Эксперты американского информационного агентства The Associated Press сделали прогноз на медальный расклад Олимпийских игр в Пхенчхане, который приводит The New York Times. Специалисты оставили Латвию без золотых медалей.

Так, журналисты считают, что латвийские спортсмены завоюют три награды, две серебряных и бронзовую. По их мнению, медалистами станут экипаж-четверка бобслеиста Оскарса Мелбардиса (серебро) и скелетонисты Мартинс и Томас Дукурсы (серебро и бронза соответственно).

Победу в мужском скелетоне эксперты отдают Юну Сунбину, который будет выступать при поддержке местных болельщиков. Спортсмен из Южной Корее выиграл в этом году общий зачет Кубка мира, а Дукурс-младший даже не вошел в тройку.

Что касается бобслеистов, то специалисты видят победителями в соревнованиях четверок экипаж Йоханнеса Лохнера, который в этом сезоне также стал победителем Кубка мира.

Примечательно, что журналисты «отдали» победу в лыжном спринте и бронзу в скиатлоне россиянину Сергею Устюгову, который не получил приглашения Международного Олимпийского комитета (МОК) и подал апелляцию на это решение. Кроме того, «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) могут выиграть золото в мужском командном лыжном спринте, бронзу в соревновании керлингисток.

Российские фигуристки Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, и Алина Загитова, обыгравшая ее на последнем чемпионате Европы, должны занять первое и второе места в состязаниях одиночниц. В командном же соревновании фигуристов российским атлетам прочат только бронзу, а первое и второе место отдают Канаде и США соответственно.

Еще один олимпиец из России, фристайлист Максим Буров, который завоевал в этом сезоне Малый Хрустальный глобус в лыжной акробатике, по прогнозам специалистов, возьмет золото. Сергей Ридзик, выступающий в дисциплине ски-кросс и победивший в декабре на этапе Кубка мира, должен выиграть серебро.

Олимпиада в Пхенчхане откроется в эту пятницу, 9 февраля, и продлится до 25 февраля.