Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ(5)

Лента новостей
Надувательство советской разведки У Звягинцева украли «Золотой глобус» Не жди весны! 10 трендов 2018 года, которые актуальны уже сегодня США воюют со всем миром Нужны билеты на мачт «Динамо» (Рига)? Отвечай на вопрос и выигрывай! Названы причины обжорства DC готовит «совершенно иное кино» Новый сезон «Фарго» может выйти уже в следующем году Начало новой холодной войны
Eще в разделе
Двойная независимость Латвии Русские могут взорвать Латвию изнутри Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ елгавский железнодорожник освобожден из-под стражи
LETA
Герман Бергер
22:51 07.01.2018
Наша Латвия / Социум

С весны 2017 года в Латвии на 5% до 35% возросло недоверие средствам массовой информации (СМИ), свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года.

20% опрошенных жителей Латвии уровень своего доверия СМИ оценили как высокий, 45% — как средний. 35% респондентов указали на низкий уровень доверия или заявили, что вообще не доверяют СМИ.

 

В Литве не доверяют СМИ или доверяют очень мало 35% населения, а о высоком уровне доверия заявили 28% опрошенных. В Эстонии 29% респондентов оценили свой уровень доверия как высокий и столько же доверяют очень мало или вообще не доверяют.

 

В целом по ЕС уровень доверия СМИ оценивается как средний — им доверяют 38% европейцев. Больше всего СМИ доверяют жители Португалии — 39%, а меньше всего — жители Мальты, где недоверие к ним испытывают 53% населения.

 

Опрос также показал, что 49% жителей Латвии большую часть информации о политических событиях в стране получают из телепередач, а 36% — на интернет-сайтах и в социальных сетях. Радио и прессу как основной источник информации указали соответственно 9% и 2% респондентов.

LETA / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ин-на 23:05 07:01:2018

какое доверие может быть сми, которые публикуют вонючую западную и натовскую пропаганду?!

« ответить
Profile_default
Ага 23:13 07:01:2018

Сейчас хуторские говномесываня и Latviešu patriots заведут свою пластинку
Живет же такая погань на земле

« ответить
Profile_default
Smile 00:59 08:01:2018

putinistu utainām cūkām tic vēl mazāk :))))

« ответить
Profile_default
10 дюймов 23:24 07:01:2018

тут одна латысская овца уже изобразила СМИ -----после этого какое может быть доверие!!!

« ответить
Profile_default
Гражданская позиция 07:13 08:01:2018

Уже несколько лет как полностью отказался от латышских СМИ,ложь которых зашкаливает за 200%.

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (38)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV