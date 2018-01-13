Опасный пожар в Ливаны: 50 полуголых человек провели ночь на холодной улице(2)

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Виталий Вавилкин
18:15 13.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В конце недели в одном из многоквартирных домов в Ливаны произошел пожар. К счастью, все жильцы спаслись, но были вынуждены полуголыми стоять почти всю ночь на холодной улице, передает Degpunkta.

Бытовые приборы, одежда, кровать, шкафы – все это летело из окна дома на улице Лачплеша в четверг. Таким образом спасатели пытались снизить задымленность, из-за которой в это время на улицу были эвакуированы около 50 человек.

 

Пожар на первом этаже заметила одна из жительниц дома. Почувствовав запах дыма, женщина сразу же бросилась к мобильному телефону, но из-за паники забыла номер ГПСС. К счастью, рядом находилась еще одна женщина по имени Йоланта.

 

По ее словам, в горящей квартире никого не было. Поэтому женщина сама бегала по квартирам, чтобы оповестить сонных людей о беде. Многие выскочили на улицу с постели, не успев взять с собой ни курток, ни ключей от машин. Бегая по квартирам Йоланта сама успела отравиться дымом, в виду чего ей потребовалась медицинская помощь.

 

Отметим, что пожарные закончили тушить квартиру около 4 утра. К сожалению, связаться с владельцами квартиры так и не удалось. Выясняется причина возгорания.

 

Degpunktā / Фото
Комментарии (2)
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ь. Выясняется причина возгорания. 18:46 13:01:2018

Это он. Путин, да.

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Latviešu patriots 19:10 13:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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