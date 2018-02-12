Ливанский доктор отрабатывает мягкий мандат, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Я хочу напомнить некоторым людям, находящимся в этом зале, и людям, собравшимся около сейма, которые только что говорили на языке другого государства, что здесь Латвия! Здесь земля латвийского народа, и это государство — независимое государство!» Эти слова смугловатого брюнета с парламентской трибуны потонули в аплодисментах части зала. Дебаты по переводу школ нацменьшинств на латышский язык стали бенефисом нового председателя фракции Vienotība в сейме Хосама Абу Мери.

Потрясающая карьера гастроэнтеролога

В латвийскую политику 43–летний уроженец Ливана проник как «кобра» в ходе гастроскопии. В 1993 году он прибыл в Ригу на учебу, в 1999 году окончил Медицинскую академию, в 2004 году — Латвийский университет. Успешно практиковал как гастроэнтеролог, воспитывал в браке с супругой Антрой дочерей Адриану Анну и Сабину. Однако его гражданский темперамент не находил применения, и врач–общественник, глава Центра арабской культуры и Латвийско–ливанского культурного общества, сделался активистом политической партии Sabiedrība citai politikai. В граждане Латвии его посвятили специальным решением сейма в 2007 году. Все это привело к изменениям на личном фронте: господин Абу Мери развелся с первой супругой и заключил брак с экс–министром внутренних дел и обороны Линдой Мурниеце (поработав внештатным советником шефа МВД).

Хосам Абу Мери трижды баллотировался в сейм по списку Vienotība, однако и в 2010, и в 2011, и в 2014 годах титульные избиратели стабильно оставляли его за чертой прохождения в парламент. К примеру, во время первой своей попытки в X сейм с 9–го места в списке он опустился до 21–го. Зато удача улыбнулась осенью 2014 года: несмотря на то что и в этот раз господин Абу Мери не был избран, он занял место ушедшего в Кабинет министров депутата Рижского избирательного округа Рихарда Козловскиса. Получив так называемый мягкий мандат, ливанский латвиец стал участником парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, где неоднократно призывал последовать его примеру, включившись в латышскую среду.

Латышизация от Хосама

Вот и на последнем пленарном заседании д–р Абу Мери заявил:

«Фракция VienotīIba считает, что обучение на латышском языке не является ассимиляцией общества либо стремлением отнять идентичность какого–то нацменьшинства. Цель латышского языка — хотя бы на одном основном элементе государства создать сплоченное и интегрированное общество…

Коллеги! Это вопрос самоуважения и существования нашего государства. Человек не может ощущать принадлежность к своему государству, уважать и гордиться им, если не знает истории своего государства, не знаком с его культурой или не владеет его языком. Я освоил латышский язык, и это помогло мне познакомиться и понять Латвию — страну, давшую мне дом и помогавшую развиваться. Это не отняло у меня принадлежность или понимание культуры моей родины. Никак не могу и никогда не смогу поверить тому, что по–прежнему, спустя 27 лет как Латвия вернула свою независимость, нам нужно дискутировать и нужно говорить о таких фундаментальных и порой само собой разумеющихся вопросах».

«Не обеспечив единую систему образования на государственном языке, мы никогда не сможем устранить ситуацию, при которой наше общество живет в двух параллельных мирах, в двух отличных информационных пространствах, в которых недружественным государству медиа легко манипулировать выгодной себе информацией и образом ее преподнесения».

Экономический баланс парламентария

Думается, впрочем, поразительные успехи приезжего врача были бы нереальны без политической поддержки на самом верху. Однако партийный роман и брак закончились: Хосам и Линда расстались. В накладе, впрочем, политик не остался. И в сухом остатке господин Мери задекларировал на 2016 год в Службе госдоходов 10 объектов недвижимости, в том числе два — в родном Ливане. Ему принадлежали две квартиры в Риге и квартира в Баложи в собственности и одна — в совместном владении; строения и земля со строениями в Риге в совместном владении; земля и строения в Ропажском крае и земля в Кекавском крае в совместном владении; земля и строения в Катермайя (Ливан).

Господин Абу Мери декларировал также доходы от врачевания и предпринимательской деятельности в сфере медицины. Закон позволяет сочетать политику с медициной, потому наряду с 29 462.40 EUR зарплаты в парламенте доктор получил 12 500 евро зарплаты и 16 000 евро дивидендов в SIA AMH, а также 1824.21 евро в трех других юридических фирмах, связанных с медициной. Таким образом, доходы от профессиональной деятельности у него превысили полученное от сейма.

Несмотря на это, член правления коммерческой палаты Балтии и Арабских государств Хосам Абу Мери по своей декларации был в долгах как в шелках. Сумма обязательств депутата составляла 175 075 евро 40 центов (учитываются только крупные долги свыше 20 минимальных зарплат). При этом сумма банковских накоплений — 4682.93 евро.

При такой рискованной финансовой стратегии господина Абу Мери можно понять: он поставил все на карту, чтобы проскочить в будущий парламент. Но то, что при этом он избрал в качестве средства судьбы наших детей, отвратительно.

Николай КАБАНОВ.