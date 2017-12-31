Опасения Аболтини: латышские партии нового Сейма начнут работать с Согласием(1)

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Виталий Вавилкин
09:58 31.12.2017
Политика

Многолетний лидер «Единства» Солвита Аболтиня опасается, что 13-й Сейм будет еще более раздробленным.

«Ясно, что состав изменится. Из не представленных сейчас в парламенте партий в него может пройти Новая консервативная партия, про другие партии сказать пока сложно, потому что объединения еще не образовались. У «Единства» есть шанс преодолеть 5%-ный барьер», — сказала Аболтиня в интервью агентству ЛЕТА.

 

Она считает, что раздробленность латышских партий может стать основанием для того, что какая-то из них выберет коалицию с «Согласием». Расторжение договора «Согласия» с «Единой Россией», встреча лидера партии Нила Ушакова с представителями НАТО могут стать для этой партии оправданием.

 

Аболтиня, вероятно, сложит мандат 11 января, когда будет утвержден мандат ее преемника. Из «Единства» она была исключена 6 ноября.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Nu ja, kas ir, - tas ir 10:09 31:12:2017

Вертится как вша на кончике расчёски и так и этак, ну не даёт её покоя, ну как же это будет без неё?
А как будет, так и будет, - главное что тебя УЛЮЛЮКА, вон вышвырнули.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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