Ополчение Донбасса может получить оружие США(10)

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Анатолий Тарасов
13:00 05.01.2018
Техно / Оружие

У властей США вызывает большое беспокойство, что переданное Киеву оружие может оказаться в руках «пророссийских сепаратистов», как это уже случалось в прошлом, пишет The Wall Street Journal. Поэтому противотанковые системы «Джавелин» будут находиться вдали от линии фронта.

Планы США вооружить Украину разгневали Россию и обострили ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Москвой. Но наибольшее беспокойство вызывает то, что американское оружие может оказаться в руках противника, как это неоднократно случалось в прошлом, пишет The Wall Street Journal. 

 

Издание напоминает, что в конце прошлого года Белый дом решил снабдить Киев летальным оружием, чтобы «предотвратить агрессию со стороны пророссийских сепаратистов». Этот шаг призван не дать тлеющему конфликту перерасти в полномасштабную войну и укрепить обороноспособность правительственных сил на случай «атаки повстанцев».  

 

Но подобная политика сопряжена с определёнными опасностями. Особенно велик риск, что вооружение окажется у другой стороны, считает издание.

 

По словам американских чиновников, они тщательно подготовились к подобной ситуации. Именно поэтому противотанковые системы «Джавелин» получили подразделения, которые находятся вдали от линии фронта. Таким образом Вашингтон стремится гарантировать, что украинцы не станут использовать это оружие для наступления и не потеряют его при изменении хода боя.

 

«Джавелины» будут храниться в тренировочных лагерях. Американские военнослужащие, которые в настоящий момент находятся на западе Украины, но могут быть переброшены в центральные части страны, будут регулярно проверять и пересчитывать системы, утверждается в статье.  

 

Издание подчёркивает, что это далеко не умозрительная проблема. В 2014-м США поставили на Украину радиолокационные системы малого радиуса действия. По меньшей мере, одна из этих РЛС находилась в районе города Дебальцево, чтобы определять артиллерийские позиции ополчения.

 

Впоследствии «сепаратистские силы» взяли верх над украинской армией, которая бежала и бросила часть системы при отступлении. Российские СМИ «торжественно» публиковали снимки с компонентами американской РЛС, отмечает The Wall Street Journal.

 

Эта проблема не ограничивается Украиной. США предоставляли военную помощь Грузии во время конфликта в 2008 году, и американское оборудование, находившееся на грузинских базах, было также захвачено.

 

Российский чиновник рассказал изданию, как во время поездки в Армению он видел, что местный спецназ носили американские ботинки, полевые куртки и ножи. Бойцы сообщили ему, что купили снаряжение на одном из рынков в Тбилиси.

 

В прошлом месяце группа исследователей организации Conflict Armament Research, которая собирает информацию о конфликтных зонах, опубликовала очередной доклад. В нём говорится, что оружие, которым США и НАТО снабжали сирийских повстанцев, оказалось в распоряжении «Исламского государства».

 

Вероятно, самый скандальный случай произошёл в 90-е, когда ЦРУ пришлось выкупать у афганских моджахедов ракеты «Стингер», ранее негласно предоставленные американской спецслужбой для борьбы с советскими войсками. Власти США опасались, что эти комплексы могут быть использованы против гражданской авиации или попасть к талибам.       

 

Российский чиновник, с которым побеседовал The Wall Street Journal, признал, что Вашингтон мудро поступил с системами «Джавелин» на Украине. Он предположил, что противотанковое оружие могло бы оказаться в другой зоне конфликта и использовано против самих США.

 

«Я бы надёжно их припрятал подальше от фронта. Представьте себе, что будет, если они потеряются. Они не будут использоваться в том же конфликте, но доберутся до американской бронемашины, находящейся за тысячи миль, чтобы преподать (США) урок», — заявил собеседник издания.  

RT / Фото
Комментарии (10)
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Слава Новороссии!!! 13:14 05:01:2018

A так и будет!

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Не смеши 13:22 05:01:2018

Дурень, о "навасрусии" уже давно не упоминают даже сами "сепаратисты-террористы", российский проект закрыт, ВСУ в нескольких километрах от Донецка стоят.:))

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смерш 13:25 05:01:2018

Не смеши, насмешил)))) ВСУ в нескольких км .....))))) стоят))))))
хорошо стоят???? давно???? ))))))

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Ну 13:39 05:01:2018

Джавелины нужны на случай агрессии россии, чтобы останавливать российские танки с "бурятами", из них шашлык делать, для сепаров на Т-72 и Т-64 есть украинские ПТРК, .

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CCCP 14:42 05:01:2018

Все комплексы Джавелин уже проданы Киевом в КНДР.

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Janka 13:16 05:01:2018

Поэтому противотанковые системы «Джавелин» будут находиться вдали от линии фронта.
====
a zacem togda ih postavljatj? oni mozet i v skladah v Amerike lezatj.
a ukropam pofig cto ukrastj i pofig komu prodatj. ukradet i prodast vse do cego ruki dotjanutsa.

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СМЕРШ 13:25 05:01:2018

Купите бандерлогам оловянных солдатиков

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ин-на 13:41 05:01:2018

пиндосовская мразь ответит за свои преступления

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Факт 13:45 05:01:2018

Жопочленцы уже не мечтают о "на Киев", "на Львов", как писали на своих танках и БМП, давно они уже в ломе, а танкисты кормят опарышей. Населенный пункт Пески находится в нескольких километрах от Донецка и контролируется украинской армией.
Пески находятся сразу за зданием Донецкого аэропорта, до которого 7 км.

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vvv 14:22 05:01:2018

Да не волнуйся ты так, кастрюлеголовый, будут и новые танки. Лучше посчитай количество, своих укрофашистов, кормящих опарышей

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