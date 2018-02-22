Полуфинальная встреча олимпийского турнира между сборными России и Чехии пройдет в пятницу в Канныне и начнется в 10:40 по московскому времени.
На групповом этапе Кошечкин провел все три матча, уступив место в воротах Илье Сорокину только в третьем периоде игры против словенцев (победа россиян — 8:2). Также Кошечкин полностью отыграл четвертьфинальную встречу с командой Норвегии (6:1).
А когда у России матч за третье место?« ответить
как твоим фаворитам -америкосам повесят золотые медали на грудь.« ответить
давайте уже сейчас начинайте болеть за чехов. За америкосов вы классно поболели.)))« ответить
Неженское дело, хоккей смотреть. Вчера одна клуня онлайн в комментариях вела, тоже "болельщица". Всё "Канаду" полтора периода громила. Апшиблась, типа, написание стран схоже.« ответить
Угу. С Норвегией
не мужское дело прогнозы давать. А уж советы и тем паче.))))« ответить
Būs interesants fināls Čehija -Kanāda ...:))))« ответить
_не мужское дело прогнозы давать_« ответить
Вот и будешь сидеть в неведенье.
Хреново, когда нет ничего своего. Даже болеть приходится за совсем чужих....)))))« ответить
Русские никогда не проигрывают на День Советской Армии« ответить