Опасный балкон: это не игрушки

Рижская дума готова привести в порядок здание на углу ул. Чака и Бруниниеку. Комиссия по деградирующим среду зданиям поручило департаменту имущества подготовить это решение в срочном порядке.

Медлить и в самом деле нельзя. Балкон в доме, в котором находится магазин игрушек, уже давно закутан в зеленую защитную сетку. Но парадокс в том, что на самом деле сетка ни от чего не защищает, а, наоборот, накапливает отвалившиеся куски штукатурки. В данном случае, довольно крупные. В любой момент сетка может прорваться, и увесистые обломки рухнут на прохожих.

— Это еще раз доказывает, что установка защитной сетки проблему безопасности не решает, — прокомментировал ситуацию председатель комитета имущества Рижской думы олег Буров. – А так же то, что наше решение запретить ею пользоваться, было правильным.

Об опасности, которую представляет нависающий над тротуаром балкон, проинформирована исполнительная дирекция и полиция самоуправления, которые должны срочно установить ограждения.

Комиссия по деградирующим среду зданиям на днях признала дом на ул. Чака 59 трущобой категории Б. Владельцам, не выполняющим свои обязанности, придется платить повышенный налог. Управляет домом, который принадлежит нескольким владельцам, ООО «Наматевс». Его представитель сообщил, что проведенное техническое обследование зданияпоказало, что его фасад находится в неудовлетворительном состоянии, а балкон нужно демонтировать как можно скорее.

Расходы за проведенные в принудительном порядке работы будут взысканы с владельца.

Как и было обещано, комиссия по деградирующим среду зданиям проводит инвентаризацию зданий, которые могут представлять опасность для окружающих.