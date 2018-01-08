20% опрошенных жителей Латвии уровень своего доверия СМИ оценили как высокий, 45% — как средний. 35% респондентов указали на низкий уровень доверия или заявили, что вообще не доверяют СМИ.
В Литве не доверяют СМИ или доверяют очень мало 35% населения, а о высоком уровне доверия заявили 28% опрошенных. В Эстонии 29% респондентов оценили свой уровень доверия как высокий и столько же доверяют очень мало или вообще не доверяют.
В целом по ЕС уровень доверия СМИ оценивается как средний — им доверяют 38% европейцев. Больше всего СМИ доверяют жители Португалии — 39%, а меньше всего — жители Мальты, где недоверие к ним испытывают 53% населения.
Опрос также показал, что 49% жителей Латвии большую часть информации о политических событиях в стране получают из телепередач, а 36% — на интернет-сайтах и в социальных сетях. Радио и прессу как основной источник информации указали соответственно 9% и 2% респондентов.
какое доверие может быть сми, которые публикуют вонючую западную и натовскую пропаганду?!« ответить
Сейчас хуторские говномесываня и Latviešu patriots заведут свою пластинку« ответить
Живет же такая погань на земле
putinistu utainām cūkām tic vēl mazāk :))))« ответить
тут одна латысская овца уже изобразила СМИ -----после этого какое может быть доверие!!!« ответить
Уже несколько лет как полностью отказался от латышских СМИ,ложь которых зашкаливает за 200%.« ответить