«Олимпиакос» лишен очков из-за буйных фанатов

Лента новостей
Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Народ втянулся в игру
Eще в разделе
Австрийский горнолыжник взял золото в слаломе Независимость МОК или кто заказывает музыку Выявлен первый положительный допинг-тест ОИ-2018 Эксперты ставят на хоккеистов России Керлингисты принесли России бронзу
Анатолий Тарасов
14:17 13.02.2018
Спорт / Футбол

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» лишен трех очков и проведет два матча без зрителей после того, как болельщики команды устроили беспорядки на стадионе после матча чемпионата Греции с АЕКом, сообщает Рейтер.

Встреча прошла 4 февраля на поле «Олимпиакоса» и закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. После финального свистка болельщики «Оли» выбежали на поле и сломали рекламные щиты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Фанаты также бросали на поле стадиона пиротехнику.

 

Также сообщается, что «Олимпиакос» оштрафован на 90 тысяч евро. Как отмечается, клуб, идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции, вероятно, обжалует решение дисциплинарного комитета Суперлиги.

РИА Новости / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV