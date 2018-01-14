Организаторы конкурса «Мисс Америка» уволились после обвинений в сексизме(2)

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Владимир Бучельников
18:53 14.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Организаторы конкурса «Мисс Америка» уволились после публикации писем с оскорблениями участниц.

Переписку организаторов конкурса опубликовала газета Huffington Post. Как сообщают иностранные СМИ, исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл в электронной переписке с членами совета управляющих «Мисс Америка» допускал оскорбительные и сексистские высказывания в сторону девушек.

 

После публикации писем десятки участниц, а также победительниц конкурса красоты обратились в совет управляющих с просьбой о смене руководства организации, после чего свои посты покинули исполнительный директор Сэм Хаскелл, председатель Лин Уайднер, а также президент организации Джош Рэндл.

 

Руководство конкурса в электронных письмах оставляет сексистские комментарии об участницах конкурса, а также высмеивает прошлых победительниц «Мисс Америка», используя ненормативную лексику.

 

Так, в одной из переписок Джош Рэндл осуждал бывшую победительницу конкурса «Мисс Америка» ​Мэллори Хэган, набравшую вес после победы в конкурсе, а Сэм Хаскелл развивал тему количества ее партнеров.

 

Позже Рэндл извинился за происходившее и отметил, что это не отражает его ценности или ценности, которые он старался продвигать, работая в Miss America Organization.

 

Конкурс «Мисс Америка» проходит с 1921 года. К участию допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
че? 21:08 14:01:2018

мужика продвигали?

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Janka 23:20 14:01:2018

mozet na oborot - pidoru otkazali.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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