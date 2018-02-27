Кульминация Игр–2018 в Пхенчхане, несомненно, финал хоккейного турнира среди мужских команд, в котором российские хоккеисты каким–то чудом избежали позора в конце третьего периода, перевели игру в овертайм, где окончательно и прибили немцев — 4:3.

Вот что значит тактические схемы латвийского специалиста Хария Витолиньша, сдобренные убедительными словами на скамейке запасных хорошо знакомого нам Олега Знарка. Теперь они короли — заслуженно!

И не надо разговоров о том, что из–за отказа НХЛ пустить своих игроков уровень турнира был низким. Это не решение России. Так что извините… Кто же выиграл для команды ОАР (Олимпийские атлеты России) второе золото XXIII зимних Игр в Южной Корее? Предлагаем вашему вниманию версию портала Sports.ru. Итак, спустя 26 лет…

Тренеры

Олег Знарок. Идеальный тренер для российской современности — брутальный и немногословный мужик, который не сдает своих и внушает страх чужим. В общем, настоящий министр хоккея.

Харийс Витолиньш. Верный оруженосец, всегда готовый заменить своего сюзерена в любой ситуации — от выхода к журналистам до руководства командой в финале чемпионата мира.

Вратари

Василий Кошечкин («Металлург» Мг). До Пхенчхана не играл на крупных международных турнирах почти пять лет (после поражения от Франции на ЧМ–2013), но в 34 года внезапно перезапустил карьеру в сборной, оттеснив молодых конкурентов на второй план. И добавил к двум Кубка Гагарина олимпийское золото.

Илья Сорокин (ЦСКА). В Новокузнецке занимался с тренером Николаем Мишиным, который прежде работал с Сергеем Бобровским. Оба не играли в решающих матчах на своих Олимпиадах, но Илья уезжает из Пхенчхана с золотой медалью, которую главный вратарь поколения может и не выиграть.

Игорь Шестеркин (СКА). В юном возрасте серьезно раздумывал о смене амплуа и хотел уйти «в поле», но тренер ДЮСШ «Крылья Советов» Евгений Полеев убедил его остаться в воротах и сохранил вратаря для сборной. А вот мечту забить гол в официальном матче Шестеркин все равно исполнил, пусть и не на Олимпиаде, а в МХЛ.

Защитники

Вячеслав Войнов (СКА). В Северной Америке выиграл два Кубка Стэнли, но настоящее семейное счастье обрел за ее пределами. Как и возможность сыграть на своей второй Олимпиаде, которая сложилась для него намного лучше первой.

Владислав Гавриков (СКА). В 2015 году стал лучшим защитником МЧМ, после чего довольно быстро влился и в состав главной сборной. На Играх еще раз доказал, что в российском хоккее молодые таланты есть и в обороне.

Артем Зуб (СКА). Всего за три года проделал путь от седьмого защитника «Амура» до игрока сборной, выигравшей золото на Олимпиаде.

Андрей Зубарев (СКА). На большой турнир в состав сборной попал только во второй раз — до этой Олимпиады его брали на ЧМ–2014. В итоге два золота — редко, но метко.

Богдан Киселевич (ЦСКА). Едва ли не единственный игрок, которого СКА выменял, а потом вернул обратно, не сумев договориться по условиям контракта. В 2012 году такое еще было возможно.

Алексей Марченко (ЦСКА). В 2009 году в составе «Красной армии» сыграл в самом первом матче в истории МХЛ, который по телевидению комментировал Александр Овечкин. Через семь лет они вместе сыграли на Кубке мира, а сейчас Марченко обогнал Овечкина по количеству золотых медалей Олимпиады.

Никита Нестеров (ЦСКА). Однажды ему не хватило свитера для дебюта в КХЛ, и его пришлось отложить на целый год. Выходил в финал Кубка Стэнли с «Тампой», но победу отложил на неопределенный срок. А вот с золотыми медалями Олимпиады он долго ждать не стал.

