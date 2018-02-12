В январе в Эстонию на временную дислокацию прибыл контингент из 200 датских военнослужащих. Перед отправкой в далекую прибалтийскую страну датчан предупредили: следует с настороженностью и опаской относиться к красивым женщинам, они могут оказаться шпионками из России.

Командир датского контингента Яльте Фросхолм заранее проинструктировал подчиненных: «В смартфоне при использовании Wi-Fi надо включать только режим полета и использовать VPN. И, конечно, нельзя писать в Facebook о предстоящих планах или операциях». Капрал Мэдс призвал сослуживцев к здравомыслию в общении с местным населением, особенно с его прекрасной половиной: «Если твоя внешность тянет на пять баллов из десяти и к тебе проявляет интерес женщина «на десятку», то здесь точно что-то не так — надо руководствоваться здравым смыслом».

Служба безопасности и разведки Дании абсолютно убеждена, что «вероятность агрессивных действий со стороны шпионок и шантажа солдат очень высока». В докладе, цитаты из которого приводит The Copenhagen Post, указано, что Россия может расставлять «медовые ловушки». По мнению датских разведчиков, это может происходить в барах Таллина и Тарту, где обычно проводят время солдаты НАТО. Министр обороны королевства Клаус Хйорт Фредериксен считает подобные опасения небеспочвенными.

Насчет коварных русских шпионок военнослужащих НАТО в Эстонии предупреждают не впервые: весной прошлого года подобный инструктаж проходили новоприбывшие британцы. Солдатам велели настороженно относиться к местному вспомогательному персоналу, уборщицам и особенно к «соблазнительным женщинам в местных барах, которые могут оказаться присланными из Москвы шпионками». По мнению английской MI6, «ФСБ России активно ведет деятельность в Таллине и широко задействует свои ресурсы, чтобы собрать информацию о британских военных». Силовые структуры Великобритании уверены, что «российская разведка развернула в Таллине свое подразделение», причем шпионы работают преимущественно в барах. Британских солдат оповестили, что у российских шпионов имеются устройства, позволяющие взламывать телефоны.

Серьезную тревогу у военных из Соединенного Королевства вызывает то, что «российские женщины-агенты могут попытаться подружиться с одинокими солдатами, чтобы выведать у них информацию». Также солдат предостерегли от пользования интернет-кафе и подробного обсуждения по смартфонам деталей пребывания в Эстонии. Руководитель эстонской разведки Микк Марран также предупреждал солдат НАТО, что разведслужбы России могут подсылать женщин для вербовки. По его словам, возможны и провокации драк для дальнейшего шантажа или формирования негативного отношения к солдатам НАТО со стороны местного населения.

Борьба с российскими шпионами в Эстонии уже не ограничивается одними только предупреждениями. В прошлом году на территории республики был задержан гражданин РФ Артем Зинченко, которого обвинили в «ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонии». Государственная прокуратура заявила, что Зинченко «в 2009 году был завербован ГРУ, а затем с 2013 года вплоть до ареста активно участвовал в агентурно-оперативной работе, направленной на причинение вреда государственной безопасности страны». Якобы россиянин «собирал информацию о стратегически важных объектах, о перемещениях военной техники союзников, Сил обороны и ополчения «Кайтселийт»». На основании предъявленного обвинения эстонский суд приговорил Зинченко к пяти годам лишения свободы.

В ноябре 2017 года КаПо (Охранная полиция) задержала 20-летнего студента из российского Кингисеппа Алексея Васильева, учившегося в Эстонии на программиста. В КаПо заявили, что молодой человек получил от ФСБ основательную инструкцию о том, с какими объектами в Эстонии следует ознакомиться. «С помощью своих знаний в области инфотехнологий молодой человек должен был найти слабые места в компьютерных системах государственных учреждений Эстонии, — рассказал представитель КаПо. — Для этого он попытался проникнуть в закрытые беспроводные сети учреждения. Для того чтобы зафиксировать деятельность агента, ему позволили какое-то время беспрепятственно, но подконтрольно работать».

Латыши выражают зависть по поводу таких успехов эстонских контрразведчиков. «Каждый раз, когда читаю о том, что в Эстонии поймали очередного русского шпиона, у меня возникает вопрос, а что в этой связи делают латвийские службы? — написала журналистка Гунта Слога. — Я хочу, чтобы они ловили шпионов в Латвии! И я очень надеюсь, что наши также плодотворно ловят шпионов, как и эстонцы, но делают это по-тихому». Латвийские спецслужбы еще какое-то время помолчали, а в конце января сообщили о задержании лица, подозреваемого в шпионаже.

Как выяснилось, дело завели еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Задержанный, как предполагают в Полиции безопасности, «незаконно собирал не подлежащие разглашению сведения с целью передачи их разведслужбам или организациям иностранных государств — прямо или при посредничестве других лиц». Ему также могут предъявить обвинения в незаконном изготовлении, приобретении и реализации оружия, взрывчатки и боеприпасов. Задержанный арестован.

Но далеко не все операции латвийских спецслужб можно считать успешными. Без малого полтора года продолжается следствие по делу железнодорожника из Елгавы Александра Красноперова, который «систематично и целенаправленно занимался сбором неразглашаемых данных военного характера». Его обвинили в том, что он фотографировал военную технику НАТО, которую везли по железной дороге, и пересылал снимки каким-то знакомым в Россию. Аргументы следствия не показались общественности убедительными, а спецслужбы обвиняли в показухе.

Бывший министр иностранных дел Янис Юрканс тогда заявил, что работник «Латвийской железной дороги», который сфотографировал нечто под брезентом на платформе, как-то не тянет на агента СВР. «Да уж, это серьезное преступление. Видимо, сам Путин заслал сюда этого гаврика-шпиона, — иронически отметил экс-министр. — Я понимаю, если бы этот человек пролез внутрь и что-то там высматривал. Но ведь танк стоял на открытой платформе. Ну и что? Ни в одном законе Латвии не сказано, что человек не имеет права фотографировать вагоны, которые перевозят все равно что. Просто спецслужбы хотят показать, что в Латвии есть шпионы, — и их будут выявлять». В начале января суд изменил Красноперову меру пресечения, и его освободили из-под стражи. Судебный процесс начнется в мае.

Владимир Веретенников