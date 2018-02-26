Болельщики российской олимпийской сборной, приехавшей на Олимпиаду-2018 «в униженном настроении», всё же дождались золотых медалей, пишет на страницах The Sacramento Bee журналист Джеймс Эллингворт.

Несмотря на то, что российским спортсменам на завершившейся в южнокорейском Пхёнчхане зимней Олимпиаде было запрещено демонстрировать национальный флаг и петь гимн, им всё же представилась возможность ликовать, пишет в своей статье для The Sacramento Bee спортивный журналист Джеймс Эллингворт. Как отмечает Эллингворт, одержанная в воскресенье после долгой медальной «засухи» победа россиян в хоккейном турнире, а также золото, завоёванное в женском одиночном фигурном катании, стали для сборной страны, прибывшей на нынешние Игры «в униженном настроении из-за санкций со стороны Международного Олимпийского комитета», «толчком в плане престижа».

Триумф российской хоккейной команды, достигнутый в овертайме с итоговым счётом 4:3, прокомментировал один из его авторов — форвард Андрей Ковальчук, говорится в статье. «Знаете, когда мы начали играть, в России было только 7 утра, но я думаю, что сейчас уже все встали и празднуют. Сегодня в России будет праздник», — цитирует Ковальчука автор.

Между тем, «Олимпийские спортсмены из России» — а именно под таким наименованием выступала в Пхёнчхане российская команда в связи с санкциями МОК — завоевали также шесть серебряных и девять бронзовых наград, заняв таким образом шестое место по общему количеству медалей, продолжает Эллингворт. Правда, большинство россиян всё же «меряют успех» именно золотом, а по этому параметру олимпийская сборная страны в общем зачёте оказалась на «нетипичной для неё» тринадцатой позиции, отмечает он. При этом на прошлых Играх, состоявшихся в Сочи, российские олимпийцы взяли 13 золотых медалей, хоть и потеряли позже две из них из-за допинга, напоминает журналист.

Для большинства людей, следивших за ходом Олимпиады в Пхёнчхане из России, Игры запомнились не спортивными достижениями, а «судебными тяжбами» — тем паче, что первого золота болельщикам пришлось дожидаться две недели, сетует Эллингворт. Эту медаль принесла стране «обладающая невероятной прыгучестью и грацией» 15-летняя фигуристка Алина Загитова, ставшая символом «послесочинского поколения», пишет он. Как поясняет автор, из 168 россиян, соревновавшихся в Южной Корее, большинство в Сочи не были — так получилось из-за ухода на заслуженных отдых одних спортсменов, дисквалификации за допинговые нарушения других, а также организованного МОК «отбора», в ходе которого специальная комиссия отстранила многих россиян, поскольку «не смогла точно установить, что те не были замешаны в допинговых схемах в прошлом».

Упомянутые судебные перипетии, меж тем, продолжались почти до самой церемонии открытия Олимпиады: 45 российских спортсменов пытались оспорить решение МОК об их дисквалификации в Спортивном арбитражном суде, однако буквально за несколько часов до старта Игр суд вынес решение в пользу МОК, говорится в статье. На самой же церемонии члены российской сборной «маршировали в серых пальто под Олимпийским флагом, и нёс его не спортсмен, а волонтёр», отмечает автор.

Другим важным моментом завершившейся Олимпиады стал тот факт, что первый российский спортсмен, принявший участие в зимних Играх после «сочинских допинговых скандалов», позже провалил тест на допинг — это был кёрлингист Александр Крушельницкий, который «несколько дней кряду делал опровержения и утверждал, что запрещённое вещество ему подмешали в питьё», однако в итоге был вынужден отдать завоёванную было на соревнованиях смешанных пар бронзовую медаль, перешедшую к Норвегии, пишет Эллингворт. Позднее россияне «вызывали юристов снова», на этот раз — для бобслеистки Надежды Сергеевой, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещённое лекарство для сердца; спортсменка в итоге согласилась на дисквалификацию, повествует журналист.

«Сдвиг внимания на неспортивные дела» несколько затмил кое-какие «внезапные медальные достижения» россиян, отмечает автор. Так, команде молодых российских лыжников удалось выиграть три серебряных и четыре бронзовых медали — то есть, более половины от общего числа наград сборной, — но эти победы «привлекли повышенный интерес чиновников», поскольку этих спортсменов тренировал «человек, когда-то уже наказанный за употребление допинга», говорится в материале.

Как полагает Эллингворт, российские медальные надежды по крайней мере отчасти пострадали из-за того, что Олимпийский комитет страны «предпочёл не распределять 40 пустых квот между другими спортсменами, когда уже избранные им олимпийцы не прошли отбор МОК». В результате россияне не смогли соревноваться в эстафетах в таких видах, как биатлон и конькобежный спорт, поскольку в них просто не набралось нужного количества спортсменов, подчёркивает журналист.

На церемонии закрытия сборная России вновь прошла без флага — но это, скорее всего, был «последний раз», ведь МОК ранее согласился восстановить статус страны, если в Пхёнчхане больше не будет положительных допинг-проб со стороны россиян, пишет автор. Однако, несмотря на отсутствие логотипов и флагов, «по всей видимости, все отлично представляли, кто такие эти «Олимпийские спортсмены из России»», иронизирует он.

Ну а россияне, «несколько недель изнывавшие из-за введённых МОК правил, запрещавших им критиковать допинговые санкции и надевать форму сборной», всё же смогли закончить игры «на ноте неповиновения»: когда на церемонии награждения хоккеистов начал играть Олимпийский гимн, победившие россияне вместе с сотнями зрителей дружно стали петь гимн российский, напоминает Эллингворт. Защитник российской команды Богдан Киселевич назвал этот жест проявлением «свободы слова» и отметил: «Мы пели потому, что мы русские, и когда побеждаешь, звучит гимн твоей страны».