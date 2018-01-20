Опубликован список 100 лучших фильмов всех времен(1)

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Анатолий Тарасов
13:18 19.01.2018
Кино / Новости кино

Онлайн-портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes. В список вошли картины, на которые написано как минимум 40 рецензий.

Лидером стал музыкальный фильм «Волшебник страны Оз» (1939) режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эту ленту включили в десятку лучших американских фильмов, на счету «Волшебника» две премии «Оскар».

 

Второе место пользователи присудили «Гражданину Кейну» (1941) Орсона Уэллса. Эта картина регулярно входит в списки самых значительных работ в истории мирового кино: так, британский журнал Sight and Sound ставил ее на первое место своего рейтинга пять раз подряд.

 

Третью позицию занял фильм ужасов «Прочь» (2017, Джордан Пил). Из работ, вышедших во второй половине 2000-х, в десятку попали «Бешеный Макс: дорога ярости» (2015, Джордж Миллер) и мультфильм «Головоломка» (2015, Пит Докер, Pixar).

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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СССР 13:28 19:01:2018

Самые популярные фильмы мы смотрели по 10 и более раз. Джентельмены удачи, Брилиянтовая рука, с Легким паром или ирония судьбы, Операция Ы и другие приключения шурика. Так что не надо ЛяЛя!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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