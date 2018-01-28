Таким образом, общее финансирование этой отрасли составило более 1 миллиарда евро, сообщает Служба новостей Латвийского радио.
Как рассказала на специально созванной пресс-конференции директор Национальной службы здоровья Инга Милашевича, около половины этих денег пойдет на выплаты сотрудникам отрасли.
«При расчете величины зарплаты использован средний показатель оплаты труда в отрасли. Для врачей установлена оплата труда в размере 1125 евро. В прошлом, 2017-м году, она составляла 859 евро. Для вспомогательного персонала – 675 евро. В прошлом году она составляла 537 евро. Для персонала по уходу за больными — в этом году 450 евро, а в прошлом году она составляла 400 евро», — отчиталась Милашевича.
В свою очередь госсекретарь Министерства здравоохранения Айварс Лапиньш пояснил, речь идет о базовых тарифах, так называемой, минимальной ставке.
«Изменены минимальные ставки месячной оплаты труда. Это тот уровень, который принят в любой больнице Латвии для соответствующей категории медицинского персонала вместе с доплатами, предусмотренными новыми правилами. Так что, в среднем, прирост от 5 до 65% в зависимости от категории обеспечен. Это самый нижний уровень. Ниже быть не может при полной ставке», — указал Лапиньш.
Помимо основных ставок, в этом году впервые в стационарах будут применятся доплаты за работу в круглосуточном режиме, доплаты полагаются также за дежурства, за выходные и праздничные дни. Они могут достигать 30% от величины основной ставки. Больницы вправе повышать зарплаты за счет собственных ресурсов, но платить меньше установленного министерством – не имеют права. За этим пообещал следить руководитель профсоюза работников медицины Валдис Керис.
И о неприятном. По-прежнему не решены вопросы, связанные с сотрудниками неотложной помощи. Они получают гораздо меньше своих коллег в стационарах.
А накануне презентации новых зарплат для работников, в СМИ появились данные о том, сколько получают руководители медицинских учреждений.
Зарплата начальника детской больницы – 5300 евро, руководителя больницы Страдиня – 4600 евро. А новый член правления Восточной больницы, который перешел туда работать из Дирекции безопасности дорожного движения Имантс Паэглитис работает за 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Это почти вдвое больше, чем на его предыдущем месте работы.
«Но и предприятие гораздо больше, согласитесь. ЦСДД было предприятием с 700 работниками; здесь – 4300 работников. Пять огромных стационаров. Проблемы, которые надо решать, огромны, и требуют какого-то решения», — пояснил Паэглитис.
Представители Министерства здравоохранения выразили уверенность, что в больницах будут расчетливо расходовать поступившие деньги. Именно поэтому для руководство медицинскими учреждениями и пригласили столь высокооплачиваемых специалистов.
Malači, 100℅ atbalstu mediķu algu palielināšanu!« ответить
Латвиешу патриотам: наконец-то тебя, быть может, вылечат!« ответить
Haham. Jāārstējas būtu tev un citiem lielkrievu šovinistiem, kas domā, ka jādzīvo būtu kā padomju laikos!« ответить
Всех излечит , исцелит добрый доктор Айболит ( Паэглетис )......Он будет там шофёром на скорой« ответить
патриот придурочный, меня порадовало особенно ,многостаночники(((((((((А новый член правления Восточной больницы, который перешел туда работать из Дирекции безопасности дорожного движения Имантс Паэглитис )))))))ИМ ПОХ ЧТО АССИНЕЗАТОР ,ЧТО ДОКТОР главное как раньше и говорили профессия-латыш и желательно тупой хуторской« ответить