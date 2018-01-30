ООН бьёт тревогу: Украина голодает(8)

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Герман Бергер
19:40 29.01.2018
В мире / Политика

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, в котором Украина вошла в число стран, где отмечается нехватка продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе упоминаются 16 государств, в которых специалисты обнаружили нехватку продовольствия. Кроме Украины, в этот список попали Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Также проблематичная ситуация наблюдается на трансграничной территории на озере Чад.

 

Как отмечается, продовольственную безопасность в государствах, попавших в список, подрывают вооруженные конфликты. Специалисты указали, что дефицит продовольствия продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки жизненно важны.

 

По мнению авторов доклада, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Йемене, где от острой нехватки продовольствия страдает около 60 процентов населения (порядка 17 миллионов человек). Также серьезные проблемы испытывают Южный Судан (45 процентов населения голодает), Сирия и Ливан, в котором зафиксирован массовый приток сирийских беженцев.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Як 19:57 29:01:2018

Куда же печеньки делись?

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Дык 20:03 29:01:2018

Печеньки -это приманка была, на которую укропы клюнули.

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разводилово на "интерес" 20:11 29:01:2018

конские пряники на верёвочке перед свиным рылом

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dlz77 20:17 29:01:2018

шо, опять голодомор?

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печеньки от скареводского 20:17 29:01:2018

Хохол у клетки с обезьянами спpашивает служителя:
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?
Едет в поезде.
Пытается запихнуть в рот здоровенный кусок сала. Ничего не получается.
Подходит проводник:
- Может вам разрезать?
- Ага, утут (показывает на уголки рта).

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да 20:24 29:01:2018

нету больше украины...есть только одни ублюдки это раньше была Украина и была с большой буквы

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как так 20:45 29:01:2018

у них же кастрюли на голове,пусть варят

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Чета я не понимаю 21:11 29:01:2018

Как только перестали кормить Россию, так сразу же начали голодать. Несостыковочкас выходит.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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