Олимпиаду сдуло ветром

Главным ньюсмейкером очередного дня на Играх–2018 в Пхенхчане, как это ни странно прозвучит, стали не спортсмены или команды, а… ветер. Из–за урагана, обрушившегося на столицу XXIII зимней Олимпиады, был отменен ряд соревнований. В частности, у горнолыжников и биатлонистов. Вообще, эти Игры стали самыми холодными за последние 20 лет.

Все отменить!

Вчера Пхенчхан накрыл ураган. Людей срочно эвакуировали, есть пострадавшие. Олимпийский парк тоже был закрыт до прекращения урагана. Были перенесена запланированная на 10 утра по латвийскому времени женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону, на старт которой должна была выйти и наша Байба Бендика. Пока она сдвинута на сегодня, когда также запланирована мужская индивидуальная гонка на 20 км. В итоге женская должна начаться сегодня в 10.15, а мужская — в 13.20. Стихия может помешать и другим соревнованиям. В том числе под вопросом было проведение даже хоккейного матча Россия — Словакия (в районе ледовой арены бушевал ветер, срывал щиты и ограждения).

«Через стеклянные ростовые окна Хоккейного центра в Канныне я видел, как закрыли весь Олимпийский парк. Потому что он практически полностью, представьте себе, состоит из шатров. Видел, как завалило заборчики ограждения, которые падали по эффекту домино, как начисто снесло контрольный пункт, через который проходили люди, как в парке работали большие красные машины МЧС», — рассказал один из очевидцев разбушевавшейся стихии. — На все объекты до шести вечера повесили замок. И возможно, это продлят, потому что ураган не особо утихал, налетал порывами, качая многометровые сосны на горе. Оргкомитет выпустил официальное заявление, что вся активность в Олимпийском парке временно заблокирована. Временные сооружения закрыты. Можно находиться только на бетонных аренах, а лучше вообще остаться дома из–за природного катаклизма».

Холодно и некомфортно

А еще в Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно. В субботу эффективная температура упала до минус 23 градусов, из–за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды. Удалось разыграть медали только в суперкомбинации у мужчин, а вот заезды у женщин в слаломе и гигантском слаломе и у мужчин в скоростном спуске пришлось перенести из–за сильного ветра.

Пхенчхан расположен на высоте примерно 800 метров над уровнем моря, и это самый холодный район Южной Кореи. Однако температурные показатели в Пхенчхане в это время года вполне приемлемые — здесь редко бывает ниже 10–15 градусов. Но из–за ледяного ветра даже такая температура переносится очень тяжело.

«Самое ужасное — это ветер. Ходишь по Олимпийской деревне — и это просто кошмар, — рассказал BBC канадский скелетонист Кевин Бойер. — Смешно, потому что мы, канадцы, часто говорим, что привыкли к морозу. Но таких морозов мы еще не встречали».

Спортсмены спасаются как могут. Шерстяные носки, горячий шоколад, укутываются, наклеивают пластырь на лицо, чтобы не обморозить кожу. Кто–то использует необычные гаджеты, похожие на свисток. Это устройство представляет собой дыхательный теплообменник, или грелку. Как заявляют производители, при температуре около минус 15 градусов оно позволяет ощущать комфортное дыхание как при плюс 20.

Конькобежный спорт — оранжевый, сноуборд — американский

И все же несколько комплектов наград все–таки были разыграны. Так, Йорин Тер Морс еще раз подтвердила, что конькобежный спорт — это территория Голландии, победив на дистанции 1000 метров. Победительница остановила секундомер на отметке одна минута 13,56 секунды, установив новый олимпийский рекорд, который держался 16 лет. Предыдущее достижение принадлежало американке Крис Уитти (1.13,83) и датируется 2002 годом. Это уже пятое подряд золото конькобежцев, которое отправляется в Нидерланды. Спортсмены в оранжевых костюмах побеждали в Пхенчхане на всех дистанциях, причем иногда занимали весь пьедестал почета. Второй на 1000–метровке стала японка Нао Кодайра, а замкнула тройку еще одна представительница Страны восходящего солнца — Михо Такаги.

Немец Эрик Френцель завоевал золото по лыжному двоеборью, включающем в себя прыжки со среднего трамплина К–98 и гонку на 10 км по системе Гундерсена. На финише лыжной гонки он опередил японца Акито Ватабе на 4,8 секунды. Бронзовым призером турнира стал австриец Лукас Клапфер. Для Германии эта награда высшей пробы стала уже шестой на Играх–2018, и страна упрочила свое лидерство в общекомандном зачете. Кстати, Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом (в его активе также золото в этой же дисциплине на Играх в Сочи).

Ну а в сноуборде продолжается гегемония США. Шон Уайт выиграл в дисциплине хафпайп с результатом 97,75 балла в лучшей из трех попыток. Компанию на пьедестале почета ему составили японец Аюму Хирано (95,25) и австралиец Скотти Джеймс (92,00). 31–летний Уайт стал уже трехкратным олимпийским чемпионом (ранее он побеждал в хафпайте в 2006–м и 2010 году). Американские сноубордисты завоевали все четыре золота по итогам четырех прошедших в Пхенчхане видов программы (Рэдмонд Джерард и Джейми Андерсон первенствовали в слоупстайле, а Хлоя Ким выиграла женский хафпайп). Добавим, то сноуборд был впервые включен в программу зимних Олимпийских игр в 1998 году в японском Нагано.

Братья Шицсы разочаровали

Закрывали программу очередного дня саночники — на старт вышли экипажи, в том числе и два латвийских: призеры двух предыдущих Игр Андрис и Юрис Шицсы, плюс Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш. Увы, выступление братьев стало пока что самым большим разочарованием. После первого заезда они шли девятыми, уступая более полсекунды немцам Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту, а от третьего места отставая на 0,4 секунды. Второй латвийский экипаж так и вовсе был 17–м с отставанием более чем в секунду. Следующий заезд, решающий (у двоек проводится всего два заезда), сильно не изменил картину. Увы… Братья Шицсы выше шестого места подняться не смогли, а у немцев — седьмая золотая медаль.

Владимир ИВАНОВ.