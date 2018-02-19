Результаты немецких спортсменов на зимней Олимпиаде в Южной Корее превзошли все ожидания, пишет Der Spiegel. Спустя восемь дней соревнований Германия лидирует в рейтингах вместе с Норвегией. Однако президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман предостерегает от преждевременных ликований: «Кто перестаёт развиваться, больше не делает своё дело хорошо».
Его поведение издание объясняет тем, что глава НОК Германии рассчитывает на увеличение государственного финансирования спорта высоких достижений. Хёрман утверждает, что с сегодняшними средствами добиться схожих результатов через четыре года не получится. К тому же есть виды спорта, в которых немецкие спортсмены отстают, например сноуборд и фристайл.
Четыре же года назад лидером рейтингов были не Норвегия с Германией, а Россия. В этот раз «олимпийские атлеты из России» не заняли ни одного первого места. По мнению Хёрмана, это «высшая мера наказания, которую они заслужили». Он убеждён, что «это ударит по ним сильнее, чем разговоры о таких символах, как гимн и флаг». Глава НОК Германии также считает, что в некоторых вопросах на Россию можно было оказать и большее давление, например, запретить использовать российский флаг на церемонии закрытия Олимпиады.
"Четыре же года назад лидером рейтингов были не Норвегия с Германией, а Россия. В этот раз «олимпийские атлеты из России» не заняли ни одного первого места"« ответить
Никогда такого не было и вот опять.
Так и на этих играх ущербные нелюди соссии попались на допинге...« ответить
сраные клоуны-просто всех лучших спортсменов оболгали и не пустили!« ответить
Вы бы еще написали(точнее переписали с методичек инструкторов из конторки по борьбе с пропагандой(якобы)России,ибо вы ТУПЫЕ ПЛАТНЫЕ ТРОЛЛИ САМИ НЕ СПОСОБНЫ НА МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!)-не пустили бы ВООБЩЕ РОССИЯН на олимпиаду,и писали бы какие все команды МОЛОДЦЫ-У РУССКИХ ВЫИГРАЛИ!
Вы клоуны-уроды платные!
Ссат-значит уважают!
нам пох на вашу проплаченную писанину!
фигня, у вусраинцев как и лаптышей вообще нет и не будет медалей, недоразвитые, тока языком чесать умеют« ответить
Они еще и скакать умеют, печенюшки из рук хозяина подхватывают, облизывая руки« ответить
Ватнорылое, в медальном зачете Украина на 17-м месте, а Россия на 20-м. Купи пакетик семок, поудобнее усаживайся перед телевизором и начинай кричать РАСЕЯ ВПЕРДЕ!!!« ответить
А, без допинга, как выступать-то??!!« ответить
Это ты про норвежцев?« ответить
-еще не вечер!« ответить
и вусраина будет там,где ей положено-в ж...пе!
да,норвеги все без исключения,"астматики"-смешно это все!« ответить
нах эту олимпиаду.
Даже не смотрю.
сами смотрите,и радуйтесь,"как вы выиграли у россиян"!
Смешно читать ваши недалекие комменты,платные уроды!
убогие,убейтесь об стену!
Опарышей России вообще не надо пускать на игры...они такие противные...« ответить
Цыплят по осени считают. Или Олимпиада уже закончилась?« ответить
И ещё. А если частично убрать ведущих спортсменов Германии? Она тоже добилась бы таких успехов? Или сегодня неприлично говорить, что многих российских спортсменов БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО не допустили к Олимпиаде?!
Без участия сильных спортсменов, незаконно отсраненных, из России, победы на олимпиаде можно считать не легитимными. Олимпиаду нужно переиграть.« ответить
Ещё можно норвежских астматиков отстранить по состоянию здоровья! Нормальные люди видят и понимают, что происходит. Тупарики и их ,,главы,, ошалев от своей наглости, радуются безаказанности« ответить
Верно; начиная с Сочи-2014!...« ответить
Без участия сильных спортсменов, незаконно отстраненных, из России, победы на олимпиаде можно считать не легитимными. Олимпиаду нужно переиграть-нах это дерьмо!« ответить
политсрань-как и говновиденье!
лживая вонючая свинья« ответить
Кто? Мутко?« ответить
твоя мамаша« ответить
Мамаша ни при чём! Просто ей Альфонс Хёрман аборт не доделал.« ответить
А давайте не допустим до Олимпиады ведущих немецких спортсменов, как это сделали с Россией.« ответить
Что тогда запоет Альфонс Хёрман?