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Олимпийское движение увязло в болоте(6)

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Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Назван капитан российской команды по хоккею на Олимпиаде Российских паралимпийцев отказались помиловать Олимпийские запреты освежат сборную России
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Анатолий Тарасов
15:15 02.02.2018
Спорт / Олимпиада

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах из-за применения допинга. Что теперь? — задается вопросом обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В случае с 28 российскими спортсменами не удалось доказать, что они были частью системной допинговой программы России в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году. CAS аннулировал в четверг их пожизненное отстранение от Игр», — пишет журналист Кристоф Бекер и указывает на то, что вердикт арбитражного суда не должен был стать для МОК сюрпризом.

 

«В конце концов, на Олимпиаде в Рио в 2016 году многим российским спортсменам не было отказано в участии именно потому, что индивидуальных нарушений, касающихся использования запрещенных препаратов, доказано не было. С точки зрения доказательств с тех пор мало что поменялось: показания главного свидетеля Григория Родченкова были известны уже тогда, МОК созвал две комиссии, которые запоздало, осенью прошлого года, еще раз заслушали показания Родченкова о манипуляциях в допинг-пробами в Сочи, — напоминает Бекер. — Когда после этого на отдельных спортсменов были наложены санкции в виде дисквалификации, юристы выразили сомнения в том, что CAS посчитает аргументацию достаточной для отстранения».

 

«Теперь, — продолжает журналист, — МОК сетует на то, что делу борьбы с допингом может быть нанесен серьезный урон. Вся непростая история с системой применения допинга в российском спорте доказывает, что нынешние механизмы, при помощи которых международные спортивные организации противодействуют профессионально скоординированному применению допинга, никуда не годятся. Они сосредоточены на указании на индивидуальную ответственность и конкретные случаи применения допинга отдельными спортсменами. Но и то и другое сегодня профессионально маскируется, в частности спецслужбами».

 

«Именно поэтому было бы последовательным решением, имеющим эффект устрашения, не допускать российскую олимпийскую сборную в полном составе ни в Рио, ни в Пхенчхан и только потом инициировать процесс в CAS. (...) Успех МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее стал бы ударом для тех, кто стоит во главе системы манипуляций в России. Теперь же они торжествуют. Их план лишить почвы обвинения в индивидуальном применении допинга спортсменами по большей части сработал, медали остались на месте. Получилось, что применение допинга себя оправдало, Россия и дальше остается в игре», — пишет автор статьи.

 

«Олимпийское движение увязло в болоте. Возможно, это можно было предотвратить, но для этого следовало глаза широко открытыми», — констатирует автор.

 

«Антидопинговые меры в России за последние пять лет значительно улучшились, было создано эффективное антидопинговое агентство (РУСАДА) и новая лаборатория (...). В этом году был достигнут небывалый прогресс», — писал МОК за семь месяцев до Олимпиады в Сочи», — передает Бекер.

InoPressa / Фото
Комментарии (6)
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Ваня 15:33 02:02:2018

Соссийских мутантов надо всех как страну удалить из мирового спорта..

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narod 16:27 02:02:2018

каклы вечно россии срали, ничтожный народишко, хорошо россия отфутболила вусраину и скоро транзит обрубит, не так запоют

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дед 15:38 02:02:2018

опять Россия виновата? "не удалось доказать" - т.е. желание было, но не удалось. Все перевернули с ног на голову - а был ли допинг? Если был - докажите. А также чтобы проверяли всех - а то у других все чистенькие, глушат допинг, только называют это по-другому - лекарства и все в порядке. " Чистый спорт"? - хватит уже дурачками прикидываться. Это шоу приносящее большие деньги и нравы здесь как в тюряге - есть паханы, есть смотрящие, есть исполнители. Вот МОК и ВАДА как раз и исполнители воли паханов.

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Ваня 15:53 02:02:2018

Хйо для мутантов соссии устроит свои игры.. World Animals Olimpics Games

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Малыш, какой же ты глупенький 16:23 02:02:2018

Может хватит здесь блистать своим скудоумием?

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Пророк 17:00 02:02:2018

Петр I "Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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