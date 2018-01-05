У властей США вызывает большое беспокойство, что переданное Киеву оружие может оказаться в руках «пророссийских сепаратистов», как это уже случалось в прошлом, пишет The Wall Street Journal. Поэтому противотанковые системы «Джавелин» будут находиться вдали от линии фронта.

Планы США вооружить Украину разгневали Россию и обострили ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Москвой. Но наибольшее беспокойство вызывает то, что американское оружие может оказаться в руках противника, как это неоднократно случалось в прошлом, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в конце прошлого года Белый дом решил снабдить Киев летальным оружием, чтобы «предотвратить агрессию со стороны пророссийских сепаратистов». Этот шаг призван не дать тлеющему конфликту перерасти в полномасштабную войну и укрепить обороноспособность правительственных сил на случай «атаки повстанцев».

Но подобная политика сопряжена с определёнными опасностями. Особенно велик риск, что вооружение окажется у другой стороны, считает издание.

По словам американских чиновников, они тщательно подготовились к подобной ситуации. Именно поэтому противотанковые системы «Джавелин» получили подразделения, которые находятся вдали от линии фронта. Таким образом Вашингтон стремится гарантировать, что украинцы не станут использовать это оружие для наступления и не потеряют его при изменении хода боя.

«Джавелины» будут храниться в тренировочных лагерях. Американские военнослужащие, которые в настоящий момент находятся на западе Украины, но могут быть переброшены в центральные части страны, будут регулярно проверять и пересчитывать системы, утверждается в статье.

Издание подчёркивает, что это далеко не умозрительная проблема. В 2014-м США поставили на Украину радиолокационные системы малого радиуса действия. По меньшей мере, одна из этих РЛС находилась в районе города Дебальцево, чтобы определять артиллерийские позиции ополчения.

Впоследствии «сепаратистские силы» взяли верх над украинской армией, которая бежала и бросила часть системы при отступлении. Российские СМИ «торжественно» публиковали снимки с компонентами американской РЛС, отмечает The Wall Street Journal.

Эта проблема не ограничивается Украиной. США предоставляли военную помощь Грузии во время конфликта в 2008 году, и американское оборудование, находившееся на грузинских базах, было также захвачено.

Российский чиновник рассказал изданию, как во время поездки в Армению он видел, что местный спецназ носили американские ботинки, полевые куртки и ножи. Бойцы сообщили ему, что купили снаряжение на одном из рынков в Тбилиси.

В прошлом месяце группа исследователей организации Conflict Armament Research, которая собирает информацию о конфликтных зонах, опубликовала очередной доклад. В нём говорится, что оружие, которым США и НАТО снабжали сирийских повстанцев, оказалось в распоряжении «Исламского государства».

Вероятно, самый скандальный случай произошёл в 90-е, когда ЦРУ пришлось выкупать у афганских моджахедов ракеты «Стингер», ранее негласно предоставленные американской спецслужбой для борьбы с советскими войсками. Власти США опасались, что эти комплексы могут быть использованы против гражданской авиации или попасть к талибам.

Российский чиновник, с которым побеседовал The Wall Street Journal, признал, что Вашингтон мудро поступил с системами «Джавелин» на Украине. Он предположил, что противотанковое оружие могло бы оказаться в другой зоне конфликта и использовано против самих США.

«Я бы надёжно их припрятал подальше от фронта. Представьте себе, что будет, если они потеряются. Они не будут использоваться в том же конфликте, но доберутся до американской бронемашины, находящейся за тысячи миль, чтобы преподать (США) урок», — заявил собеседник издания.