Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам

После открытия Олимпиады, которое пройдет 9 февраля, будут выданы в общей сложности 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время проведения Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Корзины с презервативами будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, а также в главном зале для прессы и в медицинских центрах.
При условии, что участниками станут 2925 спортсменов, на каждого из них полагается в среднем 37 презервативов. Издание отмечает, что большинство изделий участники Олимпиады забирают с собой в качестве сувениров.
В 2016 году для спортсменов Олимпиады в Рио-де-Жанейро было выделено 450 тысяч презервативов, участие в Играх принимали 12,5 тысячи атлетов. Тогда на каждого из них приходилось в среднем 36 контрацептивов.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.
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