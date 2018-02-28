С 27 февраля по 1 марта два ведущих театра Латвии и Эстонии — Латвийская национальная опера и балет и Эстонская национальная опера — обменяются гастрольными спектаклями в своих странах. Столь уникальное событие и столь большие гастроли посвящены 100–летию обеих стран.

200 человек в дороге

27 февраля гастроли ЭНО в Риге открывает балет «Дух денег» композитора Эдуарда Тубина, переживший премьеру в Тартуском театре в 1943 году. Второй премьерой была постановка в Таллине в 1944–м.

А в 11 часов 27 и 28 февраля эстонские соседи приглашают в нашу Оперу самых маленьких зрителей — малышей… до трех лет. Концерт струнного квартета ЭНО состоится в бельэтаже — причем юные зрители вместе с мамами разместятся на полу, на специально сшитом для этого случая в Таллине лоскутном одеяле. Места хватит для ста малышей и их мам. Какую музыку предпочитают в трехлетнем возрасте? Эстонские музыканты, во всяком случае, это знают!

Об этом концерте специально приехавший в Ригу по случаю начала гастролей директор Национальной оперы «Эстония» Айвар Маэ сказал так: «Растим смену наших слушателей!»

Он вообще очень живой и общительный человек, с горящими глазами — совсем непохожий на эстонцев из анекдотов. И это отметил директор нашей Оперы Зигмар Лиепиньш, назвав его почти «итальянцем» и рассказав о том, как они с г–ном Маэ справились с этой трудной задачей — переместить туда–сюда порядка 200 человек, организовав их проживание, питание и выступления.

В честь этих гастролей в ЛНОиБ на встречу с журналистами пожаловали и посол Эстонии Тенис Нирк, отметивший их важность для обоих государств, и госсекретарь комитета по празднованию 100–летия Латвии Селга Лайзане.

— Мы презентуем себя как европейское государство в более чем 70 странах мира, и сотрудничество с нашими соседями — одна из важных составных частей этих связей, — заметила Лайзане.

«Ваша Опера роскошна..»

Годом возникновения Эстонской оперы считается 1865–й, когда было учреждено вокально–театральное общество «Эстония», пережившее важный этап своего развития в 1906 году и 1913–м, когда было построено здание — для драматического театра, и окончательно оформившееся в театр оперы и балета в 1922–26 годах.

Айвару Маэ очень нравится наша Опера, а здание ЭНО он считает маловатым:

— Если у вас не знают, где построить концертный зал, то у нас история похуже — надо строить новую Оперу. Денег потребуется много… Но есть выход — к Олимпиаде 1980 году в Таллине построили Городской зал на 4500 мест, который почему–то пустует уже 10 лет. Если его перестроить, то можно приспособить под нужды Оперы, и будет славно.

В целом мы не жалуемся — средств отпускают на наш театр порядочно. Да и наши артисты и технические службы работают много. Мы даем постановки шесть раз в неделю, сезон у нас продолжается с августа до середины июня. Много ездим на гастроли — а в это время и дома должны оставаться солисты.

Если ты своих артистов уважаешь, создаешь им хорошие условия для работы, то и они платят тебе той же монетой в смысле качества и уровня своей работы, стараются быть на высоте. Хотя профсоюза артистов у нас нет.

Если у вас в Риге 40 оперных солистов, то у нас всего 16, поэтому мы приглашаем «гостевых» певцов, но нечасто. Недавно к нам переехал канадский тенор Люк Робер, который пел у вас в концертной постановке оперы «Эрнани» — он женился на эстонке.

Мы рады, что привозим вам «Духа денег», или «Гоблина» — это первый эстонский балет, который мы возобновили с 1940–х уже в 90–х. Редакция, которую вы увидите, сделана в 2015 году. А в нашем гала–концерте в Риге 28 февраля участвуют как наши оперные и балетные солисты, так и латвийские. Прозвучит музыка Пуччини, Доницетти, Чайковского, Мединьша, Пярта, Вагнера и других композиторов. Кстати, Римский–Корсаков любил проводить летние месяцы в Эстонии и написал в наших краях свой «Полет шмеля».

А 1 марта мы даем у вас «криминальную», детективную оперу Хендемита «Кардильяк». Музыка этого композитора не так проста для исполнения, но поставил ее у нас хороший финский режиссер Вилпу Кильюнен, который недавно сделал у вас «Тангейзера». Получилось хорошо — и у вас, и, надеюсь, у нас.

Что есть Эстония?

Обычно мы ставим за сезон три новые оперы и два балета, из которых одна постановка — современных композиторов. Даем около 350 спектаклей в год при заполняемости зала 90%. ЭНО посещает порядка 200 000 человек в год. Эстонский зритель отдает предпочтение классическому репертуару, впрочем, как и латвийский, как я знаю. Русскоязычная публика предпочитает балеты, как и у вас. Обычно треть нашего репертуара составляют оперы, треть — балеты и еще треть — оперетты.

Но в нынешнем сезоне мы перенапряглись — у нас в репертуаре 10 постановок, причем все — наших композиторов. И денег на это ушло немерено… Одна из опер посвящена становлению нашего государства, а вторая — «Цвет облаков» — современному дню Эстонии, когда наши жители массово уезжают. Для кого мы строили свою страну все эти 27 лет?.. Иные уходят из зала со слезами на глазах. А третья опера — «Рожденные испуганными», тоже на эстонскую тему.

Я спросила директора о балете «Катерина I» современного эстонского автора Тауно Айнтса, премьера которого ожидается в Таллине 15 марта.

— Это такая почти сказочная история любви российского императора Петра I и прибалтийской девушки Марты Скавронской, которую он короновал как императрицу всероссийскую Екатерину I в 1724 году, за год до своей смерти.

Она потом еще три года правила Россией. У нее было большое сердце и трезвый ум. А вот происхождение Марты не до конца ясно. Как будто она из латвийского Алуксне, но есть сведения, намекающие на ее эстонские корни…

«Шехерезада» и «Набукко»

Латвийская же опера и балет откроет гастроли в Таллине 27 февраля балетом на музыку Римского–Корсакова и Золтана Кодаи «Шехерезада и ее сказки». 28 февраля — гала–концерт латвийских оперных и балетных солистов, а 1 марта — опера Верди «Набукко».

В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству между ЭНО и ЛНОиБ, и именно опера Джузеппе Верди «Набукко» была первой латвийской оперной постановкой, показанной в Эстонии, в Тарту, на сцене театра «Ванемуйне» в 1998 году.

Эстонцы выбрали наше «Набукко», поскольку другие оперные постановки ЛНОиБ в силу насыщенности различным оборудованием просто не могут быть показаны на сцене ЭНО.

Сотрудничество оперных театров Латвии и Эстонии продолжится в следующем сезоне обменом дирижерами и солистами.

Об Эстонской опере

В штате театра около 470 человек, включая 92 музыкантов оркестра, 44 хористов, 16 певцов–солистов и около 60 танцовщиков. Национальная балетная труппа в Эстонии основана только в 2010 году, с приходом нового директора Айвара Маэ. Его мечта — построить в Таллине новый, отвечающий современным требованиям оперный театр.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.