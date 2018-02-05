Всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее появились секретные данные о невероятном размахе кровяного допинга* среди спортсменов-лыжников, пишет The Times.
Сотням лыжников удалось избежать отстранения от Игр, несмотря на аномальные результаты анализов крови: шансы на то, что их кровь могла так выглядеть вследствие естестенных причин, составили один к миллиону. Порой кровь была настолько густой, что лыжник, по выражению газеты, «должен был бы лежать в больнице, а не участвовать в соревнованиях».
Об этом удалось узнать The Sunday Times и немецкой компании ARD, которые получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тыс. проб крови приблизительно 2 тыс. спортсменов.
Если верить этой базе данных, то около трети всех медалей, включая 91 золотую, выигранные на Олимпийских играх и чемпионатах мира начиная с 2001 года, были получены спортсменами, результаты анализов которых вызывали подозрения.
Россия, которая была отстранена от Олимпиады, как отмечает издание, находится вверху списка «стран-мошенниц». По мнению The Times, подобное открытие может погрузить зимние Олимпийские игры в новый допинговый скандал, причём всего за несколько дней до церемонии открытия в Пхёнчхане.
Согласно имеющейся информации, более 50 лыжников, которых допустили до соревнований, продемонстрировали аномальные результаты, что говорит о том, что они могли жульничать в прошлом, не понеся за это никакого наказания.
Организаторы соревнований надеялись на новый старт после «печально известных» Игр в Сочи 2014 года, когда российские агенты спецслужб, по утверждению газеты, «подменяли допинг-пробы» российских атлетов, чтобы тех не уличили в жульничестве.
Олимпийский комитет России на данный момент пытается добиться, чтобы российских спортсменов допустили к Олимпиаде в Пхёнчхане, учитывая, что Спортивный арбитражный суд отменил введённые в их отношении санкции.
База данных, отмечает The Times, была предоставлена анонимным информатором, который всерьёз беспокоится за чистоту Игр. В неё входят результаты анализов крови, принадлежащих биатлонистам, которые участвовали в соревнованиях с 2001 по 2010 год. Многие из них до сих пор продолжают свою карьеру в спорте.
* Переливание спортсмену его же крови, что существенно ускоряет доставку кислорода к мышцам и увеличивает их производительность.
Ведь это же не российские лыжники. Ну, е если туда затесались российские лыжники, то их наказать по полной.)))« ответить
лживые вонючие пиндосы разжигают ненависть к русских, а сами ходячие франкенштейны, на которых смотреть больно. пиндосы и подпиндосовские шавки, вы - уроды!« ответить
америкосовские допингпробы вообще проверяются? Эти бабы,напоминающие мужиков тоже проходят проверку? а астматики? А может организовать проверку начиная с предвоенных игр? Ведь доказательств представлять не надо. Надо просто сказать-такой то такой принамал допинг и ВСЕ! Отобрать все золотые медали и передать дуркунсу в утешение и его папе тоже.« ответить
Подозрения и слухи к делу не пришьешь, ваде остается утереться« ответить
Есть ли смысл проводить олимпиаду(и участвовать), если результаты анулируют? По сути ,,проверяльщиков,, надо самих проверить на честность определить что является допингом. Сроки проверок проб, уж точно ограничиваются соревнованием.« ответить
Есть ли смысл вообще в этих олимпиадах, если там творится такое, вот в чем вопрос..« ответить
Ты хотя бы пост дочитай...« ответить
Но уж Россия там точно не пападется. Пусть прошмандовки американские готовятся.« ответить