Олимпийское золото Латвии не светит(14)

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Анатолий Тарасов
09:06 07.02.2018
Спорт / Олимпиада

Эксперты американского информационного агентства The Associated Press сделали прогноз на медальный расклад Олимпийских игр в Пхенчхане, который приводит The New York Times. Специалисты оставили Латвию без золотых медалей.

Так, журналисты считают, что латвийские спортсмены завоюют три награды, две серебряных и бронзовую.  По их мнению, медалистами станут экипаж-четверка бобслеиста Оскарса Мелбардиса (серебро) и скелетонисты Мартинс и Томас Дукурсы (серебро и бронза соответственно).

 

Победу в мужском скелетоне эксперты отдают Юну Сунбину, который будет выступать при поддержке местных болельщиков. Спортсмен из Южной Корее выиграл в этом году общий зачет Кубка мира, а Дукурс-младший даже не вошел в тройку.

 

Что касается бобслеистов, то специалисты видят победителями в соревнованиях четверок экипаж Йоханнеса Лохнера, который в этом сезоне также стал победителем Кубка мира.

 

Примечательно, что журналисты «отдали» победу в лыжном спринте и бронзу в скиатлоне россиянину Сергею Устюгову, который не получил приглашения Международного Олимпийского комитета (МОК) и подал апелляцию на это решение. Кроме того, «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) могут выиграть золото в мужском командном лыжном спринте, бронзу в соревновании керлингисток.

 

Российские фигуристки Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, и Алина Загитова, обыгравшая ее на последнем чемпионате Европы, должны занять первое и второе места в состязаниях одиночниц. В командном же соревновании фигуристов российским атлетам прочат только бронзу, а первое и второе место отдают Канаде и США соответственно.

 

Еще один олимпиец из России, фристайлист Максим Буров, который завоевал в этом сезоне Малый Хрустальный глобус в лыжной акробатике, по прогнозам специалистов, возьмет золото. Сергей Ридзик, выступающий в дисциплине ски-кросс и победивший в декабре на этапе Кубка мира, должен выиграть серебро.

 

Олимпиада в Пхенчхане откроется  в эту пятницу, 9 февраля, и продлится до 25 февраля.

Sputnik / Фото
Комментарии (14)
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Зоя 09:12 07:02:2018

Ну как же Россию пустили забрать все медали.

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Ответ 09:22 07:02:2018

Только путём ложных доносов.По другому они не умеют.

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СМЕРШ 09:39 07:02:2018

Пора дукурсятам жаловаться папе)))))))))))

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Janka 09:39 07:02:2018

mozet pora uze otdelitj sport ot politiki?
nadoeli uze.

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Факир 09:43 07:02:2018

Шансы есть. Но, надеюсь, не получится.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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