Совбез ООН утвердил новый пакет санкций в отношении КНДР, запретив экспорт рабочей силы из Северной Кореи. Документ опубликован на сайте ООН.

Кроме этого резолюция Совбеза, разработанная США, предусматривает ограничение на поставки топлива и других товаров в КНДР.

Резолюцию поддержали все 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай — основных торговых партнеров Северной Кореи.

Поставки нефтепродуктов в КНДР теперь ограничены 500 тысячами баррелей в год. В 2016 году, по данным США, Северная Корея закупила 4,5 млн баррелей нефтепродуктов.

В октябре журналисты «Новой газеты» оценивали численность северокорейских рабочих в России в 30 тысяч человек. Большинство из них трудились на Дальнем Востоке, но также были и те, кто строил стадион «Зенит-Арена» в Петербурге. В ситуацию вмешивалась ФИФА — СМИ сообщали о рабских условиях труда северокорейцев.