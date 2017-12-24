Ошибки в системе CSDD: полиция штрафует латвийцев, которые ничего не нарушали(4)

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скриншот с телепередачи
Виталий Вавилкин
14:21 24.12.2017
Наша Латвия / Социум

21 августа этого года полиция остановила в Ливаны автомобиль Зинты. Причина — отсутствие обязательной страховки на машину. После еще одной проверки, оказалось, что страховка все-таки есть, поэтому женщину отпустили без штрафа, передает Bez Tabu.

Приехав домой, она сразу же перепроверила данные в e-csdd. Да, страховка была.

 

“Через какое-то время меня опять остановила дорожная полиция. Причина та же – нет страховки. Опять перепроверили – страховка все же есть. Мистика!”, — вспоминает Зинта.

 

Чудеса длились до ноября, когда женщину вновь остановила полиция, в очередной раз высказывая претензии в отсутствии страховки. За это время автомобиль женщины успел пройти технических осмотр, где никто не сказал, что есть какие-то проблемы со страхованием. На этот раз пришлось заплатить штраф.

 

Журналисты решили напрямую поговорить со страховщиками, а также с представителями CSDD на тему, почему жителям Латвии приходится страдать от лишних бесед с полицией, а иногда и штрафов, когда они ничего не нарушали.

 

Оказалось, что подобные случаи редко, но происходят при приобретении автомобилей – когда машину покупают у предыдущего хозяина, система CSDD не аннулирует предыдущий OCTA полис. Новый владелец страхует автомобиль на три месяца и все это время работают сразу две страховки. Когда новый полис заканчивается, старый – до 2018 марта считается действительным.

 

Но что делать латвийцам, которые из-за ошибок в системе CSDD попадают в неприятности? На данный момент в CSDD советуют писать заявления в учреждение о том, что произошла системная ошибка. В заявлении необходимо потребовать указать время, когда ошибка будет устранена. С этим документом нужно отправляться в полицию.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Дарвин 14:45 24:12:2017

Латыши – тупиковая ветвь в развитии человечества.

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Какая 14:52 24:12:2017

ветвь - Это уже сгнивший СУК!!!!!

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tgh 15:36 24:12:2017

Распечатай полис на принтере и катайся,за пределами Латвии всё равно нужен распечатанный полис.

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khj 16:00 24:12:2017

какой же бред ,ха ха ха ,меняется хозяин авто ,сразу надо покупать новую страховку,так как страхуется авто ,а не владелец ,у каких дебилов ответы получали? а лохушка с хутора дурочкой прикинулась
такую бредятину всем на обзор выкладывать могут только дауны реально,инфо в цсдд приходит через 10 минут после покупки страховки или смены хозяина ,никаких ошибок быть не может впринцепе,страховка или есть или ее нету.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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