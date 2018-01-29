«Онкотуризм»: заболевшие раком латвийцы вынуждены эмигрировать (2)

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Тимур Пушкарев
13:41 29.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Так заявила специалист по медицинскому праву Солсита Олсена на телеканале RīgaTV 24, пишет Jauns.lv. По ее словам, также готовы поступить ее родственники и друзья.

«Также, как мои близкие друзья и знакомые, если мне в Латвии пришлось бы заболеть раком, я быстро оценила бы возможность эмигрировать». — Сказала юрист, комментируя состояние медицины в стране.

 

По ее наблюдениям, уже сейчас люди покидают страну именно в случае болезни.

 

«У нас уже сегодня есть пациенты, которые декларируются в Эстонии. — Рассказывает она. — Чтобы, пока он работает и зарабатывает, человек мог жить в стране, которая может обеспечить ему главное, что ему необходимо».

 

Она также указала на то, что государство теряет миллиарды из-за неэффективной системы здравоохранения. Ведь в Латвии средний возраст начала болезней — 51,8 года. В Европе — больше 60. То есть Латвия теряет порядка десяти лет.

 

kasjauns.lv / Фото 7ya.ru
Комментарии (2)
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dlz77 14:53 29:01:2018

главный источник рака в бывших соцстранах - шиферные крыши.
убирайте эти крыши. если демонтаж невозможен, не пользуйтесь шиферными крышами для сбора дождевой воды.

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ээээ 14:58 29:01:2018

страна "истории успеха".

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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