«Око за око, зуб за зуб»(10)

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газета Сегодня
17:00 19.02.2018
газета Сегодня / Политика

Абу Мери вышел на тропу войны, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Новый руководитель парламентской фракции «Единство» Хосам Абу Мери на субботнем заседании руководителей этой одноименной партии предстал перед коллегами в двух образах — сперва в роли Вайры Вике–Фрейберги, а затем в мундире злого следователя.

 

Устали от пощёчин

 

Для того чтобы вжиться в роль ВВФ, господину Абу Мери вовсе не нужно было переодеваться. Достаточно было лишь использовать риторику экс–президента. «У меня к вам вопрос: «Вы готовы работать? Ответьте, пожалуйста: да или нет? Мы команда? Да! Очень хорошо! Любим ли мы Латвию? Да! Очень хорошо!» Осталось еще «психотерапевту» Абу Мери, подобно ВВФ, крикнуть, что «мы самые сильные» и «пока мы едины, мы непобедимы».

 

Но, видимо, вспомнив о рейтингах «Единства» (они сегодня даже не превышают 3,5%), председатель сеймовской фракции решил воздержаться от излишнего пафоса. Зато уже в роли злого следователя он послал большой привет партнерам по правительству: «До сих пор мы действовали, как записано в Библии: если тебя ударили по одной щеке, то — подставь другую. Но это было раньше. Больше так не будет! Теперь будет по–другому: око за око, зуб за зуб».

 

«Единство» огрызается

 

Иными словами, «Единство» дало понять «зеленым крестьянам» и националам, что отныне партия Ашераденса будет неуступчивой и готова жестко отвечать на нанесенные обиды.

 

Вероятно, слова Абу Мери следует воспринимать как определенное предупреждение партнерам — прежде всего в лице «зеленых крестьян», которые осмелились критиковать председателя партии и министра экономики Арвилса Ашераденса по поводу фантастического роста счетов за электричество у фермерских хозяйств. Мол, тронете нашего партийного шефа — получите ответный удар.

 

Кстати, если Абу Мери только делал намеки в адрес партнеров,  то депутат Рижской думы Вилнис Кирсис открыто нападал на премьерскую партию. Он обвинил «зеленых крестьян» и в заигрывании с «Согласием», что после выборов может привести «к возвращению Латвии в российскую зону влияния».

 

Особо досталось самому влиятельному представителю Союза зеленых и крестьян Айвару Лембергсу. Столичному оппозиционному депутату Кирсису крайне не понравилось заявление Лембергса о том, что языковая реформа Шадурскиса — это провокация. Кирсис припомнил вентспилсскому мэру и то, что он в свое время называл натовских военных оккупантами.

 

Прикипевшие к власти

 

Тем не менее «Единство» продолжит оставаться у кормушки. Ой, пардон, в правящей коалиции. «Единство» даже не помышляет о том, чтобы покинуть правительственный корабль.

 

Более того, эта партия, дабы спастись на грядущих выборах, готова забыть прошлые обиды и начать переговоры о создании единого списка с теми партиями, которые создали… раскольники «Единства». Да, на думе «Единства» принято решение о переговорах по общему списку на выборах с «Движением За!» и с партией «Для развития Латвии». Напомним, что влиятельными фигурами этих партий являются экс–единцы Илзе Винькеле, Интс Далдерис, Алексей Лоскутов, Андрей Юдин, Лолита Чигане, Эдгарс Яунупс…

 

Возможно, перед выборами они, сжав зубы, о чем–то и договорятся. Вот только будут ли они дружить уже на следующее утро после выборов — большой вопрос.

 

Политический винегрет

 

Ясно, что в головах лидеров «Единства» из–за низких рейтингов случился кризис и все перемешалось. Так, лидеры «Единства» то пытаются играть в приверженцев европейских либеральных ценностей, то хватаются за консерватизм, то вдруг изображают из себя конкурентов TB–Visu Latvijai. В результате получается какой–то винегрет, причем из не очень сочетаемых ингредиентов.

 

И в принятой в минувшую субботу декларации ценностей одновременно говорится и о включении Латвии в глобальную экономику, и о некой современной «латышскости».

 

Но выборы все расставят на свои места. И этот экзамен уже довольно скоро — в первых числах октября.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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СМЕРШ 17:08 19:02:2018

Бл единство --- на НАРЫ!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:08 19:02:2018

Типа, вот так ми будим всих брать за фаберже...

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Просто 17:10 19:02:2018

секта какая-то (((

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Latviešu patriots 17:11 19:02:2018

Latviešu Patrioti balsos par Nacionālo Apvienību! Mūsu ir daudz!

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)))))))))) 17:20 19:02:2018

)))))))))))))))))))))))))

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 17:26 19:02:2018

Сейм принял в первом чтении Закон о замене в гимне Латвии("Dievs, svētī Latviju!" = "Боже, благослови Латвию!") слово „DIEVS”на слово „GEJS”: ха-ха-ха =【ッ】 -【ッ】 -【ッ】

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философ,а не знаешь,как пишется 17:53 19:02:2018

наци Анальное пишется раздельно

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патриоту 18:34 19:02:2018

поцелуй абу мери одно место !

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golosui za Usakova 17:24 19:02:2018

licnije kormani vazneje ,tak cto eti dogovorjatsa

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)