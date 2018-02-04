Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде(18)

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Виталий Вавилкин
16:00 03.02.2018
Спорт / Спортсмены

Суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, коллективный иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина. «Да, я могу подтвердить, что это [отклонение исков] так», — заявил представитель МОК.

 

Спортсмены оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК, — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российские атлеты ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификацию.

 

Исполком МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом.

 

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (18)
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Latviešu patriots 17:24 03:02:2018

Yess! Tā tiem dopingsportistiem vajag! Nu riktīgi labs ziņā! Prozīt!

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СССР 17:56 03:02:2018

МОК начинает рассматривать и решение будет на днях. Нет ни каких новых решений.

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to СССР 20:31 03:02:2018

Так этот кретин свои идиотские комментарии по заголовкам пишет.))))

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narod 17:24 03:02:2018

iz velikoj latvii edut 30 sportsmenov, vot takaja istorija uspeha po latvijski

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ваня 18:31 03:02:2018

А ты на мутантов и скот россии смотри..на своих латыши посмотрят..

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Сергей 17:26 03:02:2018

Трусливые и до того дерьмовые , слов нет дерьмо , дерьмо от прибалтийского тигра , понос на века

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ваня 18:34 03:02:2018

Трусливые и дерьмоватые это ты про русский мир прибалтики? Согласен..еще подлый ...быдло однако

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Latviešu patriots 17:46 03:02:2018

Nevis 30, bet 35. Toties neviens Latviešu sportists dopingu nelieto! Neesam jau krievi!

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ыыы 17:48 03:02:2018

Dukurs- Soču čimpejons!

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Latviešu patriots 18:00 03:02:2018

ыыы. Okupant, ārā no manas Latvijas!

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Когда у ипанашки нет аргументов, 20:35 03:02:2018

он начинает бредить про какую-то оккупацию.)))) а аргументов у него никогда нет, одни сексуальные фантазии.

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Latviešu patriots 18:01 03:02:2018

Krievu dopinglūzerus pasaulē nemīl!

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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