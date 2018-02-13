«Олимпиакос» лишен очков из-за буйных фанатов

Встреча прошла 4 февраля на поле «Олимпиакоса» и закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. После финального свистка болельщики «Оли» выбежали на поле и сломали рекламные щиты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Фанаты также бросали на поле стадиона пиротехнику.
Также сообщается, что «Олимпиакос» оштрафован на 90 тысяч евро. Как отмечается, клуб, идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции, вероятно, обжалует решение дисциплинарного комитета Суперлиги.
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