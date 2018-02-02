Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам

Лента новостей
Что наша жизнь? Селфи! Изваяния, время, идеи… Доцент: эта система власти будет снесена! Россия неуправляема Вице-генсек НАТО в Риге: у Латвии — большие достижения! Гордитесь Обнародовано редкое интервью Ельцина в поезде Москва — Рига (видео) Самый логичный из логиков Директор ЦРУ объяснил встречу с главами спецслужб России Холоп смертельных врагов В Литве арестовали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Eще в разделе
Дукурс-отец о медалях: еще не все закончено, МОК примет какие-то меры Сейм наградил украинского спортсмена Пинчука гражданством Латвии МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев Олимпийский скандал: на форме сборной Норвегии красуются нацистские символы Дукурс не получит медаль Третьякова: восстановлены результаты Сочи-2014
TrendSpace.ru
Павел Кириллов
15:53 01.02.2018
Спорт / Олимпиада

Спортсменам, принимающим участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, выдадут рекордное количество презервативов. Об этом сообщает South China Morning Post.

После открытия Олимпиады, которое пройдет 9 февраля, будут выданы в общей сложности 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время проведения Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Корзины с презервативами будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, а также в главном зале для прессы и в медицинских центрах.

 

При условии, что участниками станут 2925 спортсменов, на каждого из них полагается в среднем 37 презервативов. Издание отмечает, что большинство изделий участники Олимпиады забирают с собой в качестве сувениров.

 

В 2016 году для спортсменов Олимпиады в Рио-де-Жанейро было выделено 450 тысяч презервативов, участие в Играх принимали 12,5 тысячи атлетов. Тогда на каждого из них приходилось в среднем 36 контрацептивов.

 

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV