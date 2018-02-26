Опекуны над Латвией(7)

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газета Сегодня
17:30 26.02.2018
газета Сегодня / Банки

«Спасение банка не в интересах латвийского общества» — это заключение Европейского центрального банка я перечитал несколько раз. Просто не мог поверить, что такое возможно: высокооплачиваемые, живущие в шоколаде клерки из Франкфурта за нас теперь решают, что в интересах латвийского общества, а что нет, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Обычно такое попечительство устанавливают за людьми, которых суд на основании заключения консилиума психиатров признает недееспособными. Это значит, что эти люди в силу своего психического состояния (прогрессирующего психического заболевания, слабоумия и т. п.) не в состоянии принимать решения, касающиеся своего состояния, своего движимого и недвижимого имущества, имеющихся договорных обязательств и т. п. В отношении таких больных назначается опекун, который за больного и решает, что в его интересах, а что нет.

 

Заявление ЕЦБ фактически означает, что ответственные за финансовую систему структуры и работающие в них должностные лица, видимо, в понимании чиновников ЕЦБ недееспособны. И латвийское общество тоже, выходит, более не в состоянии понять, что в его интересах, а что — увы. Поэтому ЕЦБ за Латвию решил, что третий по величине банк Латвии нам не нужен. И его кредиторам ЕЦБ, по существу, сказало: все, что банк вам должен, он прощает. Ведь государство гарантирует вкладчикам компенсацию только в размере 100 тысяч евро.

 

У кого в этом банке было больше, остается только пить валидол и надеяться, что в процессе ликвидации удастся получить столько средств, что их хватит на возврат внесенных денег. «Никакого финансового кризиса нет», — повторяют как мантру наши госмужи и госдамы. Правда, их лица при этом такие кислые, что очень хочется им «поверить». Сам факт того, что Франкфурт решает, какой банк Латвии больше не в интересах латвийского общества, разумеется, повышает доверие латвийцев к банковской системе. Еще сильнее будет расти доверие к нашим банкам со стороны нерезидентов. Особенно если нерезиденты любят играть в русскую рулетку.

 

«Мы смотрим сейчас только первые серии многосерийного фильма», — радуясь своему остроумию, произнес на днях вице–премьер и министр экономики Арвилс Ашераденс. Трагедия всей ситуации в том, что наши руководители уже давно ведут себя именно как зрители, а не как действующие лица. Вот почему у них очень быстро нашлись опекуны.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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дед 17:45 26:02:2018

а зачем им конкуренты? Это же лапша на уши насчет европейского союза, им не нужны наши заводы, фабрики, сельское хозяйство, банки - только потребители и рабочие на их предприятиях. Только хутор этого не понимает

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лотОш и каклО братья навек 18:12 26:02:2018

онижедети

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Latviešu patriots 17:46 26:02:2018

Довели латыши страну до ручки, теперь с банковской системой кончают.
Да простые клерки будут дрючить банковские сектор до тех пор, пока от него НИЧЕГО не останется.
Нет лесов, промышленности и сельского хозяйства. валюты своей тоже нет.
теперь и банковского сектора не будет.
Хватит хуторской шелупони красть и жировать на процентах.
Можно себе представить какие "отступные" на бирже это ворьё получать будет, в случае если их всех выпрут с работы, - правда недолго.

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Latviešu patriots 17:57 26:02:2018

Latvijai nav vajadzīga blēdīga krievu banka!

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ыыы 18:09 26:02:2018

Latvijas banka- noziedznieku banda

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Latviešu patriots 18:17 26:02:2018

Latvijas nodevēju bastard, pie kājas! Žēl, ka mans vectēvs tavējo sarkano mūdzi nenošāva!

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Лачплесис 18:11 26:02:2018

Советую опекунам тряхонуть как следует слуг народа, зрителей сериала!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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