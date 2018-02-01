Дизайнеры формы сборной Норвегии изобразили на свитерах руны из древнескандинавской мифологии, которые использовались во времена нацистской Германии, а в настоящее время востребованы у неонацистских движений в Европе.

На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и «Гитлерюгенда» за успехи в спорте.

Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны — часть наследия скандинавской культуры.