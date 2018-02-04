По информации издания, коллективный иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина. «Да, я могу подтвердить, что это [отклонение исков] так», — заявил представитель МОК.
Спортсмены оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК, — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российские атлеты ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификацию.
Исполком МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Yess! Tā tiem dopingsportistiem vajag! Nu riktīgi labs ziņā! Prozīt!« ответить
МОК начинает рассматривать и решение будет на днях. Нет ни каких новых решений.« ответить
Так этот кретин свои идиотские комментарии по заголовкам пишет.))))« ответить
iz velikoj latvii edut 30 sportsmenov, vot takaja istorija uspeha po latvijski« ответить
А ты на мутантов и скот россии смотри..на своих латыши посмотрят..« ответить
Трусливые и до того дерьмовые , слов нет дерьмо , дерьмо от прибалтийского тигра , понос на века« ответить
Трусливые и дерьмоватые это ты про русский мир прибалтики? Согласен..еще подлый ...быдло однако« ответить
Nevis 30, bet 35. Toties neviens Latviešu sportists dopingu nelieto! Neesam jau krievi!« ответить
Dukurs- Soču čimpejons!« ответить
ыыы. Okupant, ārā no manas Latvijas!« ответить
он начинает бредить про какую-то оккупацию.)))) а аргументов у него никогда нет, одни сексуальные фантазии.« ответить
Krievu dopinglūzerus pasaulē nemīl!« ответить