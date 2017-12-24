Приехав домой, она сразу же перепроверила данные в e-csdd. Да, страховка была.
“Через какое-то время меня опять остановила дорожная полиция. Причина та же – нет страховки. Опять перепроверили – страховка все же есть. Мистика!”, — вспоминает Зинта.
Чудеса длились до ноября, когда женщину вновь остановила полиция, в очередной раз высказывая претензии в отсутствии страховки. За это время автомобиль женщины успел пройти технических осмотр, где никто не сказал, что есть какие-то проблемы со страхованием. На этот раз пришлось заплатить штраф.
Журналисты решили напрямую поговорить со страховщиками, а также с представителями CSDD на тему, почему жителям Латвии приходится страдать от лишних бесед с полицией, а иногда и штрафов, когда они ничего не нарушали.
Оказалось, что подобные случаи редко, но происходят при приобретении автомобилей – когда машину покупают у предыдущего хозяина, система CSDD не аннулирует предыдущий OCTA полис. Новый владелец страхует автомобиль на три месяца и все это время работают сразу две страховки. Когда новый полис заканчивается, старый – до 2018 марта считается действительным.
Но что делать латвийцам, которые из-за ошибок в системе CSDD попадают в неприятности? На данный момент в CSDD советуют писать заявления в учреждение о том, что произошла системная ошибка. В заявлении необходимо потребовать указать время, когда ошибка будет устранена. С этим документом нужно отправляться в полицию.
Латыши – тупиковая ветвь в развитии человечества.« ответить
ветвь - Это уже сгнивший СУК!!!!!« ответить
Распечатай полис на принтере и катайся,за пределами Латвии всё равно нужен распечатанный полис.« ответить
какой же бред ,ха ха ха ,меняется хозяин авто ,сразу надо покупать новую страховку,так как страхуется авто ,а не владелец ,у каких дебилов ответы получали? а лохушка с хутора дурочкой прикинулась« ответить
такую бредятину всем на обзор выкладывать могут только дауны реально,инфо в цсдд приходит через 10 минут после покупки страховки или смены хозяина ,никаких ошибок быть не может впринцепе,страховка или есть или ее нету.