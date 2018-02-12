Операция по интеграции без наркоза(6)

Лента новостей
Кто в министерстве икру мечет Точный расчет: как подобрать подарок любимому Выстрелы в «молоко», рекорд Крамера и землетрясение Фетисов назвал рабочих «людьми второго сорта» Садись, тройка! Бананы нужно есть каждый день Операция по интеграции без наркоза Прошло испытание новой российской ракеты ПРО (видео) Минск не смог объехать Ригу
Eще в разделе
Кто в министерстве икру мечет Выстрелы в «молоко», рекорд Крамера и землетрясение Садись, тройка! Минск не смог объехать Ригу Концлагерь труда и отдыха
газета Сегодня
16:30 12.02.2018
газета Сегодня / Политика

Ливанский доктор отрабатывает мягкий мандат, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Я хочу напомнить некоторым людям, находящимся в этом зале, и людям, собравшимся около сейма, которые только что говорили на языке другого государства, что здесь Латвия! Здесь земля латвийского народа, и это государство — независимое государство!» Эти слова смугловатого брюнета с парламентской трибуны потонули в аплодисментах части зала. Дебаты по переводу школ нацменьшинств на латышский язык стали бенефисом нового председателя фракции Vienotība в сейме Хосама Абу Мери.

 

Потрясающая карьера гастроэнтеролога

 

В латвийскую политику 43–летний уроженец Ливана проник как «кобра» в ходе гастроскопии. В 1993 году он прибыл в Ригу на учебу, в 1999 году окончил Медицинскую академию, в 2004 году — Латвийский университет. Успешно практиковал как гастроэнтеролог, воспитывал в браке с супругой Антрой дочерей Адриану Анну и Сабину. Однако его гражданский темперамент не находил применения, и врач–общественник, глава Центра арабской культуры и Латвийско–ливанского культурного общества, сделался активистом политической партии Sabiedrība citai politikai. В граждане Латвии его посвятили специальным решением сейма в 2007 году. Все это привело к изменениям на личном фронте: господин Абу Мери развелся с первой супругой и заключил брак с экс–министром внутренних дел и обороны Линдой Мурниеце (поработав внештатным советником шефа МВД). 

 

Хосам Абу Мери трижды баллотировался в сейм по списку Vienotība, однако и в 2010, и в 2011, и в 2014 годах титульные избиратели стабильно оставляли его за чертой прохождения в парламент. К примеру, во время первой своей попытки в X сейм с 9–го места в списке он опустился до 21–го. Зато удача улыбнулась осенью 2014 года: несмотря на то что и в этот раз господин Абу Мери не был избран, он занял место ушедшего в Кабинет министров депутата Рижского избирательного округа Рихарда Козловскиса. Получив так называемый мягкий мандат, ливанский латвиец стал участником парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, где неоднократно призывал последовать его примеру, включившись в латышскую среду.

 

Латышизация от Хосама 

 

Вот и на последнем пленарном заседании д–р Абу Мери заявил:

 

«Фракция VienotīIba считает, что обучение на латышском языке не является ассимиляцией общества либо стремлением отнять идентичность какого–то нацменьшинства. Цель латышского языка — хотя бы на одном основном элементе государства создать сплоченное и интегрированное общество…

 

Коллеги! Это вопрос самоуважения и существования нашего государства. Человек не может ощущать принадлежность к своему государству, уважать и гордиться им, если не знает истории своего государства, не знаком с его культурой или не владеет его языком. Я освоил латышский язык, и это помогло мне познакомиться и понять Латвию — страну, давшую мне дом и помогавшую развиваться. Это не отняло у меня принадлежность или понимание культуры моей родины. Никак не могу и никогда не смогу поверить тому, что по–прежнему, спустя 27 лет как Латвия вернула свою независимость, нам нужно дискутировать и нужно говорить о таких фундаментальных и порой само собой разумеющихся вопросах».

 

«Не обеспечив единую систему образования на государственном языке, мы никогда не сможем устранить ситуацию, при которой наше общество живет в двух параллельных мирах, в двух отличных информационных пространствах, в которых недружественным государству медиа легко манипулировать выгодной себе информацией и образом ее преподнесения».

 

Экономический баланс парламентария

 

Думается, впрочем, поразительные успехи приезжего врача были бы нереальны без политической поддержки на самом верху. Однако партийный роман и брак закончились: Хосам и Линда расстались. В накладе, впрочем, политик не остался. И в сухом остатке господин Мери задекларировал на 2016 год в Службе госдоходов 10 объектов недвижимости, в том числе два — в родном Ливане. Ему принадлежали две квартиры в Риге и квартира в Баложи в собственности и одна — в совместном владении; строения и земля со строениями в Риге в совместном владении; земля и строения в Ропажском крае и земля в Кекавском крае в совместном владении; земля и строения в Катермайя (Ливан).

 

Господин Абу Мери декларировал также доходы от врачевания и предпринимательской деятельности в сфере медицины. Закон позволяет сочетать политику с медициной, потому наряду с 29 462.40 EUR зарплаты в парламенте доктор получил 12 500 евро зарплаты и 16 000 евро дивидендов в SIA AMH, а также 1824.21 евро в трех других юридических фирмах, связанных с медициной. Таким образом, доходы от профессиональной деятельности у него превысили полученное от сейма.

 

Несмотря на это, член правления коммерческой палаты Балтии и Арабских государств Хосам Абу Мери по своей декларации был в долгах как в шелках. Сумма обязательств депутата составляла 175 075 евро 40 центов (учитываются только крупные долги свыше 20 минимальных зарплат). При этом сумма банковских накоплений — 4682.93 евро. 

 

При такой рискованной финансовой стратегии господина Абу Мери можно понять: он поставил все на карту, чтобы проскочить в будущий парламент. Но то, что при этом он избрал в качестве средства судьбы наших детей, отвратительно.

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:38 12:02:2018

ДЕД ХАСАН ХОЧЕТ ХАПНУТЬ...И ОТВАЛИТЬ...

« ответить
Profile_default
пустили козла в огород 16:51 12:02:2018

Это хасан избрал в качестве средства к попаданию в ЕП судьбы наших детей.
Чисто лаптийский пуйка, который идёт по "трупам", прям копия Абдолбыни.

« ответить
Profile_default
10 дюймов 16:44 12:02:2018

ещё раз подтвердил народную мудрость----"латысс ---это не национальность, латысс---это диагноз."

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:14 12:02:2018

Malacis! Pat arābs var apgūt un pārvaldīt Latviešu valodu! Tikai ne krievu grūtgalvīši! Ha Ha Ha

« ответить
Profile_default
ИвАн 17:39 12:02:2018

Су ка, без наркоза вы нас поимели и в 40ом и в 45ом, а мы с вами нянчаимся уже с тех пор. Мож хватит наглеть!?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:54 12:02:2018

Ivanam. Krievu okupantu nekaunība ir nepārspējama!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV