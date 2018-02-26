Несмотря на то, что российским спортсменам на завершившейся в южнокорейском Пхёнчхане зимней Олимпиаде было запрещено демонстрировать национальный флаг и петь гимн, им всё же представилась возможность ликовать, пишет в своей статье для The Sacramento Bee спортивный журналист Джеймс Эллингворт. Как отмечает Эллингворт, одержанная в воскресенье после долгой медальной «засухи» победа россиян в хоккейном турнире, а также золото, завоёванное в женском одиночном фигурном катании, стали для сборной страны, прибывшей на нынешние Игры «в униженном настроении из-за санкций со стороны Международного Олимпийского комитета», «толчком в плане престижа».
Триумф российской хоккейной команды, достигнутый в овертайме с итоговым счётом 4:3, прокомментировал один из его авторов — форвард Андрей Ковальчук, говорится в статье. «Знаете, когда мы начали играть, в России было только 7 утра, но я думаю, что сейчас уже все встали и празднуют. Сегодня в России будет праздник», — цитирует Ковальчука автор.
Между тем, «Олимпийские спортсмены из России» — а именно под таким наименованием выступала в Пхёнчхане российская команда в связи с санкциями МОК — завоевали также шесть серебряных и девять бронзовых наград, заняв таким образом шестое место по общему количеству медалей, продолжает Эллингворт. Правда, большинство россиян всё же «меряют успех» именно золотом, а по этому параметру олимпийская сборная страны в общем зачёте оказалась на «нетипичной для неё» тринадцатой позиции, отмечает он. При этом на прошлых Играх, состоявшихся в Сочи, российские олимпийцы взяли 13 золотых медалей, хоть и потеряли позже две из них из-за допинга, напоминает журналист.
Для большинства людей, следивших за ходом Олимпиады в Пхёнчхане из России, Игры запомнились не спортивными достижениями, а «судебными тяжбами» — тем паче, что первого золота болельщикам пришлось дожидаться две недели, сетует Эллингворт. Эту медаль принесла стране «обладающая невероятной прыгучестью и грацией» 15-летняя фигуристка Алина Загитова, ставшая символом «послесочинского поколения», пишет он. Как поясняет автор, из 168 россиян, соревновавшихся в Южной Корее, большинство в Сочи не были — так получилось из-за ухода на заслуженных отдых одних спортсменов, дисквалификации за допинговые нарушения других, а также организованного МОК «отбора», в ходе которого специальная комиссия отстранила многих россиян, поскольку «не смогла точно установить, что те не были замешаны в допинговых схемах в прошлом».
Упомянутые судебные перипетии, меж тем, продолжались почти до самой церемонии открытия Олимпиады: 45 российских спортсменов пытались оспорить решение МОК об их дисквалификации в Спортивном арбитражном суде, однако буквально за несколько часов до старта Игр суд вынес решение в пользу МОК, говорится в статье. На самой же церемонии члены российской сборной «маршировали в серых пальто под Олимпийским флагом, и нёс его не спортсмен, а волонтёр», отмечает автор.
Другим важным моментом завершившейся Олимпиады стал тот факт, что первый российский спортсмен, принявший участие в зимних Играх после «сочинских допинговых скандалов», позже провалил тест на допинг — это был кёрлингист Александр Крушельницкий, который «несколько дней кряду делал опровержения и утверждал, что запрещённое вещество ему подмешали в питьё», однако в итоге был вынужден отдать завоёванную было на соревнованиях смешанных пар бронзовую медаль, перешедшую к Норвегии, пишет Эллингворт. Позднее россияне «вызывали юристов снова», на этот раз — для бобслеистки Надежды Сергеевой, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещённое лекарство для сердца; спортсменка в итоге согласилась на дисквалификацию, повествует журналист.
«Сдвиг внимания на неспортивные дела» несколько затмил кое-какие «внезапные медальные достижения» россиян, отмечает автор. Так, команде молодых российских лыжников удалось выиграть три серебряных и четыре бронзовых медали — то есть, более половины от общего числа наград сборной, — но эти победы «привлекли повышенный интерес чиновников», поскольку этих спортсменов тренировал «человек, когда-то уже наказанный за употребление допинга», говорится в материале.
Как полагает Эллингворт, российские медальные надежды по крайней мере отчасти пострадали из-за того, что Олимпийский комитет страны «предпочёл не распределять 40 пустых квот между другими спортсменами, когда уже избранные им олимпийцы не прошли отбор МОК». В результате россияне не смогли соревноваться в эстафетах в таких видах, как биатлон и конькобежный спорт, поскольку в них просто не набралось нужного количества спортсменов, подчёркивает журналист.
