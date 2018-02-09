Когда барон Пьер де Кубертен впервые заговорил о возрождении Олимпийских игр в 1892 году, ему представлялось, что дух атлетизма будет способствовать установлению мира в Европе, пишет историк спорта Университета Лозанны Патрик Кластр на страницах Le Temps. Молодым представителям европейской элиты любительский спорт с его «рыцарской этикой честной игры» казался антиподом профессиональному спорту с его азартными болельщиками, выходцами из народа.
Однако, как отмечает историк, в скором времени олимпийские соревнования превратились в арену противостояния между нациями. В 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне спортсмены уже участвовали не от собственного имени и не от имени своих клубов. Они стали членами национальных сборных. Соревнование между Британией и США (как на стадионе, так и на трибунах) было тогда столь яростным, что епископ пенсильванский вынужден был произнести свою знаменитую речь о том, что «главное — участие», пишет историк.
«На всём протяжении XX века напыщенный национализм старой Европы сходился в схватке с диктаторскими режимами, впрочем, как и с имперскими демократиями, превращая олимпийские стадионы в популярнейший театр международной борьбы», — считает Кластр.
Свидетелем того, как на олимпийских стадионах разворачивается «реальная политика», мир был и в 1936 году в Берлине, и в 1968-м в Мехико, и в 2008-м в Пекине, и в 2014 году в Сочи, уверен историк. И всё, что мог противопоставить этому Международный олимпийский комитет (МОК), были пустые слова об установлении мира посредством спорта, нейтралитете и аполитичности Олимпиады, отмечает эксперт.
Во времена холодной войны МОК пытался продвигать идею создания общих олимпийских сборных для разделённых наций. «Если две Германии были представлены в 1956, 1960 и 1964 годах единой командой, так это потому, что МОК не желал признавать Олимпийский комитет Восточной Германии», — напоминает Кластр. Однако эта «фикция единой Германии» не помешала ни строительству Берлинской стены в 1961 году, ни созданию «системы государственного допинга» в ГДР.
Что касается предстоящего шествия Северной и Южной Кореи под объединённым знаменем на открытии Олимпиады в Пхёнчхане, швейцарский историк спорта напоминает, что этот случай не первый. Две сборные уже проходили под объединённым знаменем и на Олимпиадах 2000, 2004 и 2006 годов, однако примирению двух стран это ничуть не помогло.
Единственный вклад, который удалось внести МОК в дело мира, — это получение у ООН в 1993 году права объявлять олимпийское перемирие каждые два года, отмечает эксперт. При этом, по его словам, эта традиция была выдумана и никогда не существовала в античной Греции.
Олимпийское примирение Северной и Южной Кореи заставило многих говорить о том, что МОК в этой связи может претендовать на Нобелевскую премию мира. Однако, по мнению Кластра, для этого «олимпийский мир» должен вылиться в настоящее примирение двух государств. К тому же, по убеждению автора статьи, на премию мира МОК сможет надеяться только тогда, когда он станет выбирать своих членов по принципу их преданности общественным идеалам и независимости от власти и капитала.
Скепсис вызывает у эксперта и решение МОК создать женскую команду по хоккею с участием спортсменок из Северной и Южной Кореи. Тот факт, что иллюзия единой Кореи создаётся за счёт хоккеисток и их тренеров, вынужденных в последний момент составлять команду из незнакомых друг с другом игроков, посылает не лучший сигнал Нобелевскому комитету, уверен автор.
Огромной ошибкой стал медальный зачёт. Олимпиада - это соревнование лучших спортсменов, а при совке стали меряться письками, какая страна лучше. По уровню жизни и свободе ссср всегда был в опе, пришлось быть первыми в спорте. Отсюда ненависть.« ответить
Медальный зачет появился в 1908 году по инициативе и т а л ь я н ц а.« ответить
" Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или командных видах спорта.« ответить
— Олимпийская хартия, глава I, Правило 6, пункт 1"
Нелюди Россошь во время олимпиады напали на Украину .. А теперь эти выродки что то хрюкают про политику и спорт.. Да соссиян вообще надо удалить из мирового спорта людей..и не жаль этой Российской нечисти..« ответить
У некоторых, глисты до сих пор лезут из зад ницы.))))« ответить
абозсциши из вусраины сдали Крым без единого выстрела, такие сцули не играют в олимпийских играх« ответить
Мок, вада - околоспортивные чиновники - паразиты, живущие за счет денег спонсоров и спортсменов, и разуеется они хотят устанавливать свои правила как и любые другие чиновники. И то, что им указывают, что следует делать спонсоры -это очевидно для любого разумного человека. Вся эта гнуснейшая компания против России - это очевидно попытка давления на Россию за то, что она имеет свое мнение и свои интересы. Паскудство самое натуральное, но ничего нового не показывающее - это обычная методика как США так и их слуг. Кому нужны такие игры и такие "спортсмены" , забывшие все правила, и не поддержавшие Россию. Взять только одних норвежских астматиков и все сразу станет ясно« ответить
Не надо скулить.« ответить
Не надо было внаглую жрать колёса, прикрываясь всемогущими путлерами или мудками.
Получили в наглое табло, ползите в сторону
МОК - ЭТО ОБОРОТ СОТЕН ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!!!!« ответить
А
ТАМ,ГДЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ,ТАМ ИМЕЕТ БЫТЬ ГРЯЗНАЯ ПОЛИТИКА....
ЧТО ХАРАКТЕРНО,ДОПИНГ ПРИНИМАЮТ ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА!
ИБО
ФИЗИЧЕСКИЕ и ПСИХИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИРОВАННОГО АТЛЕТА
УЖЕ
К СОЖАЛЕНИЮ,ИСЧЕРПАНЫ,но ХОЧЕТСЯ НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОРДОВ!!!!!
ДЛЯ ЭТОГО И СУЩЕСТВУЕТ СПОРТИВНАЯ ФОРМОКОЛОГИЯ
В
США,АНГЛИИ,ФРАНЦИИ,ГЕРМАНИИ,КИТАЕ.ЯПОНИИ и РОССИИ...
В
СВЕТЕ МАССИРОВАННОГО ДАВЛЕНИЯ на РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ЗА
СВОЁ МНЕНИЕ в ГЛОБАЛИЗАЦИИ США ВСЕГО МИРА,
ЗАПАД
РЕШИЛ ПРЕЛЮДНО "НАКАЗАТЬ" РОССИЮ,ВЫБРАВ РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ
ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОРКИ....