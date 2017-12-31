В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.
Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.
На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.
i vsjo izza uroda rasistanskava karlika pupkina sranyva akurka« ответить
Смерть американским собакам†.†.†.†.†.« ответить
Не пробовал к врачу обратиться?« ответить
Да это и так уже все видят, чем дальше, тем страшнее. Народ нищает,« ответить
а власть спешно карманы набивает (повышает ЗРЯплаты, премии, бонусы...)
Если у англосаксов кризис ТО так тому и быть,« ответить
Если Где -то Убыло.......
То где-то Обязательно прибудет!!!
И гадать не надо ГДЕ ЭТО!!!!..
Всё ведь Путин виноват....
Надо собраться и дать конкретно,по зубам,этим выскочкам,из-за океана.Что б,суки,и посцать боялись.« ответить
Врут..« ответить
В Латвии подъём.. невиданный.
Кучемкинский сказал..