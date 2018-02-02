«В случае с 28 российскими спортсменами не удалось доказать, что они были частью системной допинговой программы России в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году. CAS аннулировал в четверг их пожизненное отстранение от Игр», — пишет журналист Кристоф Бекер и указывает на то, что вердикт арбитражного суда не должен был стать для МОК сюрпризом.
«В конце концов, на Олимпиаде в Рио в 2016 году многим российским спортсменам не было отказано в участии именно потому, что индивидуальных нарушений, касающихся использования запрещенных препаратов, доказано не было. С точки зрения доказательств с тех пор мало что поменялось: показания главного свидетеля Григория Родченкова были известны уже тогда, МОК созвал две комиссии, которые запоздало, осенью прошлого года, еще раз заслушали показания Родченкова о манипуляциях в допинг-пробами в Сочи, — напоминает Бекер. — Когда после этого на отдельных спортсменов были наложены санкции в виде дисквалификации, юристы выразили сомнения в том, что CAS посчитает аргументацию достаточной для отстранения».
«Теперь, — продолжает журналист, — МОК сетует на то, что делу борьбы с допингом может быть нанесен серьезный урон. Вся непростая история с системой применения допинга в российском спорте доказывает, что нынешние механизмы, при помощи которых международные спортивные организации противодействуют профессионально скоординированному применению допинга, никуда не годятся. Они сосредоточены на указании на индивидуальную ответственность и конкретные случаи применения допинга отдельными спортсменами. Но и то и другое сегодня профессионально маскируется, в частности спецслужбами».
«Именно поэтому было бы последовательным решением, имеющим эффект устрашения, не допускать российскую олимпийскую сборную в полном составе ни в Рио, ни в Пхенчхан и только потом инициировать процесс в CAS. (...) Успех МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее стал бы ударом для тех, кто стоит во главе системы манипуляций в России. Теперь же они торжествуют. Их план лишить почвы обвинения в индивидуальном применении допинга спортсменами по большей части сработал, медали остались на месте. Получилось, что применение допинга себя оправдало, Россия и дальше остается в игре», — пишет автор статьи.
«Олимпийское движение увязло в болоте. Возможно, это можно было предотвратить, но для этого следовало глаза широко открытыми», — констатирует автор.
«Антидопинговые меры в России за последние пять лет значительно улучшились, было создано эффективное антидопинговое агентство (РУСАДА) и новая лаборатория (...). В этом году был достигнут небывалый прогресс», — писал МОК за семь месяцев до Олимпиады в Сочи», — передает Бекер.
Соссийских мутантов надо всех как страну удалить из мирового спорта..« ответить
каклы вечно россии срали, ничтожный народишко, хорошо россия отфутболила вусраину и скоро транзит обрубит, не так запоют« ответить
опять Россия виновата? "не удалось доказать" - т.е. желание было, но не удалось. Все перевернули с ног на голову - а был ли допинг? Если был - докажите. А также чтобы проверяли всех - а то у других все чистенькие, глушат допинг, только называют это по-другому - лекарства и все в порядке. " Чистый спорт"? - хватит уже дурачками прикидываться. Это шоу приносящее большие деньги и нравы здесь как в тюряге - есть паханы, есть смотрящие, есть исполнители. Вот МОК и ВАДА как раз и исполнители воли паханов.« ответить
Хйо для мутантов соссии устроит свои игры.. World Animals Olimpics Games« ответить
Может хватит здесь блистать своим скудоумием?« ответить
Петр I "Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".« ответить