Опрос: 40% работодателей планируют повысить зарплаты своим работникам(1)

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Тимур Пушкарев
14:19 08.01.2018
Экономика / Компании

В этом году 40% работодателей планируют повысить зарплаты хотя бы некоторым своим работникам, показал опрос, проведенный компанией по подбору персонала «CV-Online Latvia».

По сравнению с прошлым годом в этом году на 3 процентных пункта меньше стало работодателей, планирующих снизить зарплаты — всего 1%.

 

12% опрошенных работодателей планируют в 2018 году некоторым работникам зарплаты повысить, некоторым — понизить.

 

46% работодателей планируют сохранить зарплаты своим работникам на прежнем уровне.

 

В проводившемся в октябре 2017 года интернет-опросе участвовали 215 предприятий.

LETA / Фото LETA
Комментарии (1)
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Profile_default
шери 16:20 08:01:2018

Правительство тоже обещало повысить пенсии. Дабавят несколько евро и ,,галочку,, о проделанной работе....Такая ,,мелочь,, не повысит уровень жизни старшего поколения((((

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)