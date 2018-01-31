Омбудсмен: нарушения в Детской психоневрологической больнице — это пытки(2)

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Тимур Пушкарев
14:30 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

Многие нарушения в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками, заявил сегодня омбудсмен Юрис Янсонс в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд».

Во вторник он подал в Генпрокуратуру заявление об этих нарушениях.

 

Поскольку в заявлениях на психоневрологическую больницу «Айнажи» были жалобы на противоправную госпитализацию и необеспечение медицинских услуг, в проверке участвовала также Инспекция здравоохранения, пояснил Янсонс.

 

Как сообщалось, госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.

 

22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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№1 15:28 31:01:2018

Посадить мистра Здрвоохранения !!! Чакшу в Тюрьму пожизненно !!!

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№1 15:29 31:01:2018

Посадить мистра Здрвоохранения !!! Чакшу в Тюрьму пожизненно !!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 