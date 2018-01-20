Лидером стал музыкальный фильм «Волшебник страны Оз» (1939) режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эту ленту включили в десятку лучших американских фильмов, на счету «Волшебника» две премии «Оскар».
Второе место пользователи присудили «Гражданину Кейну» (1941) Орсона Уэллса. Эта картина регулярно входит в списки самых значительных работ в истории мирового кино: так, британский журнал Sight and Sound ставил ее на первое место своего рейтинга пять раз подряд.
Третью позицию занял фильм ужасов «Прочь» (2017, Джордан Пил). Из работ, вышедших во второй половине 2000-х, в десятку попали «Бешеный Макс: дорога ярости» (2015, Джордж Миллер) и мультфильм «Головоломка» (2015, Пит Докер, Pixar).
Самые популярные фильмы мы смотрели по 10 и более раз. Джентельмены удачи, Брилиянтовая рука, с Легким паром или ирония судьбы, Операция Ы и другие приключения шурика. Так что не надо ЛяЛя!« ответить