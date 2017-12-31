Многолетний лидер «Единства» Солвита Аболтиня опасается, что 13-й Сейм будет еще более раздробленным.

«Ясно, что состав изменится. Из не представленных сейчас в парламенте партий в него может пройти Новая консервативная партия, про другие партии сказать пока сложно, потому что объединения еще не образовались. У «Единства» есть шанс преодолеть 5%-ный барьер», — сказала Аболтиня в интервью агентству ЛЕТА.

Она считает, что раздробленность латышских партий может стать основанием для того, что какая-то из них выберет коалицию с «Согласием». Расторжение договора «Согласия» с «Единой Россией», встреча лидера партии Нила Ушакова с представителями НАТО могут стать для этой партии оправданием.

Аболтиня, вероятно, сложит мандат 11 января, когда будет утвержден мандат ее преемника. Из «Единства» она была исключена 6 ноября.