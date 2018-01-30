В докладе упоминаются 16 государств, в которых специалисты обнаружили нехватку продовольствия. Кроме Украины, в этот список попали Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Также проблематичная ситуация наблюдается на трансграничной территории на озере Чад.
Как отмечается, продовольственную безопасность в государствах, попавших в список, подрывают вооруженные конфликты. Специалисты указали, что дефицит продовольствия продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки жизненно важны.
По мнению авторов доклада, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Йемене, где от острой нехватки продовольствия страдает около 60 процентов населения (порядка 17 миллионов человек). Также серьезные проблемы испытывают Южный Судан (45 процентов населения голодает), Сирия и Ливан, в котором зафиксирован массовый приток сирийских беженцев.
Куда же печеньки делись?« ответить
Печеньки -это приманка была, на которую укропы клюнули.« ответить
конские пряники на верёвочке перед свиным рылом« ответить
шо, опять голодомор?« ответить
Хохол у клетки с обезьянами спpашивает служителя:« ответить
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?
Едет в поезде.
Пытается запихнуть в рот здоровенный кусок сала. Ничего не получается.
Подходит проводник:
- Может вам разрезать?
- Ага, утут (показывает на уголки рта).
нету больше украины...есть только одни ублюдки это раньше была Украина и была с большой буквы« ответить
у них же кастрюли на голове,пусть варят« ответить
Как только перестали кормить Россию, так сразу же начали голодать. Несостыковочкас выходит.« ответить