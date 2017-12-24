ООН запретила России нанимать рабочих из КНДР(10)

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Владимир Бучельников
17:51 23.12.2017
В мире / Политика

Совбез ООН утвердил новый пакет санкций в отношении КНДР, запретив экспорт рабочей силы из Северной Кореи. Документ опубликован на сайте ООН.

Кроме этого резолюция Совбеза, разработанная США, предусматривает ограничение на поставки топлива и других товаров в КНДР.

 

Резолюцию поддержали все 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай — основных торговых партнеров Северной Кореи.

 

Поставки нефтепродуктов в КНДР теперь ограничены 500 тысячами баррелей в год. В 2016 году, по данным США, Северная Корея закупила 4,5 млн баррелей нефтепродуктов.

 

В октябре журналисты «Новой газеты» оценивали численность северокорейских рабочих в России в 30 тысяч человек. Большинство из них трудились на Дальнем Востоке, но также были и те, кто строил стадион «Зенит-Арена» в Петербурге. В ситуацию вмешивалась ФИФА — СМИ сообщали о рабских условиях труда северокорейцев.

Polit.ru / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 20:39 23:12:2017

Atbalstu sankcijas pret Ziemeļkoreju!

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ыыы 21:23 23:12:2017

Введи свои персональные санкции. Не бери у них за щеку.

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Слава Ким Чен Ыну! 21:34 23:12:2017

Латышских свиней - на корм собакам!

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цук 18:36 24:12:2017

Голосовать ты шл7ха можешь в старой Риге возле отеля с английскими педрдилами

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Бля, 21:11 23:12:2017

a этот patriots - ТОЧНО EБAHyTЫЙ ЛATЫШ!!!!!

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Kaupēns 21:12 23:12:2017

Attieksmei pret abām valstīm jābūt vienādai. Šo valstu pilsoņus nevajag ielaist civilizētās valstīs, kā arī pret jebkuru krievu valodas lietotāju nepieciešams izturēties ar īpašu attieksmi.

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Слышь ТЫ 21:17 23:12:2017

латышонок XyeB - KOPEЙЦЫ и KИTAЙЦЫ УЖЕ ВАШИХ ЛАТЫШЕК EБyT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Совет 12:33 24:12:2017

Набери в Гоогле "русские проститутки в Китае", обрящешь.:))

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Grisa 22:05 23:12:2017

Vi lucse zapretite vezti v latviju jadernie bombi iz Turcii !!!!!

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Как-то так 16:00 24:12:2017

А Россия запретила ОНН вообще вякать в её сторону. Ну и что?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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