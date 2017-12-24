скриншот с телепередачи

21 августа этого года полиция остановила в Ливаны автомобиль Зинты. Причина — отсутствие обязательной страховки на машину. После еще одной проверки, оказалось, что страховка все-таки есть, поэтому женщину отпустили без штрафа, передает Bez Tabu.

Приехав домой, она сразу же перепроверила данные в e-csdd. Да, страховка была.

“Через какое-то время меня опять остановила дорожная полиция. Причина та же – нет страховки. Опять перепроверили – страховка все же есть. Мистика!”, — вспоминает Зинта.

Чудеса длились до ноября, когда женщину вновь остановила полиция, в очередной раз высказывая претензии в отсутствии страховки. За это время автомобиль женщины успел пройти технических осмотр, где никто не сказал, что есть какие-то проблемы со страхованием. На этот раз пришлось заплатить штраф.

Журналисты решили напрямую поговорить со страховщиками, а также с представителями CSDD на тему, почему жителям Латвии приходится страдать от лишних бесед с полицией, а иногда и штрафов, когда они ничего не нарушали.

Оказалось, что подобные случаи редко, но происходят при приобретении автомобилей – когда машину покупают у предыдущего хозяина, система CSDD не аннулирует предыдущий OCTA полис. Новый владелец страхует автомобиль на три месяца и все это время работают сразу две страховки. Когда новый полис заканчивается, старый – до 2018 марта считается действительным.

Но что делать латвийцам, которые из-за ошибок в системе CSDD попадают в неприятности? На данный момент в CSDD советуют писать заявления в учреждение о том, что произошла системная ошибка. В заявлении необходимо потребовать указать время, когда ошибка будет устранена. С этим документом нужно отправляться в полицию.