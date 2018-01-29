Так заявила специалист по медицинскому праву Солсита Олсена на телеканале RīgaTV 24, пишет Jauns.lv. По ее словам, также готовы поступить ее родственники и друзья.

«Также, как мои близкие друзья и знакомые, если мне в Латвии пришлось бы заболеть раком, я быстро оценила бы возможность эмигрировать». — Сказала юрист, комментируя состояние медицины в стране.

По ее наблюдениям, уже сейчас люди покидают страну именно в случае болезни.

«У нас уже сегодня есть пациенты, которые декларируются в Эстонии. — Рассказывает она. — Чтобы, пока он работает и зарабатывает, человек мог жить в стране, которая может обеспечить ему главное, что ему необходимо».

Она также указала на то, что государство теряет миллиарды из-за неэффективной системы здравоохранения. Ведь в Латвии средний возраст начала болезней — 51,8 года. В Европе — больше 60. То есть Латвия теряет порядка десяти лет.