Кто они — главные герои Игр–2018? Вопрос пока не риторический и требующий осмысления. Олимпиада в Южной Корее окончательно ушла в историю. Несмотря на скандальный характер и недопуск целого ряда сильнейших российских спортсменов, она подарила немало ярких мгновений и героев.

Среди людей, которые оставили яркий след в Пхенчхане, как обладатели рекордов и уникальных достижений, так и те, кто удивил вопреки, — как спортсмены, так и тренеры и руководители.

Алина Загитова

Самая молодая чемпионка на этих Играх была в центре внимания с самого начала.

Причин тому много — как чисто спортивных (ее феноменальный первый взрослый сезон и противостояние с Евгенией Медведевой), так и околоспортивных. Загитова, которую назвали в честь другой олимпийской чемпионки, Алины Кабаевой, была главной надеждой российской «нейтральной» команды, а потому по ходу соревнований подвергалась жесточайшим нападкам со стороны американской прессы, которая придумывала любые поводы, чтобы лишить ее золота.

Эстер Ледецка

Чешская сноубордистка и горнолыжница стала первой олимпийской чемпионкой в этих двух все–таки разных видах спорта. Более того, другие примеры мультиспортивных победителей на одной Олимпиаде были еще на заре зимних Олимпиад. Если в коронном параллельном гигантском слаломе в сноуборде Ледецка была безоговорочным фаворитом, то в горных лыжах ее не относили даже к темным лошадкам. К моменту ее старта австрийка Анна Вайт была уже готова праздновать победу, но на финише чешка выиграла у нее микроскопическую 0,01 секунды и навсегда вошла в историю.

Елена Вяльбе

Мама российских лыжных гонок на Олимпиаду не получила ни приглашения, ни аккредитации. Она могла с легкой душой оставаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору, однако решила прилететь в Корею и все Игры поддерживала своих подопечных на трибуне как простая болельщица. Она плакала, смеялась, радовалась и порой допускала крепкое словцо, но в итоге стала героиней этих Игр, потому что молодая команда, от которой многие не ждали медалей совсем, завоевала их больше, чем четыре года назад в оптимальном составе.

Вольфганг Пихлер

Немецкий наставник сборной Швеции снова проявил себя как великолепный мотиватор. В чем–то его роль и успех схож с Вяльбе. Его тоже поначалу не хотели пускать на Игры, но в конце концов он убедил МОК в своей непричастности к допингу в российском биатлоне, а его подопечные также из числа вчерашних юниоров завоевали две золотые и две серебряные награды, что шведам не снилось и в те времена, когда их спортсмены выигрывали общий зачет Кубка мира.

Мартен Фуркад

Мартену Фуркаду точечная подготовка к Играм попросту не нужна. В последние годы он приучил всех к тому, что способен побеждать весь сезон, не зная спада, усталости и болезней. В Корее французский супермен завоевал три золота и значительно превзошел своего главного визави Йоханнеса Бе из Норвегии. Теперь у него пять олимпийских наград высшей пробы, а если он решит остаться в спорте еще на четыре года, то получит шанс сравняться и с великим Бьорндаленом по количеству олимпийских викторий.

Александр Большунов

Это кажется невероятным, но еще за две недели до старта Олимпиады ее герой болел бронхитом и лежал с температурой. На Игры–2018 он прилетел не сразу, а только к спринту и пропустил скиатлон. Но уже в Корее завоевал три серебряные и одну бронзовую награды. При этом он побил рекорд среди российских лыжников Николая Зимятова, которому удавалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде. Норвежцы недоумевали, как такое возможно, но поговорку «бойся больных и беременных» никто не отменял, причем чаще она выступала не на стороне России.

Марит Бьорген

На своей последней Олимпиаде великая норвежка уже не была безоговорочным фаворитом, как в лучшие годы. Ради подготовки к Играм она пропустила «Тур де Ски» и многие другие кубковые старты, но и в Пхенчхане до последнего дня ей удалось завоевать всего одну золотую медаль в эстафете. Долгожданное личное золото пришло в последний день в марафоне, где Бьорген уже на 10–м километре оторвалась от соперниц и сравнялась по количеству олимпийского золота с легендарными соотечественниками Бьорном Дэли и Уле–Эйнаром Бьорндаленом.

Александр Абраменко и Илья Буров

Российского и украинского фристайлистов связывают долгие годы дружбы, которую не поколебал и политический конфликт между двумя странами. После своих успешных попыток спортсмены ждали выступлений соперников, обнявшись и укутавшись в украинский флаг (российскому, по правилам МОК, места не нашлось), а затем поздравили друг друга с медалями, показав всему миру, как настоящий спорт объединяет. Абраменко досталось золото, а Бурову — бронза.

Шон Уайт

Американец по прозвищу Летающий Помидор — самый титулованный фристайлист в истории. Свои первые соревнования в хафпайпе он выиграл в 2006 году в Турине, когда был просто на голову выше соперников, а затем повторил успех в Ванкувере. Годы шли, молодежь научилась делать сложные трюки не хуже, и, не выдержав напряжения, Уайт проиграл в Сочи и остался без медалей. Казалось, что блестящая карьера подошла к закату, но американец пережил ренессанс и все–таки стал трехкратным олимпиоником в Корее.

Марко Штурм

Бывший игрок НХЛ и лидер сборной Германии проявил свои качества вожака и на тренерской скамейке. Из средненькой сборной, составленной из игроков немецкой и австрийской лиг, он собрал злую, зубастую и неудобную для любого соперника банду, которая едва не сотворила новое чудо на льду XXI века. На пути к финалу немцы выбила двух фаворитов — Канаду и Швецию, а в финале были в шаге от того, чтобы обыграть Россию и впервые в истории стать олимпийскими чемпионами в хоккее.

Никита Гусев

Помешать этому смог только один человек — хоккеист питерского СКА и сборной России. Именно Гусев перевел игру в овертайм за 56 секунд до конца основного времени, забросив вторую шайбу в матче. А уже в овертайме при игре в большинстве он отдал голевой пас Кириллу Капризову, который и поставил точку в золотом матче. Гусев стал и лучшим бомбардиром этого турнира, набрав 12 (4+8) очков.

Владимир ИВАНОВ.