Любой, кто посещал заседания суда в Латвии, должен преисполниться уважением к суперсерьезным людям, одетым в средневековую униформу. Наши судьи не говорят, а вещают, очень любят воспитывать адвокатов и участников процесса, старательно создавая вокруг себя ореол непогрешимости. И поэтому становятся очень забавными, когда на старуху случается проруха. Одну такую историю с удовольствием расскажу.
Газета уже писала про задержание и последующие приключения трех антифашистов 16 марта прошлого года. Напомню, что в тот день нас — Алексея Шарипова, Эдуарда Гончарова и меня — схватила полиция, лишив возможности продемонстрировать плакаты, направленные против традиционного шествия легионеров СС и их сторонников. Потом административный суд нас оправдал, прокурор, хоть и пропустил срок, внес протест, дело противозаконно было передано в палату по уголовным делам Рижского окружного суда, которая признала Шарипова и Гончарова виновными и присудила аж к предупреждению, а автора этих строк непоследовательно оправдала.
Дальнейшие судебные действия латвийское законодательство не допускает, истину придется выяснять в Страсбурге.
Но мимо одного факта мы не могли пройти. Приговор Алексею Шарипову базировался среди прочего и на утверждении, что согласно Закону о праздничных и отмечаемых днях в Латвии 16 марта является днем памяти латышских солдат. На самом же деле такая запись в законе действительно существовала очень короткое время: с 17 июня 1998 года по 17 февраля 2000. И была она отменена под нашим давлением — негоже чествовать латышских солдат в эсэсовский праздник. Таким образом, судьи отстали от времени почти на 18 лет.
Судьи, как и все прочие граждане, несут дисциплинарную ответственность за свои ошибки. Есть специальный закон, который регулирует этот механизм. Согласно ему, такая ответственность наступает в том числе в случае грубой халатности судьи. Дисциплинарное дело имеет право возбудить председатель суда, и Алексей направил ему соответствующую жалобу. И вот получен ответ — хоть стой, хоть падай.
Председатель Рижского окружного суда Дайга Вилсоне затребовала объяснительные у судей — почему они допустили ошибки по невнимательности и что сделали для их предотвращения. Председательствовавший на суде Янис Тилтиньш пояснил, что вовсе не ссылался на действующую норму, а указывал, что такая некогда была. Это просто вранье, потому что в приговоре четко все сказано в настоящем времени.
Судья Диана Думбре считает, что ссылка на закон сделана, чтобы иллюстративно показать, чем является 16 марта, его историческую трактовку и значение.
Логика прямо обратная: раз дату исключили из перечня, то очевидно, что законодатель счел историческую трактовку порочной. Судья Ивета Бримерберга написала, что ссылка не повлияла на приговор. С этим можно согласиться: Эдуарда Гончарова коллеги этих судей осудили к такому же предупреждению без ссылки на несуществующий закон. Но зачем тогда про это писать в приговоре?
Объяснение написал и непосредственный начальник судей, председатель коллегии по уголовным делам Юрис Стуканс. Он хотя бы честно признал ошибку в приговоре, таким образом уличив г–на Тилтиньша в прямой лжи, а судейских дам — в изворотливости.
Так что, пора наказывать? Нет, наказывают у нас в судах антифашистов, а не юридически неграмотных судей. Судьи просто собрались еще на одно заседание и пополнили приговор словечком «было»: дескать, когда–то и 16 марта у нас отмечали. А ошибка у них не по невнимательности, а просто описка — не то слово написали… На собрании судей этот случай обсудили: дескать, будьте внимательнее, друзья, больше не описывайтесь!
Поэтому председатель суда констатирует, что судьи допустили описку — а это вовсе не грубая халатность. Они ж нечаянно, понимаете? Поэтому для возбуждения дисциплинарного дела оснований нет.
Чтобы Алексей Шарипов не обижался, г–жа Вилсоне поблагодарила его за привлечение внимания и извинилась за ошибку, которая не была вовремя замечена и исправлена. Все хорошо у нас в судопроизводстве, а теперь будет еще лучше!
И действительно, на носу 16 марта. Вероятно, будут новые задержания, суды, приговоры, извинения… Приятно осознавать, что антифашисты способствуют улучшению отечественной судебной системы.
Александр ГИЛЬМАН.
Да пусть уже памятник гитлеру поставят. Чего ни стесняются?« ответить
хотя им более подойдет тот, что у "хозяев" в Детройте стоит - "рогатому", и самое большое поголовье адептов там, ведь ненависть, ложь , алчность их конек..« ответить
A po čemu ,,antifašisti" ņe v skobkah?« ответить
"Antifašisti" atradušies! Okupantu salašņas. Latvieši vienmēr 16.martā pieminēs savus varoņus no 15. un 19. SS Latviešu divīzijām! Gods un slava cīnītājiem par Latvijas brīvību! Ne velti Saeima pieņēma likumu, ka Leģionāri ir otrā pasaules kara veterāni!« ответить
Всё-таки прав был Испанский диктатор Франко,возведя общий монумент всем погибшим.« ответить