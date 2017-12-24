Кроме этого резолюция Совбеза, разработанная США, предусматривает ограничение на поставки топлива и других товаров в КНДР.
Резолюцию поддержали все 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай — основных торговых партнеров Северной Кореи.
Поставки нефтепродуктов в КНДР теперь ограничены 500 тысячами баррелей в год. В 2016 году, по данным США, Северная Корея закупила 4,5 млн баррелей нефтепродуктов.
В октябре журналисты «Новой газеты» оценивали численность северокорейских рабочих в России в 30 тысяч человек. Большинство из них трудились на Дальнем Востоке, но также были и те, кто строил стадион «Зенит-Арена» в Петербурге. В ситуацию вмешивалась ФИФА — СМИ сообщали о рабских условиях труда северокорейцев.
Atbalstu sankcijas pret Ziemeļkoreju!« ответить
Введи свои персональные санкции. Не бери у них за щеку.« ответить
Латышских свиней - на корм собакам!« ответить
Голосовать ты шл7ха можешь в старой Риге возле отеля с английскими педрдилами« ответить
a этот patriots - ТОЧНО EБAHyTЫЙ ЛATЫШ!!!!!« ответить
Attieksmei pret abām valstīm jābūt vienādai. Šo valstu pilsoņus nevajag ielaist civilizētās valstīs, kā arī pret jebkuru krievu valodas lietotāju nepieciešams izturēties ar īpašu attieksmi.« ответить
латышонок XyeB - KOPEЙЦЫ и KИTAЙЦЫ УЖЕ ВАШИХ ЛАТЫШЕК EБyT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
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Vi lucse zapretite vezti v latviju jadernie bombi iz Turcii !!!!!« ответить
А Россия запретила ОНН вообще вякать в её сторону. Ну и что?« ответить