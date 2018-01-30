Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, в котором Украина вошла в число стран, где отмечается нехватка продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе упоминаются 16 государств, в которых специалисты обнаружили нехватку продовольствия. Кроме Украины, в этот список попали Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Также проблематичная ситуация наблюдается на трансграничной территории на озере Чад.

Как отмечается, продовольственную безопасность в государствах, попавших в список, подрывают вооруженные конфликты. Специалисты указали, что дефицит продовольствия продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки жизненно важны.

По мнению авторов доклада, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Йемене, где от острой нехватки продовольствия страдает около 60 процентов населения (порядка 17 миллионов человек). Также серьезные проблемы испытывают Южный Судан (45 процентов населения голодает), Сирия и Ливан, в котором зафиксирован массовый приток сирийских беженцев.