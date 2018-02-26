Как латвийская Фемида оправдывает невежество своих служителей, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Любой, кто посещал заседания суда в Латвии, должен преисполниться уважением к суперсерьезным людям, одетым в средневековую униформу. Наши судьи не говорят, а вещают, очень любят воспитывать адвокатов и участников процесса, старательно создавая вокруг себя ореол непогрешимости. И поэтому становятся очень забавными, когда на старуху случается проруха. Одну такую историю с удовольствием расскажу.

Газета уже писала про задержание и последующие приключения трех антифашистов 16 марта прошлого года. Напомню, что в тот день нас — Алексея Шарипова, Эдуарда Гончарова и меня — схватила полиция, лишив возможности продемонстрировать плакаты, направленные против традиционного шествия легионеров СС и их сторонников. Потом административный суд нас оправдал, прокурор, хоть и пропустил срок, внес протест, дело противозаконно было передано в палату по уголовным делам Рижского окружного суда, которая признала Шарипова и Гончарова виновными и присудила аж к предупреждению, а автора этих строк непоследовательно оправдала.

Дальнейшие судебные действия латвийское законодательство не допускает, истину придется выяснять в Страсбурге.

Но мимо одного факта мы не могли пройти. Приговор Алексею Шарипову базировался среди прочего и на утверждении, что согласно Закону о праздничных и отмечаемых днях в Латвии 16 марта является днем памяти латышских солдат. На самом же деле такая запись в законе действительно существовала очень короткое время: с 17 июня 1998 года по 17 февраля 2000. И была она отменена под нашим давлением — негоже чествовать латышских солдат в эсэсовский праздник. Таким образом, судьи отстали от времени почти на 18 лет.

Судьи, как и все прочие граждане, несут дисциплинарную ответственность за свои ошибки. Есть специальный закон, который регулирует этот механизм. Согласно ему, такая ответственность наступает в том числе в случае грубой халатности судьи. Дисциплинарное дело имеет право возбудить председатель суда, и Алексей направил ему соответствующую жалобу. И вот получен ответ — хоть стой, хоть падай.

Председатель Рижского окружного суда Дайга Вилсоне затребовала объяснительные у судей — почему они допустили ошибки по невнимательности и что сделали для их предотвращения. Председательствовавший на суде Янис Тилтиньш пояснил, что вовсе не ссылался на действующую норму, а указывал, что такая некогда была. Это просто вранье, потому что в приговоре четко все сказано в настоящем времени.

Судья Диана Думбре считает, что ссылка на закон сделана, чтобы иллюстративно показать, чем является 16 марта, его историческую трактовку и значение.

Логика прямо обратная: раз дату исключили из перечня, то очевидно, что законодатель счел историческую трактовку порочной. Судья Ивета Бримерберга написала, что ссылка не повлияла на приговор. С этим можно согласиться: Эдуарда Гончарова коллеги этих судей осудили к такому же предупреждению без ссылки на несуществующий закон. Но зачем тогда про это писать в приговоре?

Объяснение написал и непосредственный начальник судей, председатель коллегии по уголовным делам Юрис Стуканс. Он хотя бы честно признал ошибку в приговоре, таким образом уличив г–на Тилтиньша в прямой лжи, а судейских дам — в изворотливости.

Так что, пора наказывать? Нет, наказывают у нас в судах антифашистов, а не юридически неграмотных судей. Судьи просто собрались еще на одно заседание и пополнили приговор словечком «было»: дескать, когда–то и 16 марта у нас отмечали. А ошибка у них не по невнимательности, а просто описка — не то слово написали… На собрании судей этот случай обсудили: дескать, будьте внимательнее, друзья, больше не описывайтесь!

Поэтому председатель суда констатирует, что судьи допустили описку — а это вовсе не грубая халатность. Они ж нечаянно, понимаете? Поэтому для возбуждения дисциплинарного дела оснований нет.

Чтобы Алексей Шарипов не обижался, г–жа Вилсоне поблагодарила его за привлечение внимания и извинилась за ошибку, которая не была вовремя замечена и исправлена. Все хорошо у нас в судопроизводстве, а теперь будет еще лучше!

И действительно, на носу 16 марта. Вероятно, будут новые задержания, суды, приговоры, извинения… Приятно осознавать, что антифашисты способствуют улучшению отечественной судебной системы.

Александр ГИЛЬМАН.