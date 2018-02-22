Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России по хоккею в полуфинальном матче Олимпиады-2018 против команды Чехии, заявил журналистам тренер российской команды Харийс Витолиньш.

Полуфинальная встреча олимпийского турнира между сборными России и Чехии пройдет в пятницу в Канныне и начнется в 10:40 по московскому времени.

На групповом этапе Кошечкин провел все три матча, уступив место в воротах Илье Сорокину только в третьем периоде игры против словенцев (победа россиян — 8:2). Также Кошечкин полностью отыграл четвертьфинальную встречу с командой Норвегии (6:1).