Егор Яковлев (СКА). В 2011 году стал одним из первых игроков, пришедших возрождать «Локомотив» после трагической катастрофы. Со временем переехал в Питер и помог СКА взять второй Кубок Гагарина.

Нападающие

Сергей Андронов (ЦСКА). Всегда признавался, что получает особенный кайф от игры в меньшинстве — школа Петра Воробьева. Но на золотой Олимпиаде раскрылся еще и в роли распасовщика.

Александр Барабанов (СКА). Единственный игрок этой сборной, кто родом из Санкт–Петербурга и является воспитанником СКА. Они существуют.

Павел Дацюк (СКА). В уже очень далеком 1999 году мог закончить карьеру из–за тяжелейшей травмы колена, но восстановился и стал Волшебником, а теперь еще и 28–м членом «Тройного золотого клуба».

Михаил Григоренко (ЦСКА). Перед драфтом НХЛ–2012 назывался конкурентом Наиля Якупова в борьбе за первый номер. Тогда он ему уступил, зато теперь обошел — по достижениям на уровне сборной, в составе которой дебютировал только в этом сезоне.

Никита Гусев (СКА). Лучший друг Никиты Кучерова и спаситель России в финале начинал нынешний олимпийский цикл в «Югре», а в СКА и сборную пришел на смену Артемию Панарину. Теперь по титулам он обогнал обоих.

Илья Каблуков (СКА). К 30 годам не сыграл за сборную ни на одном большом турнире, а в 11 матчах Евротура не набрал ни одного очка. Поэтому в олимпийском Пхенчхане у него все было первым — и гол, и передача, и медаль. Золотая.

Сергей Калинин (СКА). На легендарном МЧМ–2011 в Баффало спас брагинскую молодежку от поражения в полуфинале, а через несколько лет напугал весь хоккейный мир жуткой травмой головы после удара о борт. Сумел быстро восстановиться и начать новый этап карьеры, причем не менее успешный.

Кирилл Капризов (ЦСКА). Четыре года назад играл за «Кузнецких медведей» в МХЛ, смотрел Олимпиаду в Сочи по телевизору и даже представить не мог, что окажется самым молодым игроком российской сборной на следующих Играх и забьет золотой гол.

Илья Ковальчук (СКА). Вырос на играх Валерия Харламова, записанных для него отцом, и в его честь взял себе 17–й номер (в сборной — 71–й). В 34 года с пятой попытки он сделал то, что его кумиру удалось в 24 и с первой — выиграл золото Олимпиады.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг). Был лучшим бомбардиром российского чемпионата еще в сезон туринской Олимпиады, но доехал до Игр только 12 лет спустя. И победил.

Николай Прохоркин (СКА). В 2012 году стал объектом спора двух главных хоккейных лиг — попытался сбежать в НХЛ с действующим контрактом в КХЛ. Его вернули домой, а следующее пересечение с североамериканским хоккеем обернулось дублем в ворота сборной США на победной Олимпиаде.

Иван Телегин (ЦСКА). Прошлый олимпийский сезон полностью пропустил из–за дисквалификации от «Виннипега» после отказа играть за фарм–клуб. Год без хоккея его не сломал, и дела после этого заметно улучшились на всех фронтах.

Вадим Шипачев (СКА). На этой Олимпиаде ему досталось то, чего не выиграешь ни в одном казино Лас–Вегаса — именно в этом городе он начинал сезон. Но не смог адаптироваться в НХЛ и вернулся в СКА.

Сергей Широков (СКА). Когда–то в «Ванкувере» его сравнивали с Буре и Могильным, но играть давали все больше в АХЛ, где он шокировал вратарей голами без броска задолго до Кучерова. Закрепиться в НХЛ не удалось, но будь иначе — не видать ему золота Олимпиады.

Владимир ИВАНОВ.