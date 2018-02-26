Правящие делают хорошую мину при плохой игре, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нужно признать, что правящие политики все–таки чуть–чуть учатся на своих ошибках. Если в начале скандалов вокруг банка ABLV и задержания Илмара Римшевичса политики играли в глухонемых, то теперь они на каждую новость в развитии этого скандала реагируют созывом пресс–конференций (даже в выходные дни) и официальными сообщениями.

Невероятная стабильность

Вот и на субботнее заявление Европейского центрального банка о необходимости ликвидировать банк ABLV наши власти откликнулись молниеносно. Премьер Марис Кучинскис «успокоил» народ ЛР уже традиционной психотерапевтической мантрой: «Я убежден и в стабильности латвийского финансового сектора, и в его способности сделать существенные шаги, чтобы этот сектор вернул (восстановил) свою репутацию».

Согласитесь, услышав такие слова главы правительства, жители Латвии от умиления расплакались. Особенно эти высказывания про стабильность согрели душу 22 тысяч клиентов банка ABLV.

Один из вариантов

Пока все переваривали слова премьера о невероятной стабильности банковского сектора, министр финансов Дана Рейзниеце–Озола на срочной пресс–конференции сделала сногсшибательный вывод: «Ликвидация банка ABLV — это лишь один из возможных вариантов». Это, конечно, замечательное заключение, вот только было бы неплохо еще и услышать от главы минфина, а какие же другие варианты возможны? Или, по ее мнению, ЕЦБ пошутил, заявив о том, что банк будет ликвидирован в соответствии с латвийским законодательством?

Министр финансов при этом отрицала, что ликвидация банка, или, если угодно, кризис в банке, имеет политические причины. Мол, никакой политики, только бизнес!

Конечно, мы далеки от мысли, что какие–то политические силы стояли за атакой на банк. Но ясно одно: латвийские власти не смогли (не захотели?) принять все необходимые меры, чтобы защитить один из крупнейших банков страны. Они фактически беспомощно смотрели на то, как банку, образно говоря, перекрывают кислород. Забавно, но госпожа Рейзниеце–Озола, говоря, что ликвидация — это только один из возможных вариантов, тут же инициировала поправки к закону о сокращении размеров выплат (гонораров) ликвидаторам коммерческих банков. То есть минфин уже вовсю готовится к грядущему процессу сворачивания деятельности ABLV. Об этом свидетельствует хотя бы то, что поправки минфин предложит сейму принять в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

Не дадут нажиться на несчастье?

«Подготовленные изменения в законе о кредитных учреждениях предусматривают существенное снижение размера вознаграждений ликвидаторов и администраторов неплатежеспособности, чтобы как можно больше средств направлялось кредиторам, а не посредникам. Предложения предусматривают не учитывать при определении размера вознаграждения ликвидатора или администратора процесса неплатежеспособности ту часть активов банка, которые легко реализовать или которые находятся на счете в Банке Латвии», — пояснила глава минфина.

Правящая коалиция уже поддержала проект минфина. И можно ожидать, что поправки примут в течение двух ближайших недель, чтобы успеть к началу ликвидации ABLV.

Конечно, трагично, что наши правящие могут регулировать не процесс спасения банка, а только процесс его похорон. А в остальном в стране — полная стабильность.

Цитаты

«В последние годы Латвия предприняла определенные действия в сфере надзора за банковским сектором, чтобы предотвратить приток в финансовый сектор денег, связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма. Однако они оказались недостаточными для того, чтобы добиться более активного уменьшения удельного веса клиентов из категории риска и предотвратить участие банковского сектора Латвии в деятельности, которая не отвечает международной практике и праву».

Марис Кучинскис, премьер–министр Латвии.

«В Латвии нет политического кризиса, но есть финансовый. К сожалению, Латвия не способна самостоятельно принимать решения, а действует по указке США. Сейчас оказывается, что мы сами ничего не делаем, но если США сказали, мы сразу же ликвидируем третий крупнейший банк».

Илга Крейтуссе, политолог в интервью Радио Балтком.

Абик ЭЛКИН.