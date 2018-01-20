Онлайн-портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes. В список вошли картины, на которые написано как минимум 40 рецензий.

Лидером стал музыкальный фильм «Волшебник страны Оз» (1939) режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эту ленту включили в десятку лучших американских фильмов, на счету «Волшебника» две премии «Оскар».

Второе место пользователи присудили «Гражданину Кейну» (1941) Орсона Уэллса. Эта картина регулярно входит в списки самых значительных работ в истории мирового кино: так, британский журнал Sight and Sound ставил ее на первое место своего рейтинга пять раз подряд.

Третью позицию занял фильм ужасов «Прочь» (2017, Джордан Пил). Из работ, вышедших во второй половине 2000-х, в десятку попали «Бешеный Макс: дорога ярости» (2015, Джордж Миллер) и мультфильм «Головоломка» (2015, Пит Докер, Pixar).