Вопреки опасениям критиков, спустя четыре года после Олимпиады Сочи не пришёл в «запустение», а стал «самым роскошным российским курортом», пишет Frankfurter Rundschau. Несмотря на высокие расходы из бюджета, Сочи «продолжает сиять» и уже получил неформальное название «столицы третьего срока Путина».

Спустя четыре года после «самых дорогих зимних Олимпийских игр» некоторые жители Сочи проводят акции протеста против того, что о них «забывает мэрия», однако подобные протесты остаются исключениями, пишет журналист Frankfurter Rundschau Штефан Шолль. Большинство из около 400 тысяч жителей извлекли выгоду из «проекта Сочи», который стоил 44 млрд долларов. Например, газ был проведён даже в самые отдалённые деревни на Красной Поляне. «И они полностью переделали на нашей улице канализацию», — рассказал житель Сочи пенсионер Андрей Миронович.

«Послеолимпийский Сочи живёт гораздо лучше, чем опасались многие критики», — отмечает автор материала. «Обрубленные» для лыжных спусков кавказские хребты не вызвали оползней и не ухудшили местный климат. Вместо того они сделали Сочи «самым роскошным лыжным курортом». Место для зимних видов спорта «Роза Хутор» зимой 2017-2018 годов собрал 800 тысяч гостей, ожидается увеличение до 900 тысяч. С 2013 по 2015 год отельный бизнес в Краснодарском крае вырос на 26 %, валовый социальный продукт — на 17%, заявила экономист из петербуржского филиала Высшей школы экономики Елена Корчагина. Спортивные, культурные и торговые мероприятия, которые проводились с использованием олимпийской инфраструктуры, повысили спрос в том числе в транспортной и коммуникационной сфере

Большинство катков не превратились в торговые центры и не пришли в запустение, как опасались некоторые. Стадион Фишт был перестроен в арену для чемпионата мира по футболу. На других стадионах тренируются молодые конькобежцы, шахматисты, молодые теннисисты. Олимпийский отель переделали в «центр для одарённых». Однако объекты на черноморском побережье дорого обходятся, до 2021 года Сочи планирует сократить текущую программу финансирования с 61 до 34 млн евро. «Олимпийское наследие» ложится бременем на бюджет. Несмотря на рост валового социального продукта, в прошлом году Краснодар имел дефицит бюджета около 17 млн евро.

«Однако Сочи продолжает сиять: на монументальной площади Олимпийского парка ежегодно проводится «Формула-1», проходят военные соревнования и международные молодёжные фестивали, инвестиционные форумы, сирийские «национальные конгрессы» и альтернативные игры для отстранённых МОК российских атлетов», — пишет Шолль. Владимир Путин, которому, видимо, нравится климат «российской Ривьеры», в прошлом году принимал в своей летней резиденции «Бочаров ручей» не только Меркель и Эрдогана, но и российских министров и губернаторов, и не только летом. «Сочи уже называют «столицей третьего президентского срока» Путина», — резюмирует автор Frankfurter Rundschau.