Олимпиада-2018: сегодня Латвию представят 5 спортсменов(2)

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Виталий Вавилкин
09:30 14.02.2018
Спорт / Спортсмены

14 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград — в сноуборде, горных лыжах, лыжном двоеборье, коньках, санях и биатлоне.

Латвию сегодня будут представлять в двух видах спорта — биатлонистка и две мужские пары по санному спорту.

 

Латвийская лыжница Лелде Гасуна должна была сегодня выступить в соревнованиях по слалому. Сперва старт в этой дисциплине планировался на три часа ночи по латвийскому времени, но был перенесен из-за сильного ветра на час вперед. А затем — и вовсе отменен.

 

Биатлонистка Байба Бендика выступит в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Минимальная задача — бороться за очки и попадание в заключительный вид олимпийской программы — масс-старт.

 

Саночники Андрис и Юрис Шицс постараются вклиниться в борьбу за медали в соревнованиях двоек. На тренировке во вторник они показали третий результат. Здесь Латвию будут представлять также Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш.

 

Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов.

 

КЕРЛИНГ

 

02:05 Мужчины. Групповой этап Дания — Швеция Канада — Италия Корея — США Швейцария — Великобритания

 

07:05 Женщины. Групповой этап Япония — США Россия — Великобритания Дания — Швеция Швейцария — Китай

 

13:05 Мужчины. Групповой этап Канада — Великобритания Корея — Швеция Швейцария — Италия Норвегия — Япония

 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

 

03:00 Спортивные пары. Короткая программа

 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

 

03:15 Женщины. Слалом. Первая попытка 06:45 Женщины. Слалом. Вторая попытка*

 

СНОУБОРД

 

03:30 Мужчины. Хафпайп. Финал*

 

ХОККЕЙ

 

05:10 Женщины. Группа В: Швеция — Швейцария 09:40 Женщины. Группа В: Корея — Япония

 

14:10 Мужчины. Группа В: Словакия — Россия 14:10 Мужчины. Группа В: США — Словения

 

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

 

08:00 Прыжки с трамплина. Обычный трамплин 10:45 Обычный трамплин + Гонка 10 км*

 

КОНЬКИ

 

12:00 Женщины, 1000 м*

 

БИАТЛОН

 

13:05 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км*

 

САНИ

 

13:20 Двойки. Первый и второй заезды*

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Удачи нашим спортсменам! 09:54 14:02:2018

Что-то патриотSSы молчат ... Ах, ну да, в заголовке отсутствует корень "русс".))))

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Pilsonis 14:49 14:02:2018

SS marschiert in Waterland!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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