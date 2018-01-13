Опрос: в прошлом году зарплаты выросли лишь у 20% работников(1)

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Владимир Бучельников
08:46 13.01.2018
Экономика / Социальная помощь

Зарплаты в 2017 году выросли лишь у 20% работающих, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по отбору персонала «WorkingDay Latvia».

46% респондентов сообщили, что их зарплата осталась прежней, у 5% она не изменилась, но они получили другие бонусы, а у 29% опрошенных зарплаты в прошлом году уменьшились.

 

По данным Центрального статистического управления, за девять месяцев прошлого года прирост зарплат в стране составил в среднем 6,7%.

 

Как отмечает «WorkingDay Latvija», больше всего рост зарплат заметен в отраслях, где ощущается дефицит работников — в сфере информационных и коммуникационных технологий, строительстве, деревообработке и машиностроении.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 11:16 13:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (12)

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