На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и «Гитлерюгенда» за успехи в спорте.
Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны — часть наследия скандинавской культуры.
kotorie iz nih runi? eti strelocki?« ответить
slucaino doroznie znaki ukazivajuscie napravlenie dvizenija ne nacistskie simvoli? a mozet eto ne doroznie znaki a runi kotorih vse ucat?
Когда запретят 9 мая и любое мероприятие в честь ссср?« ответить
День ПОБЕДЫ над фашистами!!! Как там Дукурс поживает ?)))))« ответить
А название Норвегия нацисты нигде не использовали, может и тогда следует следует и его убрать. Получается, если нацисты что-то испльзовали в своих целях, то от этого надо отказаться, что тогда россиянам делать, с их "власовским триколором".« ответить
Никогда и не надейся будешь подыхать услышишь , день победы порохом пропах,,,,,,,,,так в злобе и здохнешь« ответить
А ты тварь шизанутая,приди 9.05. к памятнику и спроси,много Вас тут секулявых героев из норки(в твоём случае из палаты).« ответить
очень Странно - ЧТО ТЫ CyKA,ДО СИХ ПОР ПОКЛОНЯЕШЬСЯ ТРЯПКЕ, ВЫНУТОЙ из Пи 3 дЫ латышки, ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
фашистские выродки еще не выродились до конца?!! не долго вам - бл***дям - осталось!« ответить
Tev ne dolgo ostālos ,utainā rašistiskā izdzimtene :))))« ответить
Как там Дукурс поживает?« ответить
ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ Smile - Ты же CAM UTAINAJS VERGS!!! Сегодня уже латышонок Дукурс отгрёб РУССКИМ XyeM,ПО СВОЕЙ ЛОБАТОЙ МОРДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Cik gan jūs rašisti esat nožēlojami ,neviens no jums nekad nesasniegs to ko ir sasniedzis Martins Dukurs! Dzirdējāt,ubogije, NEKAD !!! :))) :))) :)))« ответить
Дукурс и вся его ЦУКУ ГИМЭНЭ,как и ТЫ CyKA UBOGAJA UTAINA ,Smile - ГАВНО ЛОБАТОЕ!!! МЫ РУССКИЕ - BAC E. Б. Л. И., E. Б. E. M и БУДEM E. Б. A. T. Ь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
так и пацифистов тогда тоже на загнобить, их то знак Альгиз получается« ответить