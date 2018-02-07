Так, журналисты считают, что латвийские спортсмены завоюют три награды, две серебряных и бронзовую. По их мнению, медалистами станут экипаж-четверка бобслеиста Оскарса Мелбардиса (серебро) и скелетонисты Мартинс и Томас Дукурсы (серебро и бронза соответственно).
Победу в мужском скелетоне эксперты отдают Юну Сунбину, который будет выступать при поддержке местных болельщиков. Спортсмен из Южной Корее выиграл в этом году общий зачет Кубка мира, а Дукурс-младший даже не вошел в тройку.
Что касается бобслеистов, то специалисты видят победителями в соревнованиях четверок экипаж Йоханнеса Лохнера, который в этом сезоне также стал победителем Кубка мира.
Примечательно, что журналисты «отдали» победу в лыжном спринте и бронзу в скиатлоне россиянину Сергею Устюгову, который не получил приглашения Международного Олимпийского комитета (МОК) и подал апелляцию на это решение. Кроме того, «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) могут выиграть золото в мужском командном лыжном спринте, бронзу в соревновании керлингисток.
Российские фигуристки Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, и Алина Загитова, обыгравшая ее на последнем чемпионате Европы, должны занять первое и второе места в состязаниях одиночниц. В командном же соревновании фигуристов российским атлетам прочат только бронзу, а первое и второе место отдают Канаде и США соответственно.
Еще один олимпиец из России, фристайлист Максим Буров, который завоевал в этом сезоне Малый Хрустальный глобус в лыжной акробатике, по прогнозам специалистов, возьмет золото. Сергей Ридзик, выступающий в дисциплине ски-кросс и победивший в декабре на этапе Кубка мира, должен выиграть серебро.
Олимпиада в Пхенчхане откроется в эту пятницу, 9 февраля, и продлится до 25 февраля.
Ну как же Россию пустили забрать все медали.« ответить
Только путём ложных доносов.По другому они не умеют.« ответить
Пора дукурсятам жаловаться папе)))))))))))« ответить
mozet pora uze otdelitj sport ot politiki?« ответить
nadoeli uze.
Шансы есть. Но, надеюсь, не получится.« ответить