На церемонии закрытия сборная России вновь прошла без флага — но это, скорее всего, был «последний раз», ведь МОК ранее согласился восстановить статус страны, если в Пхёнчхане больше не будет положительных допинг-проб со стороны россиян, пишет автор. Однако, несмотря на отсутствие логотипов и флагов, «по всей видимости, все отлично представляли, кто такие эти «Олимпийские спортсмены из России»», иронизирует он.
Ну а россияне, «несколько недель изнывавшие из-за введённых МОК правил, запрещавших им критиковать допинговые санкции и надевать форму сборной», всё же смогли закончить игры «на ноте неповиновения»: когда на церемонии награждения хоккеистов начал играть Олимпийский гимн, победившие россияне вместе с сотнями зрителей дружно стали петь гимн российский, напоминает Эллингворт. Защитник российской команды Богдан Киселевич назвал этот жест проявлением «свободы слова» и отметил: «Мы пели потому, что мы русские, и когда побеждаешь, звучит гимн твоей страны».
Мы Олимпийские Чемпионы!!! Позор всем недоброжелателям Российской Федерации.!« ответить
наши с гимном и флагом ели медальку взяли« ответить
Не рад за расию.« ответить
В России создано два фарм клуба сборной - СКА и ЦСКА. Все будет, как в советские годы. Что бы попасть в сборную, нужно будет перейти в эти клубы.« ответить
Но в отличие от СССР, в стране есть настоящая хоккейная система - КХЛ. Говорят, в нее хотят войти теперь шведские и немецкие клубы. КХЛ раньше не смотрел, но появление Йокерита из Финляндии сильно растревожил это сонное царство. Посмотрим, продолжится ли прогресс и дальше.
На очереди чемпионат FIFA 2018. Копим денежки на билеты.
Позор - это для нас, с Дукурсами, а для них -ОТЛИЧНО !!!« ответить
Тарасов-с заголовком долго тужился, или уже не держится.? Русские всем остальным показали, как надо бороться. Русский страшнее всего, когда его обложили по полной. Когда уже отступать дальше некуда.« ответить
Интересная статья в Делфятнике. Думаю, что Липман абсолютно прав и скоро все эти запреты снимут. Просто, опять политика и ничего, кроме политики.« ответить
А кто делит последнее место с Казахстаном и Лихтенштейном?« ответить
Делит крошечная Латвия, чем плохая компания по вашему, учитывая, что в Мире 193 страны?« ответить
_в Пхёнчхане больше не будет положительных допинг-проб со стороны россиян_« ответить
В Корее уже не будет, игры закончены, будут просто в последующее время перепроверять и дисквалифицировать. Так что, время для переноса ЧМ по футболу в другую, более адекватную страну, ещё есть.
Даже ты все отлично понимаешь.« ответить
А что делать ? Политзаказы нужно выполнять.
И от позорища им не удалось уйти. 100%-ое золото в одиночном женском и всё.« ответить
Хоккей? Смешное удаление немца в овертайме за скользнувшую по клюшке русского немецкой клюшке? Это ли не Ледовое позорище?
Перепроверять , говоришь? И что, может и царапины на пробирках обнаружат? И скажут, что и здесь поработала русская хакерская рука.« ответить
Так ты пиши в Спортлото и оспорь хоккейное золото. А так же оспорь решение судьи. Чеуж здесь-то воздух сотрясать ?!« ответить
Ой, ну конечно)))« ответить
Вас заждались: тех, кто начнёт пИсать, что победа случайная, что у кого-то там шнурок запутался, или вспышка ослепила, я даже представить не могу, что могут тут выдумать, чтобы сказануть, что победы не было...все предыдущие были, а этой не было.
Тьфу.
Я даже ради прикола сразу полез посмотреть, как такое повылазит сразу после победы: с попытками очернить победу и победивших - и таки сразу набралась могучая кучка этих больных. Вы предсказуемы стали, а значит, сами устали (сдали) от своего гона. Что следующее? "Прости, нас, Леопольд?"
"Политзаказы нужно выполнять"« ответить
Так те россияне, кого поймали, жрали допинг по заказу? Надо же...
Судя по твоему коменту, ты прочитал только заголовок . Прочитай статью. Надеюсь, автора ты не будешь обвинять , что он рука Кремля? И больше не пиши глупости... предсказуемые глупости.« ответить
А что там в статье? Это был ответ на 08:23.« ответить
Ну, а писать я буду что хочу, как хочу и где хочу.