По сравнению с прошлым годом в этом году на 3 процентных пункта меньше стало работодателей, планирующих снизить зарплаты — всего 1%.
12% опрошенных работодателей планируют в 2018 году некоторым работникам зарплаты повысить, некоторым — понизить.
46% работодателей планируют сохранить зарплаты своим работникам на прежнем уровне.
В проводившемся в октябре 2017 года интернет-опросе участвовали 215 предприятий.
Правительство тоже обещало повысить пенсии. Дабавят несколько евро и ,,галочку,, о проделанной работе....Такая ,,мелочь,, не повысит уровень жизни старшего поколения((((« ответить