которые уже в независимой Латвии, в 90–е годы и в начале 2000–х, по словам депутата, занимались разрушением латвийской государственности. «Эти коммунисты, эти оккупанты и сегодня ходят по нашим улицам», — утверждал депутат. А. Кирштейнс напомнил, что в Латвии так и не было проведено люстрации.

Депутат выразил недовольство и статьей в законопроекте, в которой говорится, что статус участника войны не смогут получить члены национал–социалистической рабочей партии. «Известно ведь, что членами этой партии могли быть немцы. Где вы сегодня в Латвии видели живого немца, который был бы членом национал–социалистической рабочей партии?» — вопрошал депутат. Он пришел к выводу, что данная статья появилась лишь для того, чтобы «угодить Кремлю, опять перед ним отчитаться». «Министр иностранных дел снова занял свою любимую позу. Он пытается изворачиваться», — заключил А. Кирштейнс.

Но в итоге большинство парламентариев не стали ничего менять в законопроекте, который уже вызвал возмущение ветеранов Антигитлеровской коалиции. Заметим, впрочем, что статус участника войны дает этим самым участникам только право на значок и удостоверение.

Золотое топливо

Пока депутаты сводили счеты с прошлым, простые латвийцы с ужасом подсчитывали свои возможные убытки после 1 января. Из–за резко возросших акцизных ставок литр бензина в новом году может подорожать на 4–5 центов, а дизеля — на 3–4 цента.

Понятно, что повышение акцизов ударит не только по автовладельцам, но и по всем жителям Латвии, поскольку по цепочке подорожают все товары и услуги. В итоге инфляция съест ту прибавку к жалованью, которая должна образоваться по причине снижения ставки подоходного налога с 23% на 20%.

И вас вылечат

Одно успокаивает: тех, кто в следующем году заболеет, вылечат. Возможно. Ну или по крайней мере начнут лечить.

На этой неделе глава минздрава Анда Чакша пообещала, что очереди на консультации специалистов и диагностику могут сократиться почти наполовину. И все благодаря серьезной финансовой инъекции, которая будет сделана латвийской медицине с 1 января.

Впервые бюджет здравоохранения перевалит за 1 миллиард евро. А еще глава минздрава планирует заменить старых семейных врачей на новых, или, точнее, на молодых. Более 150 молодых докторов ожидают, когда «старики» освободят свое место в практике семейных врачей. Чтобы ускорить этот процесс отправки врачей пенсионного возраста на заслуженный отдых, министр хочет привлечь средства из структурных фондов ЕС. Из этих средств министр желает выплачивать уходящим на пенсию врачам солидные пособия. Вообще–то до сих пор Брюссель категорически был против того, чтобы из еврофондов финансировались социальные пособия. Но может быть, что–то в последнее время изменилось в политике Евросоюза и об этом стало известно только госпоже Чакше.

Так или иначе, но лучше не болеть и на врачей смотреть издалека. Чего мы вам накануне праздников и желаем!

Абик ЭЛКИН.