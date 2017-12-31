ООН: в 2018 году человечество ждет худший кризис со времен Второй мировой войны(7)

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Виталий Вавилкин
08:11 31.12.2017
В мире

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, сообщает The Telegraph.

В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

 

Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

 

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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narod 08:34 31:12:2017

i vsjo izza uroda rasistanskava karlika pupkina sranyva akurka

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СМЕРШ 08:40 31:12:2017

Смерть американским собакам†.†.†.†.†.

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Народу 09:20 31:12:2017

Не пробовал к врачу обратиться?

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Де жавю 08:39 31:12:2017

Да это и так уже все видят, чем дальше, тем страшнее. Народ нищает,
а власть спешно карманы набивает (повышает ЗРЯплаты, премии, бонусы...)

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кис 09:26 31:12:2017

Если у англосаксов кризис ТО так тому и быть,
Если Где -то Убыло.......
То где-то Обязательно прибудет!!!
И гадать не надо ГДЕ ЭТО!!!!..
Всё ведь Путин виноват....

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Жыжо 09:29 31:12:2017

Надо собраться и дать конкретно,по зубам,этим выскочкам,из-за океана.Что б,суки,и посцать боялись.

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 09:35 31:12:2017

Врут..
В Латвии подъём.. невиданный.
Кучемкинский сказал..

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

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