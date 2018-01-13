Зарплаты в 2017 году выросли лишь у 20% работающих, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по отбору персонала «WorkingDay Latvia».

46% респондентов сообщили, что их зарплата осталась прежней, у 5% она не изменилась, но они получили другие бонусы, а у 29% опрошенных зарплаты в прошлом году уменьшились.

По данным Центрального статистического управления, за девять месяцев прошлого года прирост зарплат в стране составил в среднем 6,7%.

Как отмечает «WorkingDay Latvija», больше всего рост зарплат заметен в отраслях, где ощущается дефицит работников — в сфере информационных и коммуникационных технологий, строительстве, деревообработке и машиностроении.