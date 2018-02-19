ОКР о провалившем допинг-тест российскому призёру Игр(18)

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Герман Бергер
19:39 18.02.2018
Спорт / Спортсмены

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, что керлингист Александр Крушельницкий не давал комментариев о якобы проваленном допинг-тесте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого», — заявил Выборнов.

 

Он добавил, что достоверная информация по этой теме появится после вскрытия допинг-пробы подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов спортсмена или спортсменки. «Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам», — предостерег он.

 

Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что в допинг-пробе А Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как уточнил портал Insidethegames, сам спортсмен заявил, что запрещенный препарат ему мог подмешать кто-то из партнеров по национальной команды на предолимпийском сборе.

 

13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. В матче за третье место они взяли верх над норвежцами. Брызгалова и Крушельницкий стали первыми в истории отечественного керлинга призерами Олимпийских игр.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (18)
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22 19:43 18:02:2018

Тут утин с саней уже трахают друг друга на радостях, а оно вон как повернулось

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Понять и простить всех ущербных 19:54 18:02:2018

Ведь и у людишек должна быть хоть какая-то маленькая радость в их никчемной жизни.)))))

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Ваня 19:44 18:02:2018

Свиньи без допинга ничего не могут... Вот выродки и нелюди!!!!! Опять Родченко виноват?????

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гоген 19:58 18:02:2018

по дукурсам заметно,что не могут!

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Саня 19:50 18:02:2018

100 процентов допинг. Я даже не представляю себя на его месте, если бы меня спросили, зачем я его съел :)))
Это настолько тупо. Это даже не комедия. Не знаю, с чем можно сравнить эту ситуацию.

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Милдронат 20:09 18:02:2018

Препарат обычно используется в длительных курсах лечения продолжительностью в несколько недель или месяцев.
А тут просто взял и сожрал таблетку, чтобы допинг пробы провалить.))))

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Саня 20:13 18:02:2018

Имя придумал? Свободен.

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ВАСЯ 21:18 18:02:2018

Мудите все дырки помыла ?

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П у т и н 19:58 18:02:2018

Украина обошла рашку в медальном зачёте. Ой, бядааа

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Повторяешься, ущербный 20:07 18:02:2018

1 золото против 3 серебра и 8 бронзы. Ну да, по гейропейским подсчетам конечно обошла.)))))

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П у т и н 20:12 18:02:2018

Тупорылый, глянь раша тудей - бл я дский рупор Кремля, инф там.

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Саня 20:15 18:02:2018

Да, траур у скрепных.
А ведь так близко было первое место в общем зачёте. Показали всему миру, что и без допинга могут выигрывть первые места.

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Не понимаю вашего возбуждения 20:20 18:02:2018

Олимпиада уже закончилась? Сколько медалек в нашей копилке?

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Latviešu obsos 20:23 18:02:2018

Недоносок, ты хоть иногда думай что пишешь, иначе создается впечатление что ты
богом обиженый и хером придавленный.

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Э, нет, ущербный 20:33 18:02:2018

Все эти раша тудей вы смотрите, а потом стоните, что вас замучила российская пропаганда. А подсчеты дебильные. Но если для вас 1>11, то сорри )))

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Сергей 20:35 18:02:2018

Ой , хохлобыдло , ты дерьмо побереги себя, самая никчемная дерьмовая нац. Скоро вашего вальцмана сольют , я вообще ржу хохлами еврей руководит

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П у т и н 20:40 18:02:2018

Если для тебя золото = бронзе, то сорри вдвойне. Удовлетворяйся этим молча и возьми влажные салфетки.

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утину 21:39 18:02:2018

Иногда и палка стреляет, а бронза ценнее золота бывает

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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