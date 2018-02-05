Оправданные атлеты России не приглашены на Олимпиаду(2)

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
Адвокат Родченкова: борьба с допингом — обман Хоккеисты Латвии проиграли сборной Канады Олимпийские игры: назревает новый скандал Гассиев нокаутировал Дортикоса Порзиньгис установил новый рекорд НБА
Анатолий Тарасов
11:59 05.02.2018
Спорт / Олимпиада

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрела заявку Олимпийского комитета России (ОКР) и приняла решение отказать 15 россиянам в приглашении на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

 

В списке из 15 человек находятся 13 действующих спортсменов и два тренера. Среди них: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, санники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и скелетонист Сергей Чудинов.

 

Олимпийский комитет России подал список оправданных спортсменов в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть вопрос их приглашения в Пхёнчхан. Группа членов МОК, которая рассматривала вопрос о приглашениях, единогласно рекомендовала отказать оправданным атлетам. Она отметила, что полная аргументация решения CAS не обнародована. Чиновники подчеркивают, что их роль не устанавливают факты нарушения антидопинговых законов, а подтверждают чистоту спортсменов для приглашения на Игры. В заявлении комитета утверждается, что дело каждого спортсмена рассматривалось по отдельности и анонимно.

 

Члены комиссии установили, что в деле спортсменов есть вопросы, которые по разным причинам не могла расследовать комиссия Освальда. Эти вопросы вызвали подозрение в чистоте спортсменов и послужили причиной отказа в приглашении на Игры.

 

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Потужились 12:05 05:02:2018

и таки хоть как-то, но поднасрали.

« ответить
Profile_default
ольга 13:59 05:02:2018

Так для этого все и делалось. Главное выбить из игры сильного соперника! После проведения этих фейковых олимпийских игр надо подавать в СУД "о защите чести и достоинства и клевете" на родченкова,макларена и остольных подонков!

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV