Олимпийский скандал: на форме сборной Норвегии красуются нацистские символы (14)

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Виталий Вавилкин
12:27 01.02.2018
Спорт

Дизайнеры формы сборной Норвегии изобразили на свитерах руны из древнескандинавской мифологии, которые использовались во времена нацистской Германии, а в настоящее время востребованы у неонацистских движений в Европе.

 

На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и «Гитлерюгенда» за успехи в спорте.

 

Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны — часть наследия скандинавской культуры.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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Janka 12:35 01:02:2018

kotorie iz nih runi? eti strelocki?
slucaino doroznie znaki ukazivajuscie napravlenie dvizenija ne nacistskie simvoli? a mozet eto ne doroznie znaki a runi kotorih vse ucat?

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Александр Шерстобитов 13:11 01:02:2018

Когда запретят 9 мая и любое мероприятие в честь ссср?

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9 (8) мая 13:23 01:02:2018

День ПОБЕДЫ над фашистами!!! Как там Дукурс поживает ?)))))

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Странно 13:43 01:02:2018

А название Норвегия нацисты нигде не использовали, может и тогда следует следует и его убрать. Получается, если нацисты что-то испльзовали в своих целях, то от этого надо отказаться, что тогда россиянам делать, с их "власовским триколором".

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Сергей 13:50 01:02:2018

Никогда и не надейся будешь подыхать услышишь , день победы порохом пропах,,,,,,,,,так в злобе и здохнешь

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Пациенту Шерстобитову 14:17 01:02:2018

А ты тварь шизанутая,приди 9.05. к памятнику и спроси,много Вас тут секулявых героев из норки(в твоём случае из палаты).

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Вообще то 15:34 01:02:2018

очень Странно - ЧТО ТЫ CyKA,ДО СИХ ПОР ПОКЛОНЯЕШЬСЯ ТРЯПКЕ, ВЫНУТОЙ из Пи 3 дЫ латышки, ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ин-на 12:41 01:02:2018

фашистские выродки еще не выродились до конца?!! не долго вам - бл***дям - осталось!

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Smile 13:16 01:02:2018

Tev ne dolgo ostālos ,utainā rašistiskā izdzimtene :))))

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to Smile 13:24 01:02:2018

Как там Дукурс поживает?

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Слышь ТЫ 14:13 01:02:2018

ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ Smile - Ты же CAM UTAINAJS VERGS!!! Сегодня уже латышонок Дукурс отгрёб РУССКИМ XyeM,ПО СВОЕЙ ЛОБАТОЙ МОРДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Smile 14:30 01:02:2018

Cik gan jūs rašisti esat nožēlojami ,neviens no jums nekad nesasniegs to ko ir sasniedzis Martins Dukurs! Dzirdējāt,ubogije, NEKAD !!! :))) :))) :)))

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Твой 14:46 01:02:2018

Дукурс и вся его ЦУКУ ГИМЭНЭ,как и ТЫ CyKA UBOGAJA UTAINA ,Smile - ГАВНО ЛОБАТОЕ!!! МЫ РУССКИЕ - BAC E. Б. Л. И., E. Б. E. M и БУДEM E. Б. A. T. Ь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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сторона 12:57 01:02:2018

так и пацифистов тогда тоже на загнобить, их то знак Альгиз получается

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)