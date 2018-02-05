Олимпийские игры: назревает новый скандал(8)

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Анатолий Тарасов
08:44 05.02.2018
Спорт / Олимпиада

Всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане появилась информация, грозящая погрузить соревнования в новый допинговый скандал, пишет The Sunday Times. Аномальные результаты допинг-проб из секретной базы данных говорят о том, что сотни спортсменов-лыжников могли прибегать так называемому кровяному допингу.

Всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее появились секретные данные о невероятном размахе кровяного допинга* среди спортсменов-лыжников, пишет The Times.

 

Сотням лыжников удалось избежать отстранения от Игр, несмотря на аномальные результаты анализов крови: шансы на то, что их кровь могла так выглядеть вследствие естестенных причин, составили один к миллиону. Порой кровь была настолько густой, что лыжник, по выражению газеты, «должен был бы лежать в больнице, а не участвовать в соревнованиях». 

 

Об этом удалось узнать The Sunday Times и немецкой компании ARD, которые получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тыс. проб крови приблизительно 2 тыс. спортсменов.

 

Если верить этой базе данных, то около трети всех медалей, включая 91 золотую, выигранные на Олимпийских играх и чемпионатах мира начиная с 2001 года, были получены спортсменами, результаты анализов которых вызывали подозрения.

 

Россия, которая была отстранена от Олимпиады, как отмечает издание, находится вверху списка «стран-мошенниц». По мнению The Times, подобное открытие может погрузить зимние Олимпийские игры в новый допинговый скандал, причём всего за несколько дней до церемонии открытия в Пхёнчхане.

 

Согласно имеющейся информации, более 50 лыжников, которых допустили до соревнований, продемонстрировали аномальные результаты, что говорит о том, что они могли жульничать в прошлом, не понеся за это никакого наказания.

 

Организаторы соревнований надеялись на новый старт после «печально известных» Игр в Сочи 2014 года, когда российские агенты спецслужб, по утверждению газеты, «подменяли допинг-пробы» российских атлетов, чтобы тех не уличили в жульничестве.

 

Олимпийский комитет России на данный момент пытается добиться, чтобы российских спортсменов допустили к Олимпиаде в Пхёнчхане, учитывая, что Спортивный арбитражный суд отменил введённые в их отношении санкции.

 

База данных, отмечает The Times, была предоставлена анонимным информатором, который всерьёз беспокоится за чистоту Игр. В неё входят результаты анализов крови, принадлежащих биатлонистам, которые участвовали в соревнованиях с 2001 по 2010 год. Многие из них до сих пор продолжают свою карьеру в спорте.

 

* Переливание спортсмену его же крови, что существенно ускоряет доставку кислорода к мышцам и увеличивает их производительность.

RT / Фото
Комментарии (8)
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Понять и простить 08:55 05:02:2018

Ведь это же не российские лыжники. Ну, е если туда затесались российские лыжники, то их наказать по полной.)))

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ин-на 09:52 05:02:2018

лживые вонючие пиндосы разжигают ненависть к русских, а сами ходячие франкенштейны, на которых смотреть больно. пиндосы и подпиндосовские шавки, вы - уроды!

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чуча 14:05 05:02:2018

америкосовские допингпробы вообще проверяются? Эти бабы,напоминающие мужиков тоже проходят проверку? а астматики? А может организовать проверку начиная с предвоенных игр? Ведь доказательств представлять не надо. Надо просто сказать-такой то такой принамал допинг и ВСЕ! Отобрать все золотые медали и передать дуркунсу в утешение и его папе тоже.

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22 10:13 05:02:2018

Подозрения и слухи к делу не пришьешь, ваде остается утереться

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А, 10:21 05:02:2018

Есть ли смысл проводить олимпиаду(и участвовать), если результаты анулируют? По сути ,,проверяльщиков,, надо самих проверить на честность определить что является допингом. Сроки проверок проб, уж точно ограничиваются соревнованием.

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Так 10:29 05:02:2018

Есть ли смысл вообще в этих олимпиадах, если там творится такое, вот в чем вопрос..

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Таку 10:33 05:02:2018

Ты хотя бы пост дочитай...

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Зоя 15:02 05:02:2018

Но уж Россия там точно не пападется. Пусть прошмандовки американские готовятся.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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