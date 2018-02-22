Эстонцы и латыши уже прожили свои лучшие времена, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Таллинец Сергей Середенко — один из известных русских активистов Эстонии, юрист, медийная персона. При этом он живет поистине в гармонии с названием ранней книги бывшего земляка Веллера — «Хочу быть дворником», убирая снег и листья в столице страны НАТО и ЕС. Газете «СЕГОДНЯ» удалось вклиниться в столь разноплановые занятия и получить экспертное мнение о стране, готовящейся отпраздновать свое 100–летие.

Защищал на идейной основе

— Уважаемый Сергей Николаевич! Как ваша семья оказалась связанной с Эстонией?

— Моего деда по маме, Эдуарда Иосифовича Слепиковского, долгое время после войны не могли демобилизовать, и всю семью мотало по советскому пограничью, вплоть до Сахалина. Довелось служить и в Эстонии, и когда после демобилизации встал вопрос о том, где оседать, выбор был сделан в пользу Эстонии. Родился я в Раквере.

Получив гражданство в порядке натурализации, дважды был избран от Объединенной народной партии в городской совет Маарду (город–спутник Таллина, население около 17 тысяч человек. — Н. К.).

— Что подвигло вас стать русским общественным омбудсменом и как развивалась ваша деятельность на этом посту?

— Ну, перед тем как стать, нужно было его для начала придумать, и в основу этой конструкции было положено сразу несколько факторов. Во–первых, это неопределенность, связанная с понятием «правозащитник». Ведь официально такой профессии — нет.

Второй фактор был связан с необходимостью (как я тогда понимал) как структуризации русской общины Эстонии, так и создания структур, параллельных эстонским. Все попытки создать что–то коллективное рано или поздно разваливались — Представительная ассамблея, Русский земский совет и т. п., потому как делить в них было нечего. Вот и решил создать нечто из одного человека, поскольку омбудсмен по определению — один. Начал в 2004 году, и, года за четыре добившись признания этой конструкции, был «призван» конференцией Русской школы Эстонии уже как «русский омбудсмен».

Большую методическую помощь получил от Европейского института омбудсменов в Швейцарии, в частности, там проповедуют принцип «омбудсмен хорош настолько, насколько он известен». Это очевидная необходимость, поскольку даже омбудсмену на государственной зарплате никаких властных полномочий не предлагается, и работает он, как правило, исключительно на запасе собственного авторитета. Поэтому хорошему омбудсмену приходится много публиковаться — нарабатывать и известность, и авторитет.

Мне, кстати, было даже легче, поскольку я выступал защитником в правозащитных процессах в суде, а государственному омбудсмену этого не полагается. А судебный процесс — это не меньше 3–4 медийных поводов. Срок полномочий «русского омбудсмена» зависел только от меня, и в итоге получилось 10 лет. Без зарплаты, но зато с десятками судебных процессов, административной переписки, выступлений в СМИ и т. д. Накопив совершенно уникальный опыт, я, уйдя в 2014 году в отставку, немедленно занялся наукой. Сейчас я «просто» правозащитник.

Премьер — молодой «отцеубийца»

— Не секрет, что долгие годы Центристская партия пользовалась доверием русскоязычных избирателей. Как, по–вашему, повлияло премьерство ее лидера Юри Ратаса на отношение к партии?

— У русских и эстонцев — принципиально разное правосознание; как–то я ехал на автобусе из Петербурга в Таллин, и все семь часов пути слушал, как две тетечки позади меня любят (!) одного известного политика из Центристской партии. Поэтому разговоры о том, что русские голосуют за центристов как за «меньшее зло», справедливы только отчасти — не меньшую роль играет и эмоциональный фактор этой самой политической влюбленности. Мне, например, ни разу не доводилось слышать, чтобы эстонец выкрикнул в адрес эстонского политика: «Мы любим тебя!». А вот Сависаару от русских такое приходилось слышать постоянно.

На Ратаса эта любовь пока не перекинулась, и перекинется ли вообще — неизвестно. Поскольку в общественном сознании он политический «отцеубийца».

Что же до проводимой нынешней редакцией Центристской партии политики, то она откровенно слаба и, главное, ни одна из тех позиций, что по–настоящему характеризует интересы русской общины, не реализована и реализована не будет. Если раньше центристы разводили руками и говорили «ну что мы можем сделать — мы же в оппозиции», то сейчас это «мы ничего не можем сделать — мы же в коалиции»…

«Хорошая Эстония» — миф

— Как бы вы сейчас охарактеризовали общественный климат в Эстонии по отношению к местным русским и отличается ли он от позиции Таллина к Москве?

— Тут я не вижу никаких отличий от ситуации в Латвии — то же игнорирование мнения русской общины, то же социальное и политическое расслоение, те же напыщенные речи о лояльности и бездарные спецслужбы. Вопрос в том, может ли быть хуже? Украинский опыт показывает, что да — может, и об этом было наше последнее научное исследование «Украинизация Прибалтики: экспорт политических практик». В частности, на Украине «язык ненависти» — норма, а в Прибалтике, и не в последнюю очередь благодаря моим коллегам–правозащитникам, ситуация с «языком ненависти» находится на постоянном контроле, и заявления вашего Шноре или нашего Рейтельманна до сих пор не воспринимаются как норма. Надо заметить, что и режимные СМИ при всех своих недостатках «языка ненависти» не приемлют, хотя, например, военной истерии дан «зеленый свет» и она ничем не сдерживается.

— Почему в Эстонии пошли на сохранение русских школ, тем более в такой невиданной для Латвии пропорции — практически все предметы на родном языке?

— К сожалению, это один из распространенных в Латвии мифов или, если точнее, разница в восприятии. Тут кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Вот, например, перед тем как 16 ноября прошлого года поддержать пикетом у посольства Латвии в Таллине ваш «марш света», мне пришлось встретиться с весьма скептическим отношением к этой акции со стороны своих товарищей из Русской школы Эстонии, потому что, по их мнению, то, что у вас называют «билингвальным образованием», для нас — сдача позиций. И тут должен сказать, что русские латвийцы несколько… самодостаточны, что ли.

В свое время на Балтийском форуме Модест Колеров заявил, что Рига так же избыточна для Прибалтики, как Санкт–Петербург — для северо–запада России. И вот эта самая «избыточность» порой мешает категорически необходимой (на мой взгляд, разумеется) кооперации среди «здоровых сил» Прибалтики — во всяком случае, ни одной совместной конференции защитников русского образования я не припомню.

Лично я довольно плотно вовлечен в латвийские дела — меня, например, просили подготовить экспертизу проекта вашей новой преамбулы к конституции, я руковожу отделом права в рижском Институте европейских исследований, но это — мой личный вклад в кооперацию, а вот системной работы я не вижу.

— Поменялось ли отношение русской общины к исторической родине в связи с событиями на Украине, в Сирии? Как, вы думаете, проголосуют граждане РФ на выборах президента? Какие–то кандидаты проявляют у вас активность?

— Все связанное с реакциями русской общины на события на Украине и в Сирии режимными СМИ старательно замалчивается. И прежде всего потому, что позиция прибалтийских властей по отношению к украинским событиям на 200% «заукраинская», а по отношению к сирийским — на 200% антироссийская. Вот, например, совершенно подлая история с выдачей Украине луганского добровольца, гражданина Эстонии Владимира Полякова. Или преследование волонтеров из эстонского «Добросвета», отправляющего гуманитарную помощь из Европы на Донбасс. Все эти события происходят как бы в другой реальности.

Где–то потерялась наша «Нокия»

— В Латвии принято считать Эстонию более продвинутой в экономическом плане страной, да и ряд международных рейтингов говорит о том, что вы нас обгоняете. Как вы это лично ощущаете в повседневной жизни?

— Работая дворником за минимальную зарплату? Прекрасно ощущаю… Однако не могу не отметить тот факт, что практически единственной признанной властями Прибалтики формой политического протеста является «голосование ногами» — эмиграция. Депопуляция в Прибалтике — чудовищная, что объективно и субъективно открыло дорогу «заробитчанам» с Украины, за которыми, согласно нашему прогнозу, ринутся «герои АТО» — «крышевать» первых.

— Если вас попросить спрогнозировать будущее Эстонии — не через 100, но хотя бы спустя 20 лет, то что бы пришло вам в голову?

— Меня всегда развлекает экстраполяция тенденций в Прибалтике на долгосрочную перспективу. Например, расчеты «аналитиков» по поводу того, какой будет средняя зарплата в Эстонии в 2050 году… в евро. А будет ли в 2050 году евро? И будет ли Эстония?

Шутки — шутками, но мы с вами являемся свидетелями «золотого века» эстонцев и латышей (у литовцев может быть свое мнение по этому поводу). Прошедшая четверть века — реально лучшие для эстонцев и латышей годы за все века их существования. И на что они их потратили? На личное обогащение и русофобию. Перечень того, что разрушено — невероятно долог, а вот что создано?

Залог выживания Эстонии, Латвии и Литвы как малых стран — переход к созиданию. Не так давно я готовил научный доклад по теме возможностей малых стран в ЕС (тема для меня новая) и, изучая соответствующую литературу, выяснил, что успех малых стран во многом связан с одним–двумя «флагманами национальной экономики», для которых характерна высокая степень интернационального капитала. У нас же это опять материализовалось в виде мема «найти свою Нокию». Не создать, заметьте. Притом что «нокий» этих после выхода из СССР было не одна и не две, а десятки — VEF, RAF и дальше по списку.

Не так давно наши экономисты из Русского академического общества Эстонии М. Л. Бронштейн и Х. З. Барабанер подготовили аналитический доклад о возможных «драйверах» эстонской экономики, но его опять–таки предпочли не увидеть… Перечень, как вы понимаете, можно продолжать еще долго, но связка «Прибалтика — шпроты», видимо, еще надолго…

«Окно возможностей» для Прибалтики очевидным образом закрывается. Впереди — совершенно прогнозируемое озлобление элит и поиски виновных. Милитаризация, военная истерия, урезание бюджетов, практический переход к полицейскому государству, законодательно подготовленный уже давно. Многие аналитики улучшение ситуации связывают с «прозрением» титульных национальностей, но я в это не верю. Вспомните один из расхожих тезисов в адрес русских: «Если тут все так плохо, что же вы не едете в свою Россию?»

Мысль о том, что, если все так плохо, надо не уезжать, а бороться за то, чтобы все было хорошо, в голову им не приходит. Поэтому, на мой взгляд, в какой–то момент Прибалтика просто «сломается». Сама, безо всякого стороннего вмешательства. А вот того, что будет после Прибалтики, я пока не вижу.

Цитаты

«Рига так же избыточна для Прибалтики, как Санкт–Петербург — для северо–запада России».

«Позиция прибалтийских властей по отношению к украинским событиям на 200% «заукраинская», а по отношению к сирийским — на 200% антироссийская».

Николай КАБАНОВ.