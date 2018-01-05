Планы США вооружить Украину разгневали Россию и обострили ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Москвой. Но наибольшее беспокойство вызывает то, что американское оружие может оказаться в руках противника, как это неоднократно случалось в прошлом, пишет The Wall Street Journal.
Издание напоминает, что в конце прошлого года Белый дом решил снабдить Киев летальным оружием, чтобы «предотвратить агрессию со стороны пророссийских сепаратистов». Этот шаг призван не дать тлеющему конфликту перерасти в полномасштабную войну и укрепить обороноспособность правительственных сил на случай «атаки повстанцев».
Но подобная политика сопряжена с определёнными опасностями. Особенно велик риск, что вооружение окажется у другой стороны, считает издание.
По словам американских чиновников, они тщательно подготовились к подобной ситуации. Именно поэтому противотанковые системы «Джавелин» получили подразделения, которые находятся вдали от линии фронта. Таким образом Вашингтон стремится гарантировать, что украинцы не станут использовать это оружие для наступления и не потеряют его при изменении хода боя.
«Джавелины» будут храниться в тренировочных лагерях. Американские военнослужащие, которые в настоящий момент находятся на западе Украины, но могут быть переброшены в центральные части страны, будут регулярно проверять и пересчитывать системы, утверждается в статье.
Издание подчёркивает, что это далеко не умозрительная проблема. В 2014-м США поставили на Украину радиолокационные системы малого радиуса действия. По меньшей мере, одна из этих РЛС находилась в районе города Дебальцево, чтобы определять артиллерийские позиции ополчения.
Впоследствии «сепаратистские силы» взяли верх над украинской армией, которая бежала и бросила часть системы при отступлении. Российские СМИ «торжественно» публиковали снимки с компонентами американской РЛС, отмечает The Wall Street Journal.
Эта проблема не ограничивается Украиной. США предоставляли военную помощь Грузии во время конфликта в 2008 году, и американское оборудование, находившееся на грузинских базах, было также захвачено.
Российский чиновник рассказал изданию, как во время поездки в Армению он видел, что местный спецназ носили американские ботинки, полевые куртки и ножи. Бойцы сообщили ему, что купили снаряжение на одном из рынков в Тбилиси.
В прошлом месяце группа исследователей организации Conflict Armament Research, которая собирает информацию о конфликтных зонах, опубликовала очередной доклад. В нём говорится, что оружие, которым США и НАТО снабжали сирийских повстанцев, оказалось в распоряжении «Исламского государства».
Вероятно, самый скандальный случай произошёл в 90-е, когда ЦРУ пришлось выкупать у афганских моджахедов ракеты «Стингер», ранее негласно предоставленные американской спецслужбой для борьбы с советскими войсками. Власти США опасались, что эти комплексы могут быть использованы против гражданской авиации или попасть к талибам.
Российский чиновник, с которым побеседовал The Wall Street Journal, признал, что Вашингтон мудро поступил с системами «Джавелин» на Украине. Он предположил, что противотанковое оружие могло бы оказаться в другой зоне конфликта и использовано против самих США.
«Я бы надёжно их припрятал подальше от фронта. Представьте себе, что будет, если они потеряются. Они не будут использоваться в том же конфликте, но доберутся до американской бронемашины, находящейся за тысячи миль, чтобы преподать (США) урок», — заявил собеседник издания.
A так и будет!« ответить
Дурень, о "навасрусии" уже давно не упоминают даже сами "сепаратисты-террористы", российский проект закрыт, ВСУ в нескольких километрах от Донецка стоят.:))« ответить
Не смеши, насмешил)))) ВСУ в нескольких км .....))))) стоят))))))« ответить
хорошо стоят???? давно???? ))))))
Джавелины нужны на случай агрессии россии, чтобы останавливать российские танки с "бурятами", из них шашлык делать, для сепаров на Т-72 и Т-64 есть украинские ПТРК, .« ответить
Все комплексы Джавелин уже проданы Киевом в КНДР.« ответить
Поэтому противотанковые системы «Джавелин» будут находиться вдали от линии фронта.« ответить
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a zacem togda ih postavljatj? oni mozet i v skladah v Amerike lezatj.
a ukropam pofig cto ukrastj i pofig komu prodatj. ukradet i prodast vse do cego ruki dotjanutsa.
Купите бандерлогам оловянных солдатиков« ответить
пиндосовская мразь ответит за свои преступления« ответить
Жопочленцы уже не мечтают о "на Киев", "на Львов", как писали на своих танках и БМП, давно они уже в ломе, а танкисты кормят опарышей. Населенный пункт Пески находится в нескольких километрах от Донецка и контролируется украинской армией.« ответить
Пески находятся сразу за зданием Донецкого аэропорта, до которого 7 км.
Да не волнуйся ты так, кастрюлеголовый, будут и новые танки. Лучше посчитай количество, своих укрофашистов, кормящих опарышей« ответить