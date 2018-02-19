Олимпийское наказание для России(21)

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Анатолий Тарасов
10:12 19.02.2018
Спорт / Олимпиада

Отсутствие первых мест на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане ударит по России больнее, чем разговоры о гимне и флаге, убеждён президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман.

Результаты немецких спортсменов на зимней Олимпиаде в Южной Корее превзошли все ожидания, пишет Der Spiegel. Спустя восемь дней соревнований Германия лидирует в рейтингах вместе с Норвегией. Однако президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман предостерегает от преждевременных ликований: «Кто перестаёт развиваться, больше не делает своё дело хорошо».

 

Его поведение издание объясняет тем, что глава НОК Германии рассчитывает на увеличение государственного финансирования спорта высоких достижений. Хёрман утверждает, что с сегодняшними средствами добиться схожих результатов через четыре года не получится. К тому же есть виды спорта, в которых немецкие спортсмены отстают, например сноуборд и фристайл.

 

Четыре же года назад лидером рейтингов были не Норвегия с Германией, а Россия. В этот раз «олимпийские атлеты из России» не заняли ни одного первого места. По мнению Хёрмана, это «высшая мера наказания, которую они заслужили». Он убеждён, что «это ударит по ним сильнее, чем разговоры о таких символах, как гимн и флаг». Глава НОК Германии также считает, что в некоторых вопросах на Россию можно было оказать и большее давление, например, запретить использовать российский флаг на церемонии закрытия Олимпиады.

RT / Фото
Комментарии (21)
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Саня™ 10:18 19:02:2018

"Четыре же года назад лидером рейтингов были не Норвегия с Германией, а Россия. В этот раз «олимпийские атлеты из России» не заняли ни одного первого места"
Никогда такого не было и вот опять.

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Ваня 11:57 19:02:2018

Так и на этих играх ущербные нелюди соссии попались на допинге...

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народ Латвии 12:15 19:02:2018

сраные клоуны-просто всех лучших спортсменов оболгали и не пустили!
Вы бы еще написали(точнее переписали с методичек инструкторов из конторки по борьбе с пропагандой(якобы)России,ибо вы ТУПЫЕ ПЛАТНЫЕ ТРОЛЛИ САМИ НЕ СПОСОБНЫ НА МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!)-не пустили бы ВООБЩЕ РОССИЯН на олимпиаду,и писали бы какие все команды МОЛОДЦЫ-У РУССКИХ ВЫИГРАЛИ!
Вы клоуны-уроды платные!
Ссат-значит уважают!
нам пох на вашу проплаченную писанину!

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Саня™ 10:18 19:02:2018

фигня, у вусраинцев как и лаптышей вообще нет и не будет медалей, недоразвитые, тока языком чесать умеют

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Да нет ... 10:43 19:02:2018

Они еще и скакать умеют, печенюшки из рук хозяина подхватывают, облизывая руки

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хуторянен 10:54 19:02:2018

Ватнорылое, в медальном зачете Украина на 17-м месте, а Россия на 20-м. Купи пакетик семок, поудобнее усаживайся перед телевизором и начинай кричать РАСЕЯ ВПЕРДЕ!!!

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Русня. 11:15 19:02:2018

А, без допинга, как выступать-то??!!

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сРусику 11:35 19:02:2018

Это ты про норвежцев?

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хуторянорылый 12:16 19:02:2018

-еще не вечер!
и вусраина будет там,где ей положено-в ж...пе!

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народ Латвии 12:20 19:02:2018

да,норвеги все без исключения,"астматики"-смешно это все!
нах эту олимпиаду.
Даже не смотрю.
сами смотрите,и радуйтесь,"как вы выиграли у россиян"!
Смешно читать ваши недалекие комменты,платные уроды!
убогие,убейтесь об стену!

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ин-на 12:24 19:02:2018

Опарышей России вообще не надо пускать на игры...они такие противные...

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Разкукарекался 10:38 19:02:2018

Цыплят по осени считают. Или Олимпиада уже закончилась?
И ещё. А если частично убрать ведущих спортсменов Германии? Она тоже добилась бы таких успехов? Или сегодня неприлично говорить, что многих российских спортсменов БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО не допустили к Олимпиаде?!

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Жизнь 10:51 19:02:2018

Без участия сильных спортсменов, незаконно отсраненных, из России, победы на олимпиаде можно считать не легитимными. Олимпиаду нужно переиграть.

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А, 11:34 19:02:2018

Ещё можно норвежских астматиков отстранить по состоянию здоровья! Нормальные люди видят и понимают, что происходит. Тупарики и их ,,главы,, ошалев от своей наглости, радуются безаказанности

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''Незаконно" отстраненный. 11:40 19:02:2018

Верно; начиная с Сочи-2014!...

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народ Латвии 12:23 19:02:2018

Без участия сильных спортсменов, незаконно отстраненных, из России, победы на олимпиаде можно считать не легитимными. Олимпиаду нужно переиграть-нах это дерьмо!
политсрань-как и говновиденье!

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ин-на 10:44 19:02:2018

лживая вонючая свинья

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Саня™ 10:49 19:02:2018

Кто? Мутко?

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Да нет ... 10:51 19:02:2018

твоя мамаша

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Ой 11:37 19:02:2018

Мамаша ни при чём! Просто ей Альфонс Хёрман аборт не доделал.

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Реалист 11:40 19:02:2018

А давайте не допустим до Олимпиады ведущих немецких спортсменов, как это сделали с Россией.
Что тогда запоет Альфонс Хёрман?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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