Опрос: 81% латвийцев дали себе обещания на 2018 год (3)

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Тимур Пушкарев
16:11 27.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

81% жителей Латвии дали себе обещания сделать в 2018 году что-то полезное, свидетельствует опрос, проведенный Swedbank.

Чаще всего люди обещают себе в новом году улучшить физическую форму и заняться спортом (38%), отремонтировать жилище (32%), совершить путешествие своей мечты (29%), здоровее питаться (29%) и освоить новые навыки (25%). Остальные 19% решили воздержаться от новогодних обещаний, чтобы потом не корить себя за слабохарактерность.

 

Пятая часть (22%) респондентов обязуется заняться планированием своего бюджета, а 18% — создавать накопления на будущее. При этом более решительно настроены представительницы прекрасного пола. Так, 26% женщин по сравнению с 18% мужчин обязуются со следующего года начать планировать свой бюджет, 21% — откладывать деньги на будущее (такой же план есть у 14% мужчин), а еще 17% — расплатиться с долгами (схожую цель ставят себе 10% мужчин). Также женщины чаще мужчин (35% против 29%) озабочены улучшением жилья.

 

Мужчины тем временем чаще намереваются купить в новом году новый автомобиль (15% по сравнению с 10% женщин), кроме того, для них вдвое актуальнее борьба с вредными привычками (16% по сравнению с 8% женщин).

 

Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет чаще обязуются освоить новые знания (41%), улучшить здоровье за счет занятий спортом (61%) и здорового питания (42%), а также чаще общаться с родителями (32%).

LETA / Фото
Комментарии (3)
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№1 16:30 27:12:2017

Дали себе обещание уехать из Латвии навсегда !!!

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Пускай 16:59 27:12:2017

пи 3 дyют!!!!!!

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O-O 17:26 27:12:2017

А разве в Латвии еще кто то остался ???
Наверно в лесу прячутся.
Ау !

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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