Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах из-за применения допинга. Что теперь? — задается вопросом обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В случае с 28 российскими спортсменами не удалось доказать, что они были частью системной допинговой программы России в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году. CAS аннулировал в четверг их пожизненное отстранение от Игр», — пишет журналист Кристоф Бекер и указывает на то, что вердикт арбитражного суда не должен был стать для МОК сюрпризом.

«В конце концов, на Олимпиаде в Рио в 2016 году многим российским спортсменам не было отказано в участии именно потому, что индивидуальных нарушений, касающихся использования запрещенных препаратов, доказано не было. С точки зрения доказательств с тех пор мало что поменялось: показания главного свидетеля Григория Родченкова были известны уже тогда, МОК созвал две комиссии, которые запоздало, осенью прошлого года, еще раз заслушали показания Родченкова о манипуляциях в допинг-пробами в Сочи, — напоминает Бекер. — Когда после этого на отдельных спортсменов были наложены санкции в виде дисквалификации, юристы выразили сомнения в том, что CAS посчитает аргументацию достаточной для отстранения».

«Теперь, — продолжает журналист, — МОК сетует на то, что делу борьбы с допингом может быть нанесен серьезный урон. Вся непростая история с системой применения допинга в российском спорте доказывает, что нынешние механизмы, при помощи которых международные спортивные организации противодействуют профессионально скоординированному применению допинга, никуда не годятся. Они сосредоточены на указании на индивидуальную ответственность и конкретные случаи применения допинга отдельными спортсменами. Но и то и другое сегодня профессионально маскируется, в частности спецслужбами».

«Именно поэтому было бы последовательным решением, имеющим эффект устрашения, не допускать российскую олимпийскую сборную в полном составе ни в Рио, ни в Пхенчхан и только потом инициировать процесс в CAS. (...) Успех МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее стал бы ударом для тех, кто стоит во главе системы манипуляций в России. Теперь же они торжествуют. Их план лишить почвы обвинения в индивидуальном применении допинга спортсменами по большей части сработал, медали остались на месте. Получилось, что применение допинга себя оправдало, Россия и дальше остается в игре», — пишет автор статьи.

«Олимпийское движение увязло в болоте. Возможно, это можно было предотвратить, но для этого следовало глаза широко открытыми», — констатирует автор.

«Антидопинговые меры в России за последние пять лет значительно улучшились, было создано эффективное антидопинговое агентство (РУСАДА) и новая лаборатория (...). В этом году был достигнут небывалый прогресс», — писал МОК за семь месяцев до Олимпиады в Сочи», — передает Бекер.