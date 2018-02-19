Отсутствие первых мест на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане ударит по России больнее, чем разговоры о гимне и флаге, убеждён президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман.

Результаты немецких спортсменов на зимней Олимпиаде в Южной Корее превзошли все ожидания, пишет Der Spiegel. Спустя восемь дней соревнований Германия лидирует в рейтингах вместе с Норвегией. Однако президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман предостерегает от преждевременных ликований: «Кто перестаёт развиваться, больше не делает своё дело хорошо».

Его поведение издание объясняет тем, что глава НОК Германии рассчитывает на увеличение государственного финансирования спорта высоких достижений. Хёрман утверждает, что с сегодняшними средствами добиться схожих результатов через четыре года не получится. К тому же есть виды спорта, в которых немецкие спортсмены отстают, например сноуборд и фристайл.

Четыре же года назад лидером рейтингов были не Норвегия с Германией, а Россия. В этот раз «олимпийские атлеты из России» не заняли ни одного первого места. По мнению Хёрмана, это «высшая мера наказания, которую они заслужили». Он убеждён, что «это ударит по ним сильнее, чем разговоры о таких символах, как гимн и флаг». Глава НОК Германии также считает, что в некоторых вопросах на Россию можно было оказать и большее давление, например, запретить использовать российский флаг на церемонии закрытия Олимпиады.