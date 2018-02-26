«Спасение банка не в интересах латвийского общества» — это заключение Европейского центрального банка я перечитал несколько раз. Просто не мог поверить, что такое возможно: высокооплачиваемые, живущие в шоколаде клерки из Франкфурта за нас теперь решают, что в интересах латвийского общества, а что нет, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Обычно такое попечительство устанавливают за людьми, которых суд на основании заключения консилиума психиатров признает недееспособными. Это значит, что эти люди в силу своего психического состояния (прогрессирующего психического заболевания, слабоумия и т. п.) не в состоянии принимать решения, касающиеся своего состояния, своего движимого и недвижимого имущества, имеющихся договорных обязательств и т. п. В отношении таких больных назначается опекун, который за больного и решает, что в его интересах, а что нет.

Заявление ЕЦБ фактически означает, что ответственные за финансовую систему структуры и работающие в них должностные лица, видимо, в понимании чиновников ЕЦБ недееспособны. И латвийское общество тоже, выходит, более не в состоянии понять, что в его интересах, а что — увы. Поэтому ЕЦБ за Латвию решил, что третий по величине банк Латвии нам не нужен. И его кредиторам ЕЦБ, по существу, сказало: все, что банк вам должен, он прощает. Ведь государство гарантирует вкладчикам компенсацию только в размере 100 тысяч евро.

У кого в этом банке было больше, остается только пить валидол и надеяться, что в процессе ликвидации удастся получить столько средств, что их хватит на возврат внесенных денег. «Никакого финансового кризиса нет», — повторяют как мантру наши госмужи и госдамы. Правда, их лица при этом такие кислые, что очень хочется им «поверить». Сам факт того, что Франкфурт решает, какой банк Латвии больше не в интересах латвийского общества, разумеется, повышает доверие латвийцев к банковской системе. Еще сильнее будет расти доверие к нашим банкам со стороны нерезидентов. Особенно если нерезиденты любят играть в русскую рулетку.

«Мы смотрим сейчас только первые серии многосерийного фильма», — радуясь своему остроумию, произнес на днях вице–премьер и министр экономики Арвилс Ашераденс. Трагедия всей ситуации в том, что наши руководители уже давно ведут себя именно как зрители, а не как действующие лица. Вот почему у них очень быстро нашлись опекуны.

Абик ЭЛКИН.