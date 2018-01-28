Дополнительное финансирование здравоохранение позволило увеличить зарплаты сотрудникам медицинских учреждений. Здравоохранение в этом году получило рекордную прибавку из бюджета – 194 миллиона евро.

Таким образом, общее финансирование этой отрасли составило более 1 миллиарда евро, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Как рассказала на специально созванной пресс-конференции директор Национальной службы здоровья Инга Милашевича, около половины этих денег пойдет на выплаты сотрудникам отрасли.

«При расчете величины зарплаты использован средний показатель оплаты труда в отрасли. Для врачей установлена оплата труда в размере 1125 евро. В прошлом, 2017-м году, она составляла 859 евро. Для вспомогательного персонала – 675 евро. В прошлом году она составляла 537 евро. Для персонала по уходу за больными — в этом году 450 евро, а в прошлом году она составляла 400 евро», — отчиталась Милашевича.

В свою очередь госсекретарь Министерства здравоохранения Айварс Лапиньш пояснил, речь идет о базовых тарифах, так называемой, минимальной ставке.

«Изменены минимальные ставки месячной оплаты труда. Это тот уровень, который принят в любой больнице Латвии для соответствующей категории медицинского персонала вместе с доплатами, предусмотренными новыми правилами. Так что, в среднем, прирост от 5 до 65% в зависимости от категории обеспечен. Это самый нижний уровень. Ниже быть не может при полной ставке», — указал Лапиньш.

Помимо основных ставок, в этом году впервые в стационарах будут применятся доплаты за работу в круглосуточном режиме, доплаты полагаются также за дежурства, за выходные и праздничные дни. Они могут достигать 30% от величины основной ставки. Больницы вправе повышать зарплаты за счет собственных ресурсов, но платить меньше установленного министерством – не имеют права. За этим пообещал следить руководитель профсоюза работников медицины Валдис Керис.

И о неприятном. По-прежнему не решены вопросы, связанные с сотрудниками неотложной помощи. Они получают гораздо меньше своих коллег в стационарах.

А накануне презентации новых зарплат для работников, в СМИ появились данные о том, сколько получают руководители медицинских учреждений.

Зарплата начальника детской больницы – 5300 евро, руководителя больницы Страдиня – 4600 евро. А новый член правления Восточной больницы, который перешел туда работать из Дирекции безопасности дорожного движения Имантс Паэглитис работает за 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Это почти вдвое больше, чем на его предыдущем месте работы.

«Но и предприятие гораздо больше, согласитесь. ЦСДД было предприятием с 700 работниками; здесь – 4300 работников. Пять огромных стационаров. Проблемы, которые надо решать, огромны, и требуют какого-то решения», — пояснил Паэглитис.

Представители Министерства здравоохранения выразили уверенность, что в больницах будут расчетливо расходовать поступившие деньги. Именно поэтому для руководство медицинскими учреждениями и пригласили столь высокооплачиваемых специалистов.