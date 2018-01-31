Во вторник он подал в Генпрокуратуру заявление об этих нарушениях.
Поскольку в заявлениях на психоневрологическую больницу «Айнажи» были жалобы на противоправную госпитализацию и необеспечение медицинских услуг, в проверке участвовала также Инспекция здравоохранения, пояснил Янсонс.
Как сообщалось, госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.
22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.
Посадить мистра Здрвоохранения !!! Чакшу в Тюрьму пожизненно !!!« ответить
Посадить мистра Здрвоохранения !!! Чакшу в Тюрьму пожизненно !!!!!!!!!!!!!!!!« ответить