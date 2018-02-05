Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрела заявку Олимпийского комитета России (ОКР) и приняла решение отказать 15 россиянам в приглашении на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

В списке из 15 человек находятся 13 действующих спортсменов и два тренера. Среди них: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, санники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и скелетонист Сергей Чудинов.

Олимпийский комитет России подал список оправданных спортсменов в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть вопрос их приглашения в Пхёнчхан. Группа членов МОК, которая рассматривала вопрос о приглашениях, единогласно рекомендовала отказать оправданным атлетам. Она отметила, что полная аргументация решения CAS не обнародована. Чиновники подчеркивают, что их роль не устанавливают факты нарушения антидопинговых законов, а подтверждают чистоту спортсменов для приглашения на Игры. В заявлении комитета утверждается, что дело каждого спортсмена рассматривалось по отдельности и анонимно.

Члены комиссии установили, что в деле спортсменов есть вопросы, которые по разным причинам не могла расследовать комиссия Освальда. Эти вопросы вызвали подозрение в чистоте спортсменов и послужили причиной отказа в приглашении на Игры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.