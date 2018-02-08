Не нужно делать российских спортсменов жертвами несправедливости МОК в допинговом скандале, однако наказание не должно превращаться в оскорбление, подчеркнул в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Программа зимних Олимпийских игр становится всё обширнее, и в Пхёнчхане будет разыгрываться почти вдвое больше комплектов медалей, чем, например, 20 лет назад в Нагано, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Президент Международной федерации хоккея на льду и член МОК Рене Фазель видит в этом проблему. По его мнению, в первую очередь стоит решить: «хотим ли мы Олимпийские игры, в которых будут участвовать действительно лучшие спортсмены?» Он пояснил, что сейчас проводится слишком много спортивных мероприятий и разыгрывается слишком много наград, а в результате «количество вытесняет качество».

Как отмечает журналист швейцарской газеты, большинство спортивных федераций и представителей заинтересованы в летних Играх. Рене Фазель на это подчеркнул, что доходы МОК от зимних Игр весьма высоки и составляют около 35—40%. Зимние виды спорта, возможно, распространены не так широко, зато они занимают привлекательную нишу на рынке: только от телевизионных трансляций МОК получает $2,3 млрд. Ещё около $600 млн поступают от спонсоров.

Как сообщается в статье, олимпийской инфраструктуре Южной Кореи будет непросто найти применение после Олимпиады, таким образом нельзя считать долгосрочными достижения страны при подготовке к Играм. В этой связи глава Международной федерации хоккея вспомнил прошлую зимнюю Олимпиаду в Сочи. «Меня всегда обвиняют в том, что я расхваливал Игры в Сочи как лучшие Игры всех времён, — заявил он. — Однако когда вы видите, что спортсмены добираются из Олимпийской деревни на тренировки и к местам проведения соревнований пешком или на велосипеде, это уже делает Олимпиаду необычной для спортсменов. Для нас, хоккеистов, условия были идеальными».

Конечно, всё это обошлось России в сумму $50 млрд, но стоит обратить внимание и на то, что она получила взамен, считает Фазель. В интервью изданию он подчеркнул, что было бы несправедливо утверждать, будто олимпийские сооружения в Сочи сегодня больше не используются. Сейчас сложно просто так взять и поехать в Сочи покататься на лыжах, потому что все гостиницы постоянно забронированы. Сочи — это единственное направление для занятий зимними видами спорта в этой огромной стране, пояснил Фазель, и, с его точки зрения, правильно, что страна со 145 млн жителей позволила себе такое.

«Я друг русских, я это признаю, — сказал член исполкома МОК. — С ними часто поступают несправедливо». Однако он придерживается мнения, что нельзя требовать от страны, которой исполнилось всего 26 лет, чтобы она функционировала так же, как Германия с её почти 170-летней историей — начиная с 1848 года, когда была подписана конституция. «Надо дать России время, — настаивает Фазель. — Торговые ограничения и экономические бойкоты — это неправильно, потому что изоляция подпитывает национализм».

По его словам, когда речь идёт о больших деньгах, всегда присутствуют некие махинации. Фазель подчеркнул, что он не приветствует их, однако рассказал швейцарской газете, что большая часть объектов инфраструктуры в Сочи финансировалась не государством, а олигархами, которых власти обязали что-то сделать для граждан. «Благодаря Олимпиаде Сочи стал новым городом», — отмечает президент Международной федерации хоккея. Транспортная система, водоснабжение, отвод сточных вод — всё было организовано заново. В Сочи фактически был произведён капитальный ремонт всего города, и теперь он являет собой положительный пример наследия, которое оставили после себя Олимпийские игры, уверен Фазель.

Что касается допинга на Играх в России в 2014 году, он согласился с тем, что «были допущены ошибки». «Однако создавать сегодня впечатление, будто тысяча спортсменов были в это вовлечены, — это непомерное преувеличение», — убеждён глава Международной федерации хоккея. Теперь МОК задним числом оштрафовал свыше 40 атлетов, причём «доказательная база была сложной и исключительно однобокой. Она основывается на единственном ключевом свидетеле (Григории Родченкове, бывшем руководителе российской Антидопинговой лаборатории), которого даже не достать». Бывшему федеральному советнику Швейцарии Самуэлю Шмиду, возглавлявшему комиссию МОК по расследованию допинговой системы в России, так и не удалось связаться и поговорить с ним.

По мнению Фазеля, «россияне допускали ошибки, однако то, как их заклеймили позором, было несоразмерно». При этом он согласился со швейцарским журналистом в том, что «русских нельзя делать жертвами». «Я за наказание, — сказал представитель МОК. — Однако оно не должно быть оскорблением, как того хотелось бы известным людям». Он также пояснил, что не поддерживает идею коллективного наказания: «Почему команда, доказанно не участвовавшая в обмане, не может выступать под именем «Россия»? Впрочем, он признаёт решение МОК и сам был за то, чтобы найти виновных, исключить их и начать после этого с чистого листа. «Но политическое давление на МОК было настолько сильным, что исполком не смог обойтись без наказания в назидание другим», — подчеркнул Фазель.

По его словам, многие считают, что россияне действовали неправильно и их нужно наказать. «Вопрос лишь в том, как, — отметил он в интервью Neue Zürcher Zeitung. — Россияне не такие, как мы: они никогда не улыбаются на улице; улыбаются только детям и собакам. Скоро уже сорок лет как я езжу в Россию, но я до сих пор не понимаю россиян. Есть поговорка: «Умом Россию не понять, её можно постичь только сердцем».