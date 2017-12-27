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81% жителей Латвии дали себе обещания сделать в 2018 году что-то полезное, свидетельствует опрос, проведенный Swedbank.

Чаще всего люди обещают себе в новом году улучшить физическую форму и заняться спортом (38%), отремонтировать жилище (32%), совершить путешествие своей мечты (29%), здоровее питаться (29%) и освоить новые навыки (25%). Остальные 19% решили воздержаться от новогодних обещаний, чтобы потом не корить себя за слабохарактерность.

Пятая часть (22%) респондентов обязуется заняться планированием своего бюджета, а 18% — создавать накопления на будущее. При этом более решительно настроены представительницы прекрасного пола. Так, 26% женщин по сравнению с 18% мужчин обязуются со следующего года начать планировать свой бюджет, 21% — откладывать деньги на будущее (такой же план есть у 14% мужчин), а еще 17% — расплатиться с долгами (схожую цель ставят себе 10% мужчин). Также женщины чаще мужчин (35% против 29%) озабочены улучшением жилья.

Мужчины тем временем чаще намереваются купить в новом году новый автомобиль (15% по сравнению с 10% женщин), кроме того, для них вдвое актуальнее борьба с вредными привычками (16% по сравнению с 8% женщин).

Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет чаще обязуются освоить новые знания (41%), улучшить здоровье за счет занятий спортом (61%) и здорового питания (42%), а также чаще общаться с родителями (32%).