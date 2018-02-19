«Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого», — заявил Выборнов.
Он добавил, что достоверная информация по этой теме появится после вскрытия допинг-пробы подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов спортсмена или спортсменки. «Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам», — предостерег он.
Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что в допинг-пробе А Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как уточнил портал Insidethegames, сам спортсмен заявил, что запрещенный препарат ему мог подмешать кто-то из партнеров по национальной команды на предолимпийском сборе.
13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. В матче за третье место они взяли верх над норвежцами. Брызгалова и Крушельницкий стали первыми в истории отечественного керлинга призерами Олимпийских игр.
Тут утин с саней уже трахают друг друга на радостях, а оно вон как повернулось« ответить
Ведь и у людишек должна быть хоть какая-то маленькая радость в их никчемной жизни.)))))« ответить
Свиньи без допинга ничего не могут... Вот выродки и нелюди!!!!! Опять Родченко виноват?????« ответить
по дукурсам заметно,что не могут!« ответить
100 процентов допинг. Я даже не представляю себя на его месте, если бы меня спросили, зачем я его съел :)))« ответить
Это настолько тупо. Это даже не комедия. Не знаю, с чем можно сравнить эту ситуацию.
Препарат обычно используется в длительных курсах лечения продолжительностью в несколько недель или месяцев.« ответить
А тут просто взял и сожрал таблетку, чтобы допинг пробы провалить.))))
Имя придумал? Свободен.« ответить
Мудите все дырки помыла ?« ответить
Украина обошла рашку в медальном зачёте. Ой, бядааа« ответить
1 золото против 3 серебра и 8 бронзы. Ну да, по гейропейским подсчетам конечно обошла.)))))« ответить
Тупорылый, глянь раша тудей - бл я дский рупор Кремля, инф там.« ответить
Да, траур у скрепных.« ответить
А ведь так близко было первое место в общем зачёте. Показали всему миру, что и без допинга могут выигрывть первые места.
Олимпиада уже закончилась? Сколько медалек в нашей копилке?« ответить
Недоносок, ты хоть иногда думай что пишешь, иначе создается впечатление что ты« ответить
богом обиженый и хером придавленный.
Все эти раша тудей вы смотрите, а потом стоните, что вас замучила российская пропаганда. А подсчеты дебильные. Но если для вас 1>11, то сорри )))« ответить
Ой , хохлобыдло , ты дерьмо побереги себя, самая никчемная дерьмовая нац. Скоро вашего вальцмана сольют , я вообще ржу хохлами еврей руководит« ответить
Если для тебя золото = бронзе, то сорри вдвойне. Удовлетворяйся этим молча и возьми влажные салфетки.« ответить
Иногда и палка стреляет, а бронза ценнее золота бывает« ответить