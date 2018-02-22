Олимпийский хоккей: Россия сыграет с Чехией в пятницу(9)

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Анатолий Тарасов
13:50 22.02.2018
Спорт / Олимпиада

Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России по хоккею в полуфинальном матче Олимпиады-2018 против команды Чехии, заявил журналистам тренер российской команды Харийс Витолиньш.

Полуфинальная встреча олимпийского турнира между сборными России и Чехии пройдет в пятницу в Канныне и начнется в 10:40 по московскому времени.

 

На групповом этапе Кошечкин провел все три матча, уступив место в воротах Илье Сорокину только в третьем периоде игры против словенцев (победа россиян — 8:2). Также Кошечкин полностью отыграл четвертьфинальную встречу с командой Норвегии (6:1).

РИА Новости / Фото
Комментарии (9)
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Саня 13:55 22:02:2018

А когда у России матч за третье место?

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После того, 14:08 22:02:2018

как твоим фаворитам -америкосам повесят золотые медали на грудь.

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Ну, patriotsosi, 13:56 22:02:2018

давайте уже сейчас начинайте болеть за чехов. За америкосов вы классно поболели.)))

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Саня 14:11 22:02:2018

Неженское дело, хоккей смотреть. Вчера одна клуня онлайн в комментариях вела, тоже "болельщица". Всё "Канаду" полтора периода громила. Апшиблась, типа, написание стран схоже.
Угу. С Норвегией

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Похоже 14:18 22:02:2018

не мужское дело прогнозы давать. А уж советы и тем паче.))))

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Smile 15:02 22:02:2018

Būs interesants fināls Čehija -Kanāda ...:))))

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Саня 15:22 22:02:2018

_не мужское дело прогнозы давать_
Вот и будешь сидеть в неведенье.

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Čehija -Kanāda ...:)))) 15:23 22:02:2018

Хреново, когда нет ничего своего. Даже болеть приходится за совсем чужих....)))))

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23 февраля 15:41 22:02:2018

Русские никогда не проигрывают на День Советской Армии

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Мнение
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