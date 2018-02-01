Ольга Кабо: «Я чуть не улетела в космос!»

Юбилярша гордится, что в свои пятьдесят еще ни разу не ложилась под нож пластического хирурга, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

28 января известная актриса театра и кино, признанный секс–символ всего постсоветского пространства Ольга Кабо отметила свой пятидесятый день рождения.

Заслуженная артистка России снялась в более чем полусотне фильмах. Примечательно, что она является членом Ассоциации каскадеров России. Ее приняли в эту профессиональную организацию в 1995 году после работы в крутом боевике «Крестоносец». А через два года вместе с Владимиром Стекловым она прошла отбор для подготовки к полету на станцию «Мир» для съемок фантастической картины «Тавро Кассандры».

Накануне круглой даты в международном информагентстве «Россия сегодня» состоялась творческая встреча актрисы с журналистами, на которой собрались представители СМИ из целого ряда зарубежных стран, что вовсе неудивительно, ведь Ольга принимала участие во многих совместных проектах. Конечно, всех интересовал секрет вечной молодости юбилярши.

Секреты красоты

— Мне скрывать нечего! — улыбнулась Ольга. — Готова раскрыть перед вами все свои секреты. Прежде всего должна вас заверить, что еще ни разу не делала пластическую операцию. Во всяком случае, пока. Убеждена — и это не просто слова, — что внутреннее ощущение самой себя рождает тот образ, который ты несешь по жизни. Если человек закрытый и постоянно думает о своем возрасте (вот мне уже сорок, пятьдесят, шестьдесят…), то так тому и быть. А мне не страшно просыпаться. Не боюсь своего возраста. Да, мне пятьдесят.

На каждом этапе нашей жизни есть свои плюсы. Знаете, многие журналы пытаются меня облагородить. Порой до такой степени, что я сама себя не узнаю. Я с ними борюсь, но у меня ничего не получается. Не раз просила: оставьте мое лицо в покое. Эти морщинки передают вехи моей жизни.

Люди должны видеть, радуюсь я или грущу, расстроена или счастлива. Какие–то эмоции должны быть на моем лице! Не знаю, что будет через 15–20 лет, но сейчас категорически против пластических операций. Это мое личное мнение. Считаю, что актриса должна оставаться со своим лицом до конца. Пусть она пронесет его через всю свою жизнь, старея и изменяясь со временем. Она не должна быть всегда восемнадцатилетней. Лично мне было бы даже скучно все время оставаться восемнадцатилетней. Сейчас огромное количество возможностей заниматься собой. Уже много лет являюсь лицом одной японской клиники красоты. Так что стараюсь сохранить свою красоту по–японски!

— А спортом занимаетесь?

— Откровенно говоря, у меня нет на него времени. Хотя обожаю конный спорт. После того как снялась в нескольких картинах, в которых научилась скакать на лошади и уверенно сидеть в седле, конный спорт стал моим хобби. У меня есть лошадь, которая стоит в одном конно–спортивном клубе. Это жеребец тракененской породы по кличке Покровитель. Так вот, к своему Покровителю мчусь, как только появляется свободное время. Когда сажусь в седло, в эти моменты абсолютно очищаюсь от всех проблем. Забываю о своих каких–то нерешенных вопросах и просто наслаждаюсь жизнью. Конный спорт — это большая физическая нагрузка, поскольку тренируются все группы мышц. Но для меня он слишком хаотичен. А так у меня есть некая система упражнений. Когда не ленюсь, то делаю ее. Однако большей степенью ленюсь. Потому что эти 15 минут лучше посплю.

Но что меня точно держит в форме, так это работа в театре. Потому что костюмы, сшитые на премьеру спектакля, должны сопровождать героиню все годы, пока ты ее играешь. Это серьезный стимул. В корсет XVIII века сложно втиснуться, если у тебя плюс в килограммах. А если даже втиснешься, то не сможешь произнести слово, потому что нечем дышать. Так что очень слежу за своим питанием. Хотя после празднования Нового года всегда идет плюс. Тут уж ничего не поделать. Если отдыхать, так отдыхать. Без всякой диеты! Знаете, ведь это так вкусно. Кругом такие ароматы!.. А потом понемножку восстанавливаешься. Но если раньше все это происходило само по себе, то сейчас приходится производить какие–то насилия над личностью, как то: диеты, соковые дни, безглютеновое питание. Есть у меня и новый годовой абонемент в бассейн. Правда, до сих пор его не активировала.

Так и не полетела

— Как вы попали в центр подготовки космонавтов?

— Благодаря физическим данным. В моей жизни было много друзей, которые меня поддерживали и вдохновляли. Прежде всего это мои любые каскадеры, с которыми мы прошли серьезный путь. Они поверили в меня как в свою коллегу. Благодаря им умею фехтовать, драться на мечах и так далее. Когда мне что–то было нужно для фильма, начинала тренироваться. У меня для работы слова «нет» не существует. А пробы в картину Юрия Кара «Тавро Кассандры» по роману Чингиза Айтманова проходили не в павильоне «Мосфильма», когда нужно было сыграть какую–то сценку, а в институте медико–биологических проблем в Москве. Жаль, что фильм так и не сняли. В этот институт направляют всех космонавтов: и уже слетавших, и нынешних, и будущих. То есть без «проб» в космос не пускают. Нужно обязательно пройти диспансеризацию. А те, кто возвращается из космоса, проходят там курс реабилитации. Этих тестирований боятся даже бывалые космонавты. Но я все прошла.

Ученым важно было понять, как мой организм будет реагировать на изменения, которые произойдут с ним, когда покину Землю. Поскольку мы проходили исследования вместе с космонавтами, они подсказывали нам всякие фишечки, как облегчить испытания. Скажем, в барокамере меняли давление. Ощущения, скажу вам, очень даже болезненные. Но если в самолете с ними еще как–то можно справиться, то здесь нагрузки совсем другие. Голова у меня просто звенела. Космонавты посоветовали взять обычную жвачку или конфеты. Главное — все время жевать и сглатывать. Так у меня полчаса пролетели как одно мгновение.

Осталась в добром здравии. Хотя кое–кому было явно плохо. Знаете, если бы была супербогатой женщиной, то потратила бы 12 миллионов долларов на то, чтобы стать космическим туристом. Потому что мне это очень интересно. Я любопытный человек. На мой взгляд, космос — это целая отдельная философия. Если посмотреть на нашу планету с высоты, то наши обычные бытовые проблемы кажутся совсем ничтожными.

— Ольга, с юбилеем! Желаем всегда выглядеть на пять с плюсом!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.