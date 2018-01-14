Олигархи России просят США их помиловать, сохранив выведенные из РФ деньги(10)

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Герман Бергер
09:51 14.01.2018
В мире / Россия

Крупные российские бизнесмены ведут переговоры с представителями министерства финансов и Госдепа США с просьбой не включать их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида.

Многие из богатейших россиян прислали в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме.

 

Отмечается, что некоторые уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций.

 

Список, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни или недели. Дедлайн публикации — 29 января.

 

Внесение в список приближенных к руководству России предпринимателей не повлечет за собой прямые последствия для них. Он лишь допускает в будущем введение ограничительных мер. При этом в американском Минфине считают, что отношение к включенным в реестр будет таким, как будто против них уже введены санкции. В связи с этим предлагается часть перечня засекретить.

 

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, часть российских бизнесменов уже начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. После попадания в перечень Госдепа выгодно продать имущество в США будет затруднительно.

 

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. По данным газеты «Коммерсантъ», в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.

 

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

 

Напомним, по данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около одного триллиона долларов США. 1 триллион американских долларов, денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России. 

 

В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране. 

 

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Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 10:07 14:01:2018

atbalstu 100%

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достали уже 10:10 14:01:2018

правильно. помните лозунг большевиков "грабь награбленное!"? вот тут он в полнои красе в исполнении таких же грабителеи.

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Забар 10:16 14:01:2018

Это действительно хорошо - заморозить, отобрать и переслать деньги народу этой страны и это надо сделать даже для всех новых буржуинов на постсоветском пространстве, все эти деньги и активы украдены у народов этих республик.

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Это действительно хорошо - заморозить, отобрать и переслать деньги народу этой страны 11:07 14:01:2018

особенно понравилось -----.............. и переслать деньги народу этой страны ;)))))))))))))

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ХХXL 10:19 14:01:2018

А КАК ПРИБЛИЖЁННЫЕ ОЛИГАРХИ-МИЛЛИАРДЕРЫ БЕЗ СВОИХ
ДЕНЕГ БУДУТ ВСТАВАТЬ С КОЛЕН
ПОСЛЕ
РАЗВАЛА СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО - КОММУНИЗМА....
ПО ХОДУ ДЕЛА,КОММУНИЗМ НАСТУПИЛ ТОЛЬКО У РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ...
А
ОСТАЛЬНЫЕ НИЩИЕ и БЕСПРАВНЫЕ ЛЮДИ РФ.
ДО КОНЦА ЖИЗНИ ПОСЛЕ КОММУНИЗМА БУДУТ ВСТАВАТЬ С КОЛЕН...

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Latviešu patriots 10:36 14:01:2018

ASV malači, presējiet tos krievus. Tas ir labi un vajadzīgi. Jo Krievija nabagāka, jo labāk. Ha ha ha

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Сталин 10:43 14:01:2018

Уймись дурак.

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Latviešu patriots 11:07 14:01:2018

Ej ellē pie sava Staļina šizofrēniķa.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